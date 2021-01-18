Ситуация с COVID-19 в Украине остается достаточно напряженной, - Степанов
В Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, сейчас нужно дождаться следующей недели, чтобы постепенно начать возвращаться к более комфортной жизни.
"Ситуация с COVID-19 достаточно напряженная. Количество имеющихся больных остается на достаточно высоком уровне и заставляет нас придерживаться карантина. У нас осталась неделя карантина с усиленными ограничительными мерами. Давайте пройдем эту неделю, чтобы мы начали возвращаться к более комфортной жизни", - заявил Степанов.
Министр добавил, что за прошлую неделю в стране выявили 44 620 случаев заболевания коронавирусом. При этом за неделю были госпитализированы 13 555 человек, что почти на 1,5 тысячи меньше, чем на позапрошлой неделе.
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