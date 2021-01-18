Украина профинансирует строительство моста в Молдову, - замглавы ОП Жовква

Украина профинансирует строительство моста через р. Днестр, который станет частью новой автомагистрали, соединяющей Киев и Кишинев, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Одним из проектов, который мы начнем немедленно, станет строительство моста через р. Днестр в районе Ямполь-Косэуць, и соответствующей магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. И не просто соединит, а позволит почти за пять часов доехать автомобилем от Киева к Кишиневу через новый мост. Финансирование строительства этого моста будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины. Отмечу, строительство всего мостового перехода осуществляется за счет Украины", - сказал Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, "Укравтодор" уже работает над соответствующим нормативно-правовым обеспечением этого финансирования.

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"Также Украина достроит часть магистрали от Киева непосредственно к мосту. Там большая часть уже построена, восстановлена или реконструирована… Молдова со своей стороны будет достраивать собственную часть этой магистрали. И, опять же, у них часть этой дороги уже построена. Поэтому это абсолютно реалистичный проект с реалистичным финансированием. Осталось только его выполнить. Соответствующие поручения двух президентов украинская и молдавская сторона получили", - рассказал Жовква.