Украина профинансирует строительство моста в Молдову, - замглавы ОП Жовква
Украина профинансирует строительство моста через р. Днестр, который станет частью новой автомагистрали, соединяющей Киев и Кишинев, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Одним из проектов, который мы начнем немедленно, станет строительство моста через р. Днестр в районе Ямполь-Косэуць, и соответствующей магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. И не просто соединит, а позволит почти за пять часов доехать автомобилем от Киева к Кишиневу через новый мост. Финансирование строительства этого моста будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины. Отмечу, строительство всего мостового перехода осуществляется за счет Украины", - сказал Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, "Укравтодор" уже работает над соответствующим нормативно-правовым обеспечением этого финансирования.
"Также Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту. Там большая часть уже построена, восстановлена или реконструирована… Молдова со своей стороны будет достраивать собственную часть этой магистрали. И, опять же, у них часть этой дороги уже построена. Поэтому это абсолютно реалистичный проект с реалистичным финансированием. Осталось только его выполнить. Соответствующие поручения двух президентов украинская и молдавская сторона получили", - рассказал Жовква.
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Ну, яке відношення має ілюстрація двополосного моста довжиною 1,7 км, який з"єднує міста Південної Кореї Масан і Чханвон через залив Масан?
От він на карті
https://www.google.com/maps/search/Masan+Bay/@35.1634912,128.5900246,1683m/data=!3m1!1e3
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Для торгівлі переходів достатньо... А місток як раз біля межі ПМР...
Карта:
https://pbs.twimg.com/media/EsAhEthW8AAize-?format=jpg&name=small
И мост это громко сказано, там ширина речки 30-50 метров всего лишь!