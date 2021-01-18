В Украине испытали новый тип снарядов для ВСУ

На прошлой неделе единственный в Украине производитель снарядов больших калибров компания "Рубин-2017" совместно с ГП "Павлоградский химический завод" завершила сравнительные испытания снарядов калибра 152 мм для артиллерийской системы "Гиацинт", оснащенных современной взрывчаткой производства Павлоградского завода.

Об этом сообщил Военный кабинет "Силы права". Цель сравнительных испытаний снарядов с различными типами взрывчатки – определить тип снаряжения для дальнейших испытаний и серийного производства высококачественных снарядов, необходимых Вооруженным Силам Украины, пишет obozrevatel, передает Цензор.НЕТ.

Результаты проведенных испытаний позволяют сделать вывод о том, что снаряды производства компании "Рубин-2017", оснащенные качественной взрывчаткой Павлоградского завода, по основным характеристикам – осколочности и фугасности – полностью соответствуют требованиям отечественных и зарубежных заказчиков.

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