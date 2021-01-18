В Україні випробували новий тип снарядів для ЗСУ
Минулого тижня єдиний в Україні виробник снарядів великих калібрів компанія "Рубін-2017" спільно з ДП "Павлоградський хімічний завод" завершила порівняльні випробування снарядів калібру 152 мм для артилерійської системи "Гіацинт", оснащених сучасною вибухівкою виробництва Павлоградського заводу.
Про це повідомив Військовий кабінет "Сили права". Мета порівняльних випробувань снарядів із різними типами вибухівки - визначити тип спорядження для подальших випробувань і серійного виробництва високоякісних снарядів, необхідних Збройним Силам України, пише obozrevatel, передає Цензор.НЕТ.
Результати проведених випробувань дозволяють зробити висновок про те, що снаряди виробництва компанії "Рубін-2017", оснащені якісною вибухівкою Павлоградського заводу, за основними характеристиками - осколкові і фугасні - повністю відповідають вимогам вітчизняних і зарубіжних замовників.
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Пабедили, млять, Пороха, дигинираты?
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Что же вы такие упёртые?.Договорняк между Порошенко,Фирташем,Ахметовым и Медведчуком,"абы не Юлька",вот откуда растут "ноги".У Порошенко было пять лет,что бы извести эту нечисть,а он соблюдал политику нейтралитетаи даже лояльности.
Сейчас же уже видно желание на новых выборах вывести во второй тур пару Порошенко/Медведчук или Бойко.Дерзайте,"деньги не пахнут".
Это тибе дядя Паша рассказал или сам Порох по пьяни?
А в убийстве брата в Приднестровье он часом не покаялся?