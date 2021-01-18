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Новости Пожары в Украине
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Полиция назвала две возможные причины пожара в частном отеле в Одессе

Полиция назвала две возможные причины пожара в частном отеле в Одессе

Полиция Одесской области рассматривает две версии причины возгорания в отеле на ул. Посмитного, в котором 17 января погибли два человека.

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По данным полиции, сейчас следователи рассматривают несколько версий причин пожара. Среди них – неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки.

Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

По состоянию на 9:00 понедельника установлено, что в результате пожара погибли два человека, их личности устанавливаются. Также в больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения были госпитализированы три человека, пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасатели ликвидировали пожар в частном отеле в Одессе. Число жертв возросло, - ГСЧС. ФОТО

Одесская область (3701) пожар (5984)


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Топ комментарии
+2
Потому что владельцы гостиниц дают, пожарные инспектора не отказываются а полицаи пишут - неосторожное обращение с огнем....
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18.01.2021 11:55 Ответить
+1
Одесса прямо скоро выгорит. Один пожар за другим. Прямо что-то сверхъестественное.
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18.01.2021 11:52 Ответить
+1
да нет...надо просто обьяснять владельцам таких гостиниц,шо дача взятки ДСНС не освобождает от уголовной ответственности.
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18.01.2021 12:05 Ответить
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Одесса прямо скоро выгорит. Один пожар за другим. Прямо что-то сверхъестественное.
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18.01.2021 11:52 Ответить
Потому что владельцы гостиниц дают, пожарные инспектора не отказываются а полицаи пишут - неосторожное обращение с огнем....
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18.01.2021 11:55 Ответить
в приватному готелі? перша і єдина причина,... набухались і щось закурили..
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18.01.2021 11:54 Ответить
Причина одна - это "историческое" здание конца 19 века постройки, с деревянными стенами и перекрытиями и если жалко сносить, то хотя бы не использовать в качестве жилого дома, и тем более гостиницы.
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18.01.2021 11:57 Ответить
Глава ДСНС должен уйти в отставку В КОНЦЕ КОНЦОВ

😀😀😀У поліції та ДСНС не коментують причину загоряння у готельному комплексі на вулиці Посмітного в Одесі. Причину пожежі має встановити слідство та численні експертизи.
😀😀😀У поліції за фактом пожежі https://www.facebook.com/145756729115075/videos/156695392687432/ відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років
НАКАЗЫВАТЬ НАДО ГЛАВУ ДСНС ЗА ПЛОХУЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
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18.01.2021 11:58 Ответить
да нет...надо просто обьяснять владельцам таких гостиниц,шо дача взятки ДСНС не освобождает от уголовной ответственности.
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18.01.2021 12:05 Ответить
а не "дача"- унеможливлює відкриття закладу.
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18.01.2021 13:29 Ответить
А сигналізації протипожежної не було у номерах як що Готель? А як була то як загинули люди тоді? Хтось має нести покарання коли гинуть люди.
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18.01.2021 12:16 Ответить
Серед них - необережне поводження з вогнем та несправність проводки. Джерело: https://censor.net/ua/n3242390

Експерди як і вся Зе!лена срань... А що, після клопіткої та наполегливої "експердизи", змогли відкинути підпал? Проводка- вина власників, щось мені підказує, що вони святі та Авякян про це знає.
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18.01.2021 12:20 Ответить
Вспомните пожар в "Виктории". Открывали лагерь с помпой Труханов с Порошенко. Что потом выяснилось после пожара? Так "Зелена срань" продолжает успешно дело своих предшественников.
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18.01.2021 12:45 Ответить
згадайте краще, як рік до цього, Порошенко монтував усю електрику у "Вікторії"... Знаючи його невмотивовану жадібність, підозрюю, що саме він замінив дроти на фальсифіковані та викрав німецькі запобіжники. Експердами клянусь.
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18.01.2021 12:57 Ответить
 
 