Поліція назвала дві можливі причини пожежі в приватному готелі в Одесі

Поліція Одеської області розглядає дві версії причини пожежі в готелі на вул. Посмітного, в якому 17 січня загинули двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, зараз слідчі розглядають кілька версій причин пожежі. Серед них - необережне поводження з вогнем та несправність проводки.

Призначено пожежно-технічну і судово-медичну експертизу.

Станом на 9:00 понеділка встановлено, що внаслідок пожежі загинули дві людини, їх особи встановлюються. Також у лікарню з опіками та отруєннями продуктами горіння були госпіталізовані три людини, п'ятьом постраждалим медична допомога була надана на місці.

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