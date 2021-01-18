Полиция назвала две возможные причины пожара в частном отеле в Одессе
Полиция Одесской области рассматривает две версии причины возгорания в отеле на ул. Посмитного, в котором 17 января погибли два человека.
Как информируе Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
По данным полиции, сейчас следователи рассматривают несколько версий причин пожара. Среди них – неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки.
Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
По состоянию на 9:00 понедельника установлено, что в результате пожара погибли два человека, их личности устанавливаются. Также в больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения были госпитализированы три человека, пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.
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😀😀😀У поліції та ДСНС не коментують причину загоряння у готельному комплексі на вулиці Посмітного в Одесі. Причину пожежі має встановити слідство та численні експертизи.
😀😀😀У поліції за фактом пожежі https://www.facebook.com/145756729115075/videos/156695392687432/ відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років
НАКАЗЫВАТЬ НАДО ГЛАВУ ДСНС ЗА ПЛОХУЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
Експерди як і вся Зе!лена срань... А що, після клопіткої та наполегливої "експердизи", змогли відкинути підпал? Проводка- вина власників, щось мені підказує, що вони святі та Авякян про це знає.