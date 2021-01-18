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В Україні випробували новий тип снарядів для ЗСУ

В Україні випробували новий тип снарядів для ЗСУ

Минулого тижня єдиний в Україні виробник снарядів великих калібрів компанія "Рубін-2017" спільно з ДП "Павлоградський хімічний завод" завершила порівняльні випробування снарядів калібру 152 мм для артилерійської системи "Гіацинт", оснащених сучасною вибухівкою виробництва Павлоградського заводу.

Про це повідомив Військовий кабінет "Сили права". Мета порівняльних випробувань снарядів із різними типами вибухівки - визначити тип спорядження для подальших випробувань і серійного виробництва високоякісних снарядів, необхідних Збройним Силам України, пише obozrevatel, передає Цензор.НЕТ.

Результати проведених випробувань дозволяють зробити висновок про те, що снаряди виробництва компанії "Рубін-2017", оснащені якісною вибухівкою Павлоградського заводу, за основними характеристиками - осколкові і фугасні - повністю відповідають вимогам вітчизняних і зарубіжних замовників.

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випробування (404) зброя (7567) ЗСУ (7721)


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Топ коментарі
+12
Когда снвряды испытают непосредственно на кацапах в ОРДЛО, тогда по загруженности КАМАЗа, следующего со жмурами на скотомогильник под Ростов, можно будет судить об их эффективности.
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18.01.2021 11:32 Відповісти
+6
" Елена Бондаренко вчера в эфире телеканала "Наш" заявила, что ВС Украины это преступники, воюющих против своего народа и никаких вооруженных формирований РФ там не было и нет. Любой, кто сейчас носит погоны ВС, это преступник",Источник: https://censor.net/ru/n3242171

Пабедили, млять, Пороха, дигинираты?
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18.01.2021 12:46 Відповісти
+5
І шо цей кловун робе,це ж повний розвал ЗСУ))
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18.01.2021 11:24 Відповісти
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а про снаряды для оп, что-то будет??
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18.01.2021 11:19 Відповісти
Виготовлять через 6 років 96 снарядів і покладуть на склад?
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18.01.2021 11:29 Відповісти
І шо цей кловун робе,це ж повний розвал ЗСУ))
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18.01.2021 11:24 Відповісти
Кловун тут ні до чого - то все Порошенко по ночах нові снаряди клепає самотужки!
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18.01.2021 11:30 Відповісти
З кисневих концентраторів?
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18.01.2021 11:36 Відповісти
ОБИДВА КЛОУНИ НЕ ДАЛИ КОМАНДИ НА ПОСТРОЙКУ ПАТРОНОГО ЗАВОДУ, ******* ЗРАДОЮ, СЛУГИ ПУТІНА.
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18.01.2021 11:40 Відповісти
Вот ты негодяй упоротый тупоВатый
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18.01.2021 13:13 Відповісти
Каким боком новые снаряды к развалу?
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18.01.2021 11:32 Відповісти
А ви не чули шо Зелєбоба знищує ЗСУ:?
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18.01.2021 11:37 Відповісти
В данной статье об этом не писали, и бла, бла, бла здесь не уместно.
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18.01.2021 11:44 Відповісти
Ага.Сывочолый Гэтьман построїв патронний завод,а Кловн його розвалив.А ще Гетьман посадив Портнова,а Кловн випустив.Слава Гетьману!Смерть зебілам!
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18.01.2021 11:51 Відповісти
Добре, маю надію, що ти не відморозишся як брехливі кацапи та брехливі порохоботи (що як правило одна і та ж рожа) та напомниш громадкості який суд, коли, по якому обвинуваченню та на який термін засудив Портнова. Адже ж це тобі просто, по "гетьман посадив" ( хоча звучить як заведено в кацапії "посадив на яму" )
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18.01.2021 12:44 Відповісти
Портнова?Та на него и дел никаких не было,не то,что судили или сажали.А Юга,под конец каденции,дембельским аккордом еще и рекомендовал Канаде снять с него санкции."Гэтьман посадив"-это был сарказм,вообще-то
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18.01.2021 13:23 Відповісти
Ось тепер істина. Дякую.
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18.01.2021 13:29 Відповісти
Тю.То я над шоколадкиными немного стебусь)
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18.01.2021 13:33 Відповісти
" Елена Бондаренко вчера в эфире телеканала "Наш" заявила, что ВС Украины это преступники, воюющих против своего народа и никаких вооруженных формирований РФ там не было и нет. Любой, кто сейчас носит погоны ВС, это преступник",Источник: https://censor.net/ru/n3242171

Пабедили, млять, Пороха, дигинираты?
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18.01.2021 12:46 Відповісти
Пабедили, млять, Пороха, дигинираты?

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Что же вы такие упёртые?.Договорняк между Порошенко,Фирташем,Ахметовым и Медведчуком,"абы не Юлька",вот откуда растут "ноги".У Порошенко было пять лет,что бы извести эту нечисть,а он соблюдал политику нейтралитетаи даже лояльности.
Сейчас же уже видно желание на новых выборах вывести во второй тур пару Порошенко/Медведчук или Бойко.Дерзайте,"деньги не пахнут".
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18.01.2021 16:08 Відповісти
"оговорняк между Порошенко,Фирташем,Ахметовым и Медведчуком,"абы не Юлька",вот откуда растут "ноги".
Это тибе дядя Паша рассказал или сам Порох по пьяни?
А в убийстве брата в Приднестровье он часом не покаялся?
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18.01.2021 17:32 Відповісти
Когда снвряды испытают непосредственно на кацапах в ОРДЛО, тогда по загруженности КАМАЗа, следующего со жмурами на скотомогильник под Ростов, можно будет судить об их эффективности.
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18.01.2021 11:32 Відповісти
Тут головне шо є шо тестувати,а коли,то вже інше питання.
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18.01.2021 11:38 Відповісти
Дак есть уже управляемые снаряды(в Нежине делают) ...И при чем тут пороховые? В Павлограде не пороховую взрывчатку делают.
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18.01.2021 11:58 Відповісти
Керований артилерійський снаряд «Квітник» - це осколково-фугасний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 високоточний ********* з лазерною напівактивною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F головкою самонаведення (типу 9Э421). Виготовляється під калібр 152 мм або 155 мм (стандарт НАТО). Прийнятий на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України 6 грудня 2012 рhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81)#cite_note-1 [1] .
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18.01.2021 12:00 Відповісти
Не переживай, в АТО його вже застосовували.
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18.01.2021 12:55 Відповісти
Рашкотварь, попроси майора пригожинского ,чтобы поменял тебе кликуху на *Вонючкина*...
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18.01.2021 13:18 Відповісти
Напряга трохи "єдиний в Україні завод". Президенти у нас явно не українські.
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18.01.2021 11:39 Відповісти
А вот и дустовая начинка перданула прокремлевскую пургу! Ватный длбб, Порошенко - самый украинский ,что ни на есть!
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18.01.2021 13:21 Відповісти
От і кацапські тролі підтянулись. Ну давай миндавошка про пригожина, про корисних ідіотів, і тд. Ви кацапня в останні час непередбачувані, навіть цікаво.
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18.01.2021 16:31 Відповісти
Гніда рашистська ,тобі скільки відсотків доплачує кремль за користування мовою? Манкурт ти падлючий,зрадник Батьківщини, будеш дуже сильно страждать на москальщині...
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18.01.2021 17:54 Відповісти
Як ти так на свою "родіну", рашею називаєш, ************* свого ху_лом, кацапів лаптьожниками. І ти не боїшся що майор твій прочитає це? Взагалі цікаво як ви між собою кличите своїх співвітчизників, як ху_ла кличите, повинно ж якось прикольніше у вас це бути, в матюках ви майстри неперевершені. Ану напиши.
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18.01.2021 18:11 Відповісти
Ккровані робіть. Добра новина
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18.01.2021 11:45 Відповісти
А от при Пороху такого не було... Зате чотири чи пять стратегічних складів *********** - в повітря! Це вам не виробництво нових снарядів, тут - розмах, з душею, особливо коли склади вибухають під час війни!
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18.01.2021 12:36 Відповісти
Еще одна рашистская мразота пригожинская подхрюкивает начинке...
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18.01.2021 13:22 Відповісти
Танюша! Недотрах сильно жахнув по твоїй психіці і розумовим здібностям. Це помітно, співчуваю. Твій "цинічний" кумир, провів в зРаду своїх ригонутих "побратимів" і це - факт! А мав би запровторити їх за зраду в тюрьму. Прихід до влади зеленського - заслуга пороха. Правда є і позитив: при "сивочолому" ********** складами підривали, а при зєлє - їх виробляють.
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18.01.2021 15:37 Відповісти
Це кацапський троль, сприймайте його відповідно.
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18.01.2021 16:33 Відповісти
Тупарь , армия создавалась практически с нуля при Порохе ,что было и что стало за 5 лет - большая разница и сейчас татаромордва уже не отважится на большую войну ! Ты - баран или пригожинский пропаГГГандон ,третьего не дано! Отвечай ,ты первое или второе
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18.01.2021 17:31 Відповісти
Фі, недотрахана! Що за кацапо-ординський жаргон? Чи щелепа ординська не дає спілкуватись УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ? За пять років твій кумир ШІСТЬ складів з ************ в повітря відправив. Якби "сивочолий" дійсно був патріотом України, він би за пять років вияснив, чому армія на початку 14-го року опинилась на нулі, і винних - в тюрьму! А він їм - медальки, а тюрьму - ДОБРОВОЛЬЦЯМ! І я вимагаю спілкування УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ! Невже в ординському фсб не вчать вас МОВІ? Лишня хромосома не дає?
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18.01.2021 18:33 Відповісти
І ще. Обділена увагою, хто такий пригожин? У нас в Україні, ніби-то про такого не чув. Знаю що є вороги України: бойки, шуфричі, мертвечуки, ківи, робіновичі , порошенки і ще ціла купа нечисті, а от про пригожина не чув. Це ваш, фсбешний, кацапо-ординський?
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18.01.2021 18:39 Відповісти
Вот ты животное, все вырыгнул точняком по ************ методичке и про тюрьму добровольцам и про 5 складов,тварюка паскудная ,будешь страдать очень сильно за то, что отбеливаешь преступный кремлевский режим ! Подонок..
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19.01.2021 07:44 Відповісти
У ВСУ, аж 18 систем "Гиацинт" (сколько из них рабочие, неизвестно), которые прекратили выпускать в 1993 году. Калибр, не соответствует стандартам НАТО. Интересно, а нафига эти снаряды?
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18.01.2021 13:43 Відповісти
+ 235 "Акация" + уже делаются чешские "Дана" с 152 калибром....Так что снаряды будут нужны....
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18.01.2021 14:07 Відповісти
В новости, речь идет именно о "Гиацинте", и применять их на Донбассе запрещено.
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18.01.2021 14:20 Відповісти
Куда эти снаряды девать? На Востоке, их применять нельзя
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18.01.2021 14:39 Відповісти
Че вам уперся тот восток? Через 5 лет Польша нападет или Венгрия....через 20 лет Румыния или Турция....(Россия распадется через 5 лет - нападать там уже нечему и неким)....Армия должна быть готовой ко всему....
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18.01.2021 14:48 Відповісти
Через 20 лет будет 50 лет как перестали выпускать "гиацинты" и "акации". То будут уже не пушки, а музейные экспонаты. А про Рашу- смешно)))
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18.01.2021 16:22 Відповісти
Еще смешнее было про сссссссср ,а он уже 30 лет как издох и что ,какие такие силы помешают Госдепу удушить заСраху?
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18.01.2021 18:15 Відповісти
А сейчас, США о себе думать надо, за последние годы, ситуация явно ухудшается. Дожились, в Капитолии погром, а теперь нацгвардейцы, на полу спят. Год назад, я бы это за шутку принял.
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18.01.2021 18:42 Відповісти
А что в вопросе Артилерии поменялось за 100 последних лет??? Ничего - ствол,снаряд....вот уверен и через 50 лет ничего не поменяется.....Да есть электромагнитные пушки в США - но если Земля круглая - то они могут стрелять не далеко...ведь 19 км, а дальше при закруглении мертвая зона....Тоесть артилерия никуда не денетса....А про Рашку - че смешного - вспомним гимн СССР - Соеюз нерушимих республик....оказалось все рушимо...Россия не исключение....
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18.01.2021 20:26 Відповісти
А что это кстати за фирма Рубин-2017? Кажется Беня собирался производить 152мм снаряды, а там где Беня там завышенные цены и обман.
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18.01.2021 14:05 Відповісти
хорошая новость! теперь наши Воины еще больше утилизируют москально-свинячого биомусора на Донбассе!
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18.01.2021 15:25 Відповісти
 
 