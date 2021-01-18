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Кабмін сьогодні проведе позачергове засідання щодо врегулювання ціни на газ
Сьогодні, 18 січня, Кабінет Міністрів України збирається на позачергове засідання о 10:00. Ціни на газ українцям планують знизити.
Відповідний анонс оприлюднено на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.
Засідання розпочнеться о 10:00.
На засіданні планують ухвалити постанову, якою з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, встановлено граничну ціну на природний газ на рівні 6,99 грн.
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів вирішив запровадити державне регулювання ціни на газ на період карантину. Уряд планує встановити ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубічний метр.
Топ коментарі
+3 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар18.01.2021 09:30 Відповісти Посилання
+2 andriy shevchenko #458653
показати весь коментар18.01.2021 09:18 Відповісти Посилання
+2 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар18.01.2021 09:21 Відповісти Посилання
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Його менталітет визначає його єство: Він - продажний!
І яку йому зарплату не встановлюй - він все-рівно залишиться дешевим і продажним!
На таких ніколи не слід надіятися. І не надіятися - ні в чому.
Від таких політиків не слід чекати ні правдивості. ні чесності, ні порядності - бо вони за них все-рівно заправлять свою, "ринкову ціну"!
витренко уже работает в этом направлении
Так же и с газом
Мы не покупаем кацапский газ
Мы покупаем словацкий или польский газ
Но зеленые клоуны все могут порушить
Снимите НДС с бытового газа и теплосетей.
как бы их вообще отучить голосовать (ибо дебилы)
1. Верните субсидии 2-х годичной давности (2 года назад у мамы в декабре была субсидия 2000 грн. Теперь - 800 грн.)
2. ЦЕНЫ НА ТЕПЛО ОСТАЮТСЯ ТЕМИ ЖЕ!!!! Т.е. кто платил за отопление однокомнатной квартиры 1500 грн. в месяц, так и будет платить!!! Уменьшение цены на газ коснется только тех, кто не пользуется центральным отоплением!!!
Цирковой пудель Вова и писец 18 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%86.html#respond Комментарии: 0
У Зеленского после ковида и Буковеля случился прогресс. Теперь идиотские «видосики» записывает не он, а ОП. И это правильно. Потому что от идиотски-радостного лица Зеленского стремительно нищающую и падающую во всех возможных рейтингах страну - уже просто тошнит. Кстати, у Зеленского в роли президента Голобородько почему-то лицо было не столь идиотским. Хотя, все президенты стремительно глупели в президентском кресле. Плюс - то сборище идиотов, которым окружил себя Зеленский ежеминутно внушает ему, что он лучший, что его обожает народ, что страна неудержима в своем прогрессе, что везде все так тепло и мягко. Проснись, мужик, ты обосрался.
https://t.me/OP_UA/3547
Об этом https://ord-ua.com/2021/01/18/vova-i-pisec/ говорится в сегодняшней статье Сергея Никонова для «ОРД».
Итак, главная победа, судя по «видосику» ОП. «Более чем на 30% процентов снижена цена на газ в платежках людей».
«Президент заботится о своих гражданах».
Ну, во-первых, пошел ты нахрен со своей заботой. Тебя не заботиться поставили, нет такого в Конституции. Почитай на досуге, у тебя его много.
«Президент України є главою держави і виступає від її імені.
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE.html Зеленский несет полную ответственность за хаос в энергетике и рост тарифов - Кучеренко
- https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82.html Тарифный геноцид украинцев проводит персонально Зеленский - политолог
Потому что ты сам так этот свой «карточный домик» построил. Умных людей боишься и назначаешь идиотов. И тогда получается совсем некрасиво.
Взвинтил тарифы, а когда шум поднялся, испугался и на 30 процентов их снизил. И, довольный, думаешь, что твой «развод» никто не поймет? МВФ требует? Так от каждого нашего президента МВФ постоянно что-то требовал. И не на все ведь соглашались. Потому что понимали, народ не МВФ морду бить пойдет, а президенту на Банковую.
https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) поможет? Да-да, его мама тоже о таком мечтала. К счастью, не получилось.
Ермак тебе рассказывает о «плане Б». Что когда рейтинг совсем в минус уйдет, ваши пиарщики и «политологи» начнут внедрять в массы мысль, что если Зеленского смести, то придет ОПЗЖ и Медведчук. Они ведь уже сейчас качать начали «тарифные майданы» и прочее. Но вот только, Медведчук уже старенький, и не боец, и как только станет жарко, точно так же как и Ахметов, свалит из страны. А за тобой придет «женщина с косой» или новая сила.
Есть ли из этой ситуации выход? Конечно. С тобой, Вова, судьба сыграла жестокую шутку. По жизни ты - декоративный. Милый цирковой пудель. На задних лапках ходить умеешь, кувыркаться под аплодисменты. А тебя выбрали на должность служебной овчарки. Или волка.
Понятно, что нифига не получается. Но выход есть. Разгони свою тупую и воровитую свиту под названием ОП. Назначь премьера из «волков». А сам стань декоративным. Как монгольский космонавт. Ничего руками не трогай. И дотянешь, глядишь, до конца своего срока. Народ, может даже и забудет весь этот твой цирк.
Да, это унизительно, неприятно. Но, увы, такова реальность. У тебя было время показать свою «породу». И ты ее показал.