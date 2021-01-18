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Україна профінансує будівництво моста в Молдову, - заступник голови ОП Жовква

Україна профінансує будівництво моста в Молдову, - заступник голови ОП Жовква

Україна профінансує будівництво моста через р. Дністер, який стане частиною нової автомагістралі, що з'єднує Київ і Кишинів, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

"Одним із проєктів, який ми почнемо негайно, стане будівництво моста через р. Дністер у районі Ямпіль-Косеуць, і відповідної магістралі, яка з'єднає Київ і Кишинів. І не просто з'єднає, а дозволить майже за п'ять годин доїхати автомобілем від Києва до Кишинева через новий міст. Фінансування будівництва цього моста здійснюватиметься за рахунок державного бюджету України. Зазначу, будівництво всього мостового переходу здійснюється за рахунок України", - сказав Жовква, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, "Укравтодор" вже працює над відповідним нормативно-правовим забезпеченням цього фінансування.

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"Також Україна добудує частину магістралі від Києва безпосередньо до моста. Там велика частина вже побудована, відновлена ​​або реконструйована ... Молдова зі свого боку буде добудовувати власну частину цієї магістралі. І, знову ж таки, у них частину цієї дороги вже побудовано. Тому це абсолютно реалістичний проєкт з реалістичним фінансуванням. Залишилося тільки його виконати. Відповідні доручення двох президентів українська і молдавська сторони отримали", - розповів Жовква.

Автор: 

Молдова (2099) міст (1247) будівництво (3042) Офіс Президента (2034) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+8
эээ не понял . это Вовка планирует не в Ростов бежать а в Кишинев ?
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18.01.2021 10:23 Відповісти
+8
денег куры не клюют, девать некуда
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18.01.2021 10:25 Відповісти
+8
а свои мосты Украина не желает профинансировать? Идиоты воровитые ....
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18.01.2021 10:26 Відповісти
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У тебя,рассеянское животное,в твоей бестолковке,кроме говна ничего нет!
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20.01.2021 18:57 Відповісти
я думал только днепр...а есть и другая река-шок
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18.01.2021 10:50 Відповісти
он же текет в молдавии
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18.01.2021 10:52 Відповісти
Тебе надо обратно в 4-й класс как и другим "выпускникам" КГУ!
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18.01.2021 13:22 Відповісти
на карту смотри она в молдовии текет
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18.01.2021 16:23 Відповісти
Ты смотри на карту!
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18.01.2021 19:35 Відповісти
Велике крадівництво входить у нову фазу. А морди у цих стрАІтЄлЄй не тріснуть???
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18.01.2021 10:54 Відповісти
А 50/50 - нє?
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18.01.2021 11:06 Відповісти
Іще не будують, а уже тирять, тирять фото.

Ну, яке відношення має ілюстрація двополосного моста довжиною 1,7 км, який з"єднує міста Південної Кореї Масан і Чханвон через залив Масан?

От він на карті
https://www.google.com/maps/search/Masan+Bay/@35.1634912,128.5900246,1683m/data=!3m1!1e3
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18.01.2021 11:08 Відповісти
ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО У НАС ВОЙНА, ЭПИДЕМИЯ, ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС !!!
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18.01.2021 11:15 Відповісти
В израиле все тоже самое но они же строя. Секрет в том что у ни не было пети и других крепких хозяйственников.
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18.01.2021 11:20 Відповісти
Очень основательный аргумент при общении с апонентом.
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18.01.2021 11:42 Відповісти
Смотри ХЮ не сотри . Любитель эротических фантазий .
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18.01.2021 20:50 Відповісти
Какой ты Апонент? Ты холоп кремлевский!
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18.01.2021 13:24 Відповісти
Вот малдована это каким боком стосуется какой я хахол ? Иди додону расскажи какой он кацап , это будет полезно и тебе и Молдове.
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18.01.2021 20:48 Відповісти
Я под чужими именами не срываюсь. А тебе без имени хамить смелости придаёт.
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19.01.2021 09:01 Відповісти
Козел кацапский,я объяснял что значит мой ник! Но если ты тупой,то узнай об этом у своего куратора.И да,мы додона отправили на свалку,-а ты продолжаешь лизать задницу своему ху.лику,холоп!
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20.01.2021 07:05 Відповісти
(Малдовашка) в скобках потому что ты скрываешь свою настоящее имя и страну но по стилю и хамству можно догадаться от куда ты . Пиши тебе как то надо проявить себя ,под чужим флагом и именем это предаёт смелости. Комплексы , так бывает.
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20.01.2021 08:23 Відповісти
ВОТ ТВОЙ ФЛАГ !!!
Україна профінансує будівництво моста в Молдову, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2321
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20.01.2021 08:51 Відповісти
И ВОТ ТВОЯ НАГРАДА ОТ СЕПАРОВ ОДЕССЫ !!! ЖАЛКО ЧТО ТЕБЯ ТАМ НЕ ЗАШКВАРИЛИ !!!
Україна профінансує будівництво моста в Молдову, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5527
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20.01.2021 08:53 Відповісти
Тупой русский холоп https://censor.net/ru/user/446270! Открой карту Кишинева,найди посольство Украины,переходишь через озеро,и сразу попадаешь в мой дом! Понял,животное? Кушай дальше говно,руССкий!
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20.01.2021 09:34 Відповісти
С убогими общаться себя не уважать . Могу себе представить какой же ты по жизни убогое хамовитое закомплексованое ЧМО. Прощайте можете больше не отвечать . Не интересно.
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20.01.2021 10:10 Відповісти
С нормальными людьми -я очень нормальный,а с подонками типа тебя,-как с подонками! Прекрати кушать г....,тупое руССкое животное!
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20.01.2021 13:55 Відповісти
Чому саме Україна має фінансувати будівництво цього моста, а не Молдова? Чи не тому, що на будівництві Зеленському хочеться вкрасти трохи грошей?? Як саме? Та просто! На бумагах напишуть що коштувало будівництво 500 млн доларів. В реальності будівництво буде наприклад 100 млн. Отже різниця в 400 млн. доларів опиниться в карманах Зеленського і його найближчого оточення.
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18.01.2021 11:18 Відповісти
Так это вы были советником порошенко по экономическим вопросам . А сейчас злитесь что при новой власти вас на работу не взяли ?
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18.01.2021 11:23 Відповісти
Прекрати кушать,гов...,русский!
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20.01.2021 09:35 Відповісти
И Хто будет этим украинским "ротенбергом"?
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18.01.2021 11:41 Відповісти
https://twitter.com/tarakan9888
https://twitter.com/tarakan9888 @tarakan9888

Для торгівлі переходів достатньо... А місток як раз біля межі ПМР...

Карта:
https://pbs.twimg.com/media/EsAhEthW8AAize-?format=jpg&name=small
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18.01.2021 12:52 Відповісти
А может тупоголовый Зеленский сначала начнёт покупать хорошую вакцину и бесплатно вакцинировать своих граждан, . а потом будем думать о проблемах Молдован!!
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18.01.2021 12:52 Відповісти
Не хотят поделиться с молдавскими ворами барышами от строительства моста.
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18.01.2021 13:08 Відповісти
Опыт есть. Красавец мост на Подоле.
Україна профінансує будівництво моста в Молдову, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5934
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18.01.2021 13:16 Відповісти
Що за фігня? Молдова вийшла на перше місце у торгівлі з Україною? Так якого біса???!!! Для відмивання і крадіжки грошей ЗЕбілами!
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18.01.2021 14:33 Відповісти
боже какой дурдом, маниловщина...самая бедная страна в европе ...есть же трасса прямая из промцентров Украины Днепра, Харькова и тд чз Кропивницкий чз автобан Одесса -Киев...только ремонта просит...но там же не отмоешь нифига...как в анекдоте- а мост вдоль или поперек строить будете..
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18.01.2021 15:53 Відповісти
Ребята! Там действительно МОСТ НУЖЕН! Он поможет немножко поднять бедный регион!
И мост это громко сказано, там ширина речки 30-50 метров всего лишь!
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18.01.2021 22:12 Відповісти
Где там?
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20.01.2021 19:15 Відповісти
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