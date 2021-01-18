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Украина профинансирует строительство моста в Молдову, - замглавы ОП Жовква

Украина профинансирует строительство моста в Молдову, - замглавы ОП Жовква

Украина профинансирует строительство моста через р. Днестр, который станет частью новой автомагистрали, соединяющей Киев и Кишинев, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Одним из проектов, который мы начнем немедленно, станет строительство моста через р. Днестр в районе Ямполь-Косэуць, и соответствующей магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. И не просто соединит, а позволит почти за пять часов доехать автомобилем от Киева к Кишиневу через новый мост. Финансирование строительства этого моста будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины. Отмечу, строительство всего мостового перехода осуществляется за счет Украины", - сказал Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, "Укравтодор" уже работает над соответствующим нормативно-правовым обеспечением этого финансирования.

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"Также Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту. Там большая часть уже построена, восстановлена или реконструирована… Молдова со своей стороны будет достраивать собственную часть этой магистрали. И, опять же, у них часть этой дороги уже построена. Поэтому это абсолютно реалистичный проект с реалистичным финансированием. Осталось только его выполнить. Соответствующие поручения двух президентов украинская и молдавская сторона получили", - рассказал Жовква.

Автор: 

Молдова (1894) мост (1034) строительство (2001) Офис Президента (1803) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+8
эээ не понял . это Вовка планирует не в Ростов бежать а в Кишинев ?
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18.01.2021 10:23 Ответить
+8
денег куры не клюют, девать некуда
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18.01.2021 10:25 Ответить
+8
а свои мосты Украина не желает профинансировать? Идиоты воровитые ....
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18.01.2021 10:26 Ответить
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У тебя,рассеянское животное,в твоей бестолковке,кроме говна ничего нет!
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20.01.2021 18:57 Ответить
я думал только днепр...а есть и другая река-шок
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18.01.2021 10:50 Ответить
он же текет в молдавии
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18.01.2021 10:52 Ответить
Тебе надо обратно в 4-й класс как и другим "выпускникам" КГУ!
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18.01.2021 13:22 Ответить
на карту смотри она в молдовии текет
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18.01.2021 16:23 Ответить
Ты смотри на карту!
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18.01.2021 19:35 Ответить
Велике крадівництво входить у нову фазу. А морди у цих стрАІтЄлЄй не тріснуть???
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18.01.2021 10:54 Ответить
А 50/50 - нє?
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18.01.2021 11:06 Ответить
Іще не будують, а уже тирять, тирять фото.

Ну, яке відношення має ілюстрація двополосного моста довжиною 1,7 км, який з"єднує міста Південної Кореї Масан і Чханвон через залив Масан?

От він на карті
https://www.google.com/maps/search/Masan+Bay/@35.1634912,128.5900246,1683m/data=!3m1!1e3
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18.01.2021 11:08 Ответить
ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО У НАС ВОЙНА, ЭПИДЕМИЯ, ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС !!!
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18.01.2021 11:15 Ответить
В израиле все тоже самое но они же строя. Секрет в том что у ни не было пети и других крепких хозяйственников.
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18.01.2021 11:20 Ответить
Очень основательный аргумент при общении с апонентом.
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18.01.2021 11:42 Ответить
Смотри ХЮ не сотри . Любитель эротических фантазий .
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18.01.2021 20:50 Ответить
Какой ты Апонент? Ты холоп кремлевский!
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18.01.2021 13:24 Ответить
Вот малдована это каким боком стосуется какой я хахол ? Иди додону расскажи какой он кацап , это будет полезно и тебе и Молдове.
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18.01.2021 20:48 Ответить
Я под чужими именами не срываюсь. А тебе без имени хамить смелости придаёт.
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19.01.2021 09:01 Ответить
Козел кацапский,я объяснял что значит мой ник! Но если ты тупой,то узнай об этом у своего куратора.И да,мы додона отправили на свалку,-а ты продолжаешь лизать задницу своему ху.лику,холоп!
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20.01.2021 07:05 Ответить
(Малдовашка) в скобках потому что ты скрываешь свою настоящее имя и страну но по стилю и хамству можно догадаться от куда ты . Пиши тебе как то надо проявить себя ,под чужим флагом и именем это предаёт смелости. Комплексы , так бывает.
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20.01.2021 08:23 Ответить
ВОТ ТВОЙ ФЛАГ !!!
Україна профінансує будівництво моста в Молдову, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2321
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20.01.2021 08:51 Ответить
И ВОТ ТВОЯ НАГРАДА ОТ СЕПАРОВ ОДЕССЫ !!! ЖАЛКО ЧТО ТЕБЯ ТАМ НЕ ЗАШКВАРИЛИ !!!
Україна профінансує будівництво моста в Молдову, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5527
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20.01.2021 08:53 Ответить
Тупой русский холоп https://censor.net/ru/user/446270! Открой карту Кишинева,найди посольство Украины,переходишь через озеро,и сразу попадаешь в мой дом! Понял,животное? Кушай дальше говно,руССкий!
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20.01.2021 09:34 Ответить
С убогими общаться себя не уважать . Могу себе представить какой же ты по жизни убогое хамовитое закомплексованое ЧМО. Прощайте можете больше не отвечать . Не интересно.
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20.01.2021 10:10 Ответить
С нормальными людьми -я очень нормальный,а с подонками типа тебя,-как с подонками! Прекрати кушать г....,тупое руССкое животное!
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20.01.2021 13:55 Ответить
Чому саме Україна має фінансувати будівництво цього моста, а не Молдова? Чи не тому, що на будівництві Зеленському хочеться вкрасти трохи грошей?? Як саме? Та просто! На бумагах напишуть що коштувало будівництво 500 млн доларів. В реальності будівництво буде наприклад 100 млн. Отже різниця в 400 млн. доларів опиниться в карманах Зеленського і його найближчого оточення.
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18.01.2021 11:18 Ответить
Так это вы были советником порошенко по экономическим вопросам . А сейчас злитесь что при новой власти вас на работу не взяли ?
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18.01.2021 11:23 Ответить
Прекрати кушать,гов...,русский!
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20.01.2021 09:35 Ответить
И Хто будет этим украинским "ротенбергом"?
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18.01.2021 11:41 Ответить
https://twitter.com/tarakan9888
https://twitter.com/tarakan9888 @tarakan9888

Для торгівлі переходів достатньо... А місток як раз біля межі ПМР...

Карта:
https://pbs.twimg.com/media/EsAhEthW8AAize-?format=jpg&name=small
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18.01.2021 12:52 Ответить
А может тупоголовый Зеленский сначала начнёт покупать хорошую вакцину и бесплатно вакцинировать своих граждан, . а потом будем думать о проблемах Молдован!!
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18.01.2021 12:52 Ответить
Не хотят поделиться с молдавскими ворами барышами от строительства моста.
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18.01.2021 13:08 Ответить
Опыт есть. Красавец мост на Подоле.
Україна профінансує будівництво моста в Молдову, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5934
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18.01.2021 13:16 Ответить
Що за фігня? Молдова вийшла на перше місце у торгівлі з Україною? Так якого біса???!!! Для відмивання і крадіжки грошей ЗЕбілами!
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18.01.2021 14:33 Ответить
боже какой дурдом, маниловщина...самая бедная страна в европе ...есть же трасса прямая из промцентров Украины Днепра, Харькова и тд чз Кропивницкий чз автобан Одесса -Киев...только ремонта просит...но там же не отмоешь нифига...как в анекдоте- а мост вдоль или поперек строить будете..
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18.01.2021 15:53 Ответить
Ребята! Там действительно МОСТ НУЖЕН! Он поможет немножко поднять бедный регион!
И мост это громко сказано, там ширина речки 30-50 метров всего лишь!
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18.01.2021 22:12 Ответить
Где там?
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20.01.2021 19:15 Ответить
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