Україна профінансує будівництво моста в Молдову, - заступник голови ОП Жовква

Україна профінансує будівництво моста через р. Дністер, який стане частиною нової автомагістралі, що з'єднує Київ і Кишинів, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

"Одним із проєктів, який ми почнемо негайно, стане будівництво моста через р. Дністер у районі Ямпіль-Косеуць, і відповідної магістралі, яка з'єднає Київ і Кишинів. І не просто з'єднає, а дозволить майже за п'ять годин доїхати автомобілем від Києва до Кишинева через новий міст. Фінансування будівництва цього моста здійснюватиметься за рахунок державного бюджету України. Зазначу, будівництво всього мостового переходу здійснюється за рахунок України", - сказав Жовква, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, "Укравтодор" вже працює над відповідним нормативно-правовим забезпеченням цього фінансування.

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"Також Україна добудує частину магістралі від Києва безпосередньо до моста. Там велика частина вже побудована, відновлена ​​або реконструйована ... Молдова зі свого боку буде добудовувати власну частину цієї магістралі. І, знову ж таки, у них частину цієї дороги вже побудовано. Тому це абсолютно реалістичний проєкт з реалістичним фінансуванням. Залишилося тільки його виконати. Відповідні доручення двох президентів українська і молдавська сторони отримали", - розповів Жовква.