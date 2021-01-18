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Новости Коронавирус и карантин
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Продлевать жесткий карантин после 24 января нет необходимости, - Шмыгаль

Продлевать жесткий карантин после 24 января нет необходимости, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что необходимости продолжать усиленные карантинные меры после 24 января текущего года нет, после этого дня Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны", которые действовали ранее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться. Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того, чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний", - объяснил премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что для правительства было важно не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, поступление которой ожидается не позднее февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года": Ткаченко рассказал об открытии кинотеатров, гостиниц и клубов

"С 8 по 24 января у нас установлен так называемый "карантин зимних каникул". Его ключевая цель - ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую" зону, которая действовала до введения этих правил", - отметил глава правительства.

Кроме того, он подчеркнул, что на сегодня власти не видят необходимости продлевать жесткие карантинные меры дольше, чем до 24 января.

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала", - сказал Шмыгаль.

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. ... Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", - подытожил премьер.

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Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2739) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Не було ніякого сенсу взагалі запроваджувати цю дурість.
На фоні відсутності будь-якої боротьби з кронавірусом на Україні, цей "лох-даун" виглядає нікчемно і комічно.
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18.01.2021 09:22 Ответить
+7
у этого безхребетного дармоеда . мнения как погода .меняются каждый день .
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18.01.2021 09:46 Ответить
+3
НУ а хто сумнівався? 25го у Зелі день народження, треба ж тусанути, побухати, який там нах.р локдаун???
От так ми і живемо завдяки 73% ідіотів, коли державні справи підв"язані під дати народження, подорожей і т.п. херню.
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18.01.2021 09:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тада. Мы же на Австралия или Великобритания какая-то.

Рейтинги важнее, а без носков зебилам грустно.
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18.01.2021 09:20 Ответить
Не було ніякого сенсу взагалі запроваджувати цю дурість.
На фоні відсутності будь-якої боротьби з кронавірусом на Україні, цей "лох-даун" виглядає нікчемно і комічно.
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18.01.2021 09:22 Ответить
Его и сейчас нет смыла держать совковый вы наш
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18.01.2021 09:24 Ответить
Колись був відомий політик - М.С. Горбачов. Він, як і цей Шмигаль теж дуже багато говорив: сьогодні одне, завтра - зовсім друге, через тиждень - цілком протилежне... В результаті - розвалив і Варшавський Договір, і РЕВ, і державу під назвою СРСР.
Ці ..здаболи (зеленські - шмигалі-степанови) хоч читають, цікавляться, аналізують, критично ставляться до того, що варнякають???
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18.01.2021 09:25 Ответить
НУ а хто сумнівався? 25го у Зелі день народження, треба ж тусанути, побухати, який там нах.р локдаун???
От так ми і живемо завдяки 73% ідіотів, коли державні справи підв"язані під дати народження, подорожей і т.п. херню.
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18.01.2021 09:34 Ответить
где это шмыгаль "узрел" в Европе "мягкий" локдаун? поляки на Новый Год "комендантский" час вводили. на улице польских городов редко когда увидишь человека БЕЗ маски!
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18.01.2021 09:46 Ответить
\\\\\\\ Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун Источник: https://censor.net/ru/n3242343\\\\\\\
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18.01.2021 10:13 Ответить
у этого безхребетного дармоеда . мнения как погода .меняются каждый день .
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18.01.2021 09:46 Ответить
Ясний-красний. Найвеличнішому лижнику всєя Галактики треба ж буде пагулять, павєсєліцца.
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18.01.2021 09:50 Ответить
И то верно .
Ещё можно убрать государственную программу вакцинаций, и оставить только коммерческую .
Добивать людей, так по полной
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18.01.2021 10:02 Ответить
Толку от этого локдауна ноль, 8000 в виде лярдов из обескровленного пенсионного фонда рассеяли, перекос по бизнесу становится все ощутимее - а шмыгаль продолжает вещать.
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18.01.2021 10:11 Ответить
з 25-го день народження зеленого моісея а там празднованія ханукі і панєслась...
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18.01.2021 10:24 Ответить
Питлівий ум шмигі після пару доріжек відбірного снєжку видає "геніальні" ідеї! Бо він і сам ГЕНІЙ!!
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18.01.2021 11:25 Ответить
Школи мають залишатися на дистанційному навчанні і далі!!! Це єдиний шанс вберегти життя і здоров'я людей!!! Он навіть в Борисполі мер від короновірусу помер, а в нього і гроші були і доступ до якісної медицини. А яку допомогу може отримати пенсіонер з пенсію 2000-3000 тис гривень??? Закликаю цього міністра рятувати людей, а не свої хотєлки реалізовувати!!
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18.01.2021 11:29 Ответить
Куріцо, сховайся в льох і тремти там від страху скільки хочеш.
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18.01.2021 11:57 Ответить
Я нe помітив, що у нас карантин. Та щe й нe простий, а жорсткий.
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18.01.2021 12:21 Ответить
в кабмине сгорели лампочки....
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18.01.2021 12:30 Ответить
Зеля понизил цену газа на период карантина, так что решение не продлевать было очевидным. Лохам ссанули в очи, но разве могло быть иначе?
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18.01.2021 13:24 Ответить
 
 