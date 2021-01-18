Кабмін сьогодні проведе позачергове засідання щодо врегулювання ціни на газ

Сьогодні, 18 січня, Кабінет Міністрів України збирається на позачергове засідання о 10:00. Ціни на газ українцям планують знизити.

Відповідний анонс оприлюднено на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

Засідання розпочнеться о 10:00.

На засіданні планують ухвалити постанову, якою з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, встановлено ​​граничну ціну на природний газ на рівні 6,99 грн.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів вирішив запровадити державне регулювання ціни на газ на період карантину. Уряд планує встановити ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубічний метр.