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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з COVID-19 в Україні залишається доволі напруженою, - Степанов

Ситуація з COVID-19 в Україні залишається доволі напруженою, - Степанов

В Україні ситуація з коронавірусом залишається напруженою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, зараз потрібно дочекатися наступного тижня, щоб поступово почати повертатися до більш комфортного життя.

"Ситуація з COVID-19 доволі напружена. Кількість наявних хворих залишається на доволі високому рівні і змушує нас дотримуватися карантину. У нас залишився тиждень карантину з посиленими обмежувальними заходами. Давайте пройдемо цей тиждень, щоб ми почали повертатися до більш комфортного життя", - заявив Степанов.

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Міністр додав, що за минулий тиждень у країні виявили 44 620 випадків захворювання на коронавірус. При цьому за тиждень було госпіталізовано 13 555 осіб, що майже на 1,5 тисячі менше, ніж позаминулого тижня.

Автор: 

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18.01.2021 09:26 Відповісти
Ситуація з COVID-19 в Україні залишається доволі напруженою, - Степанов - Цензор.НЕТ 2489
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18.01.2021 09:34 Відповісти
Ситуація з COVID-19 в Україні залишається доволі напруженою, - Степанов - Цензор.НЕТ 7286
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18.01.2021 09:37 Відповісти
 
 