Продовжувати жорсткий карантин після 24 січня немає необхідності, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що необхідності продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня поточного року немає, після цього дня Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони", які діяли раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми розриваємо той ланцюжок, який утворився з Нового року до Різдва. Якби ми не зробили цих зимових канікул, то в лютому вийшли б на критичні показники, які не дозволили нашій медичній системі впоратися. Але навіщо ризикувати життям і здоров'ям людей, якщо ми можемо в цей найбільш неактивний період у році зробити найбільш м'який у Європі локдаун, для того, щоб збити хвилю, яка починається, і в лютому не допускати великої кількості захворювань", - пояснив прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що для уряду було важливо не допустити перевантаження медичної системи до отримання вакцини, надходження якої очікується не пізніше лютого.

"З 8 по 24 січня у нас встановлено так званий "карантин зимових канікул". Його ключова мета - обмеження мобільності населення. З 25-го ми перейдемо, ймовірно, в "помаранчеву" зону, яка діяла до запровадження цих правил", - зазначив голова уряду.

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Крім того, він наголосив, що на сьогодні влада не бачить необхідності продовжувати жорсткі карантинні заходи довше, ніж до 24 січня.

"Поточний карантин запроваджено до кінця лютого. Найімовірніше, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла", - сказав Шмигаль.

"Європа палає, ми відкриті для Європи, ми відкриті всередині держави, тому підстав для зняття карантину немає. ... Я впевнений, що карантин дуже довго триватиме цього року. А ось яким саме він буде, це вже інше питання", - підсумував прем'єр.

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