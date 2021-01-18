УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10712 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
1 167 36

Кабмін сьогодні проведе позачергове засідання щодо врегулювання ціни на газ

Кабмін сьогодні проведе позачергове засідання щодо врегулювання ціни на газ

Сьогодні, 18 січня, Кабінет Міністрів України збирається на позачергове засідання о 10:00. Ціни на газ українцям планують знизити.

Відповідний анонс оприлюднено на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

Засідання розпочнеться о 10:00.

На засіданні планують ухвалити постанову, якою з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, встановлено ​​граничну ціну на природний газ на рівні 6,99 грн.

Також читайте: Чому саме 6,99 грн за куб. м? - Шмигаль розповів, яким чином визначили граничну ціну на газ для населення

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів вирішив запровадити державне регулювання ціни на газ на період карантину. Уряд планує встановити ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубічний метр.

Автор: 

Кабмін (14186) Тарифи на газ (1063)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
виртуальный или нет но коцорылые выеживаться перестали
показати весь коментар
18.01.2021 09:30 Відповісти
+2
все гораздо серьезнее.Под предлогом высоких цен на коммуналку зеленые предатели протятнут покупку газа напрямую у россии
витренко уже работает в этом направлении
показати весь коментар
18.01.2021 09:18 Відповісти
+2
опять вернется шоу вентиль под елочку
показати весь коментар
18.01.2021 09:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на 23 копейки
показати весь коментар
18.01.2021 09:12 Відповісти
https://censor.net/ru/photoshops/3241175/zasedanie_kabmina
показати весь коментар
18.01.2021 09:15 Відповісти
Кабмин сегодня проведет внеочередное заседание по урегулированию цены на газ - Цензор.НЕТ 8951
показати весь коментар
18.01.2021 09:16 Відповісти
Квартальщики продовжують керування в ручному режимі.
показати весь коментар
18.01.2021 09:14 Відповісти
Якщо політика можна купити, перекупити, перепродати - значить, як людина він ... ДЕШЕВА!

Його менталітет визначає його єство: Він - продажний!

І яку йому зарплату не встановлюй - він все-рівно залишиться дешевим і продажним!

На таких ніколи не слід надіятися. І не надіятися - ні в чому.

Від таких політиків не слід чекати ні правдивості. ні чесності, ні порядності - бо вони за них все-рівно заправлять свою, "ринкову ціну"!
показати весь коментар
18.01.2021 10:03 Відповісти
Кабмин сегодня проведет внеочередное заседание по урегулированию цены на газ - Цензор.НЕТ 6245
показати весь коментар
18.01.2021 09:14 Відповісти
Ну що, зебіли, проголосували по приколу? Гірше не буде? Посміялися? От тепер, коли вам прийдуть платіжки за січень, просто подивіться відосики веселкового членограя і посмійтесь, грошей у вас все одно не буде, лише борги будуть наростати.
показати весь коментар
18.01.2021 09:16 Відповісти
а было бы по другому? без докладов о выполнении и перевыполнении?
показати весь коментар
18.01.2021 09:18 Відповісти
все гораздо серьезнее.Под предлогом высоких цен на коммуналку зеленые предатели протятнут покупку газа напрямую у россии
витренко уже работает в этом направлении
показати весь коментар
18.01.2021 09:18 Відповісти
опять вернется шоу вентиль под елочку
показати весь коментар
18.01.2021 09:21 Відповісти
Ми і зараз купуємо напряму кацапський газ. Тільки для лохів вигадали віртуальний реверс, щоб ще дорожче продавати.
показати весь коментар
18.01.2021 09:23 Відповісти
виртуальный или нет но коцорылые выеживаться перестали
показати весь коментар
18.01.2021 09:30 Відповісти
В цій ситуації ми ідіоти, а не кацапи, бо вони як продавали нам газ, так і продають, а у нас віртуальна перемога на паперах, ще й задоволені.
показати весь коментар
18.01.2021 09:33 Відповісти
зеля порядок наведет с победами, не волнуйся
показати весь коментар
18.01.2021 09:37 Відповісти
Хто туди зелю допустить. Там такі гроші крутяться.
показати весь коментар
18.01.2021 09:41 Відповісти
после реверса шоу закончились и закончилось все подписанием контракта качай или плати, потому что давить уже не получалось газом. вполне ощутимо физически а не виртуально
показати весь коментар
18.01.2021 09:40 Відповісти
Так, купуємо кацапський газ. Але не у кацапів. З ними не укладаємо угод, не платимо грошей, не ведемо перемовин (окрім, звичайно, зажопників медведчуківських). Тим самим кацапи не мають важелів впливу на Україну через газ.
показати весь коментар
18.01.2021 09:46 Відповісти
когда ты в автосалоне купил машину она уже ТВОЯ или САЛОНА ???
Так же и с газом
Мы не покупаем кацапский газ
Мы покупаем словацкий или польский газ
Но зеленые клоуны все могут порушить
показати весь коментар
18.01.2021 10:25 Відповісти
Зебіли, знаєте як погасити борги за комуналку? Візміть кредит у банка Ахметова під 62% річних.
показати весь коментар
18.01.2021 09:20 Відповісти
так позаседают, а там и срок подойдет когда понижение и не обещали
показати весь коментар
18.01.2021 09:20 Відповісти
январь в пролете, февраль-март пара гривен -- вот и вся цена зебиков
показати весь коментар
18.01.2021 09:23 Відповісти
Бандити будуть продовжувати крутити цінами "як циган сонцем" але меншими вони не стануть!!!
показати весь коментар
18.01.2021 09:24 Відповісти
А что там регулировать?
Снимите НДС с бытового газа и теплосетей.
показати весь коментар
18.01.2021 09:25 Відповісти
У цьому році відбудеться рекордне скорочення кількості зебілів. Роботи нема, грошей на комуналку нема, в лікарню без грошей не заходь. І ви, зебіли, цього варті. Чим вас буде менше, тим усім буде краще.
показати весь коментар
18.01.2021 09:30 Відповісти
пуганый зебил - избиратель опзж
как бы их вообще отучить голосовать (ибо дебилы)
показати весь коментар
18.01.2021 10:29 Відповісти
Невже не можна спочатку подумати і не морозити Х-НЮ, ніж потім терміново засідати і виправляти Х-НЮ, яку наробили? Мудрість (державного керівництва у т.ч.) полягає не в оперативному виправленні помилок, а в тому, що б ці помилки не робити.
показати весь коментар
18.01.2021 09:31 Відповісти
Все одно за всі їх помилки розплачуватися нам. Чим вони ризикують?
показати весь коментар
18.01.2021 09:53 Відповісти
Дол.....бы!!! Разве дело только в тарифе на газ?
1. Верните субсидии 2-х годичной давности (2 года назад у мамы в декабре была субсидия 2000 грн. Теперь - 800 грн.)
2. ЦЕНЫ НА ТЕПЛО ОСТАЮТСЯ ТЕМИ ЖЕ!!!! Т.е. кто платил за отопление однокомнатной квартиры 1500 грн. в месяц, так и будет платить!!! Уменьшение цены на газ коснется только тех, кто не пользуется центральным отоплением!!!
показати весь коментар
18.01.2021 09:43 Відповісти
Плати, зебіле, плати. Гірше не буде.
показати весь коментар
18.01.2021 09:52 Відповісти
Зелебобік, обмотайся щільніше локшиною, вмийся в черговий раз божою росою та вийди на вулицю - там зараз морозець, скріпить гарно, та заволай: "дякую за зниження тарифів на газ". Може, полегшає.
показати весь коментар
18.01.2021 09:59 Відповісти
Зебіле, твоє ниття в інтернеті допоможе тобі як відосики президента.
показати весь коментар
18.01.2021 10:04 Відповісти
Слыш, зеба, ты или читать не умеешь, либо упоротый - считаешь. что уменьшение цены на газ до 6.99 решит все проблемы. В любом случае с твоими ватными мозгами только что-то подобное извергать. Можешь продолжать в том же духе - ты, зебилушка ватный, мне больше не интересен.
показати весь коментар
18.01.2021 10:14 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%86.html#more-123061

Цирковой пудель Вова и писец 18 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%86.html#respond Комментарии: 0
Кабмін сьогодні проведе позачергове засідання щодо врегулювання ціни на газ - Цензор.НЕТ 7941У Зеленского после ковида и Буковеля случился прогресс. Теперь идиотские «видосики» записывает не он, а ОП. И это правильно. Потому что от идиотски-радостного лица Зеленского стремительно нищающую и падающую во всех возможных рейтингах страну - уже просто тошнит. Кстати, у Зеленского в роли президента Голобородько почему-то лицо было не столь идиотским. Хотя, все президенты стремительно глупели в президентском кресле. Плюс - то сборище идиотов, которым окружил себя Зеленский ежеминутно внушает ему, что он лучший, что его обожает народ, что страна неудержима в своем прогрессе, что везде все так тепло и мягко. Проснись, мужик, ты обосрался.
https://t.me/OP_UA/3547
Об этом https://ord-ua.com/2021/01/18/vova-i-pisec/ говорится в сегодняшней статье Сергея Никонова для «ОРД».
Итак, главная победа, судя по «видосику» ОП. «Более чем на 30% процентов снижена цена на газ в платежках людей».
«Президент заботится о своих гражданах».
Ну, во-первых, пошел ты нахрен со своей заботой. Тебя не заботиться поставили, нет такого в Конституции. Почитай на досуге, у тебя его много.
«Президент України є главою держави і виступає від її імені.
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE.html Зеленский несет полную ответственность за хаос в энергетике и рост тарифов - Кучеренко
- https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82.html Тарифный геноцид украинцев проводит персонально Зеленский - политолог
Потому что ты сам так этот свой «карточный домик» построил. Умных людей боишься и назначаешь идиотов. И тогда получается совсем некрасиво.
Взвинтил тарифы, а когда шум поднялся, испугался и на 30 процентов их снизил. И, довольный, думаешь, что твой «развод» никто не поймет? МВФ требует? Так от каждого нашего президента МВФ постоянно что-то требовал. И не на все ведь соглашались. Потому что понимали, народ не МВФ морду бить пойдет, а президенту на Банковую.
https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) поможет? Да-да, его мама тоже о таком мечтала. К счастью, не получилось.
Ермак тебе рассказывает о «плане Б». Что когда рейтинг совсем в минус уйдет, ваши пиарщики и «политологи» начнут внедрять в массы мысль, что если Зеленского смести, то придет ОПЗЖ и Медведчук. Они ведь уже сейчас качать начали «тарифные майданы» и прочее. Но вот только, Медведчук уже старенький, и не боец, и как только станет жарко, точно так же как и Ахметов, свалит из страны. А за тобой придет «женщина с косой» или новая сила.
Есть ли из этой ситуации выход? Конечно. С тобой, Вова, судьба сыграла жестокую шутку. По жизни ты - декоративный. Милый цирковой пудель. На задних лапках ходить умеешь, кувыркаться под аплодисменты. А тебя выбрали на должность служебной овчарки. Или волка.
Понятно, что нифига не получается. Но выход есть. Разгони свою тупую и воровитую свиту под названием ОП. Назначь премьера из «волков». А сам стань декоративным. Как монгольский космонавт. Ничего руками не трогай. И дотянешь, глядишь, до конца своего срока. Народ, может даже и забудет весь этот твой цирк.
Да, это унизительно, неприятно. Но, увы, такова реальность. У тебя было время показать свою «породу». И ты ее показал.
показати весь коментар
18.01.2021 09:44 Відповісти
От так покерують країною по приколу і куплять по хатинці в Дубаї. А ви вважаєте, що своїм ниттям в інтернеті на щось впливаєте.
показати весь коментар
18.01.2021 09:59 Відповісти
 
 