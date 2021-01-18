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Новини Коронавірус і карантин
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Продовжувати жорсткий карантин після 24 січня немає необхідності, - Шмигаль

Продовжувати жорсткий карантин після 24 січня немає необхідності, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що необхідності продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня поточного року немає, після цього дня Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони", які діяли раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми розриваємо той ланцюжок, який утворився з Нового року до Різдва. Якби ми не зробили цих зимових канікул, то в лютому вийшли б на критичні показники, які не дозволили нашій медичній системі впоратися. Але навіщо ризикувати життям і здоров'ям людей, якщо ми можемо в цей найбільш неактивний період у році зробити найбільш м'який у Європі локдаун, для того, щоб збити хвилю, яка починається, і в лютому не допускати великої кількості захворювань", - пояснив прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що для уряду було важливо не допустити перевантаження медичної системи до отримання вакцини, надходження якої очікується не пізніше лютого.

"З 8 по 24 січня у нас встановлено так званий "карантин зимових канікул". Його ключова мета - обмеження мобільності населення. З 25-го ми перейдемо, ймовірно, в "помаранчеву" зону, яка діяла до запровадження цих правил", - зазначив голова уряду.

Також читайте: "Обговорили з прем'єр-міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року": Ткаченко розповів про відкриття кінотеатрів, готелів і клубів

Крім того, він наголосив, що на сьогодні влада не бачить необхідності продовжувати жорсткі карантинні заходи довше, ніж до 24 січня.

"Поточний карантин запроваджено до кінця лютого. Найімовірніше, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла", - сказав Шмигаль.

"Європа палає, ми відкриті для Європи, ми відкриті всередині держави, тому підстав для зняття карантину немає. ... Я впевнений, що карантин дуже довго триватиме цього року. А ось яким саме він буде, це вже інше питання", - підсумував прем'єр.

Також читайте: Пандемія COVID-19 забрала життя понад 2 млн осіб, кількість хворих перевищила 95 млн. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4677) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Не було ніякого сенсу взагалі запроваджувати цю дурість.
На фоні відсутності будь-якої боротьби з кронавірусом на Україні, цей "лох-даун" виглядає нікчемно і комічно.
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18.01.2021 09:22 Відповісти
+7
у этого безхребетного дармоеда . мнения как погода .меняются каждый день .
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18.01.2021 09:46 Відповісти
+3
НУ а хто сумнівався? 25го у Зелі день народження, треба ж тусанути, побухати, який там нах.р локдаун???
От так ми і живемо завдяки 73% ідіотів, коли державні справи підв"язані під дати народження, подорожей і т.п. херню.
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18.01.2021 09:34 Відповісти
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Тада. Мы же на Австралия или Великобритания какая-то.

Рейтинги важнее, а без носков зебилам грустно.
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18.01.2021 09:20 Відповісти
Не було ніякого сенсу взагалі запроваджувати цю дурість.
На фоні відсутності будь-якої боротьби з кронавірусом на Україні, цей "лох-даун" виглядає нікчемно і комічно.
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18.01.2021 09:22 Відповісти
Его и сейчас нет смыла держать совковый вы наш
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18.01.2021 09:24 Відповісти
Колись був відомий політик - М.С. Горбачов. Він, як і цей Шмигаль теж дуже багато говорив: сьогодні одне, завтра - зовсім друге, через тиждень - цілком протилежне... В результаті - розвалив і Варшавський Договір, і РЕВ, і державу під назвою СРСР.
Ці ..здаболи (зеленські - шмигалі-степанови) хоч читають, цікавляться, аналізують, критично ставляться до того, що варнякають???
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18.01.2021 09:25 Відповісти
НУ а хто сумнівався? 25го у Зелі день народження, треба ж тусанути, побухати, який там нах.р локдаун???
От так ми і живемо завдяки 73% ідіотів, коли державні справи підв"язані під дати народження, подорожей і т.п. херню.
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18.01.2021 09:34 Відповісти
где это шмыгаль "узрел" в Европе "мягкий" локдаун? поляки на Новый Год "комендантский" час вводили. на улице польских городов редко когда увидишь человека БЕЗ маски!
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18.01.2021 09:46 Відповісти
\\\\\\\ Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун Источник: https://censor.net/ru/n3242343\\\\\\\
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18.01.2021 10:13 Відповісти
у этого безхребетного дармоеда . мнения как погода .меняются каждый день .
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18.01.2021 09:46 Відповісти
Ясний-красний. Найвеличнішому лижнику всєя Галактики треба ж буде пагулять, павєсєліцца.
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18.01.2021 09:50 Відповісти
И то верно .
Ещё можно убрать государственную программу вакцинаций, и оставить только коммерческую .
Добивать людей, так по полной
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18.01.2021 10:02 Відповісти
Толку от этого локдауна ноль, 8000 в виде лярдов из обескровленного пенсионного фонда рассеяли, перекос по бизнесу становится все ощутимее - а шмыгаль продолжает вещать.
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18.01.2021 10:11 Відповісти
з 25-го день народження зеленого моісея а там празднованія ханукі і панєслась...
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18.01.2021 10:24 Відповісти
Питлівий ум шмигі після пару доріжек відбірного снєжку видає "геніальні" ідеї! Бо він і сам ГЕНІЙ!!
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18.01.2021 11:25 Відповісти
Школи мають залишатися на дистанційному навчанні і далі!!! Це єдиний шанс вберегти життя і здоров'я людей!!! Он навіть в Борисполі мер від короновірусу помер, а в нього і гроші були і доступ до якісної медицини. А яку допомогу може отримати пенсіонер з пенсію 2000-3000 тис гривень??? Закликаю цього міністра рятувати людей, а не свої хотєлки реалізовувати!!
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18.01.2021 11:29 Відповісти
Куріцо, сховайся в льох і тремти там від страху скільки хочеш.
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18.01.2021 11:57 Відповісти
Я нe помітив, що у нас карантин. Та щe й нe простий, а жорсткий.
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18.01.2021 12:21 Відповісти
в кабмине сгорели лампочки....
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18.01.2021 12:30 Відповісти
Зеля понизил цену газа на период карантина, так что решение не продлевать было очевидным. Лохам ссанули в очи, но разве могло быть иначе?
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18.01.2021 13:24 Відповісти
 
 