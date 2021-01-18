Полиция назвала две возможные причины пожара в частном отеле в Одессе

Полиция Одесской области рассматривает две версии причины возгорания в отеле на ул. Посмитного, в котором 17 января погибли два человека.

Как информируе Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По данным полиции, сейчас следователи рассматривают несколько версий причин пожара. Среди них – неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки.

Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

По состоянию на 9:00 понедельника установлено, что в результате пожара погибли два человека, их личности устанавливаются. Также в больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения были госпитализированы три человека, пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

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