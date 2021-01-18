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Поліція назвала дві можливі причини пожежі в приватному готелі в Одесі
Поліція Одеської області розглядає дві версії причини пожежі в готелі на вул. Посмітного, в якому 17 січня загинули двоє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За даними поліції, зараз слідчі розглядають кілька версій причин пожежі. Серед них - необережне поводження з вогнем та несправність проводки.
Призначено пожежно-технічну і судово-медичну експертизу.
Станом на 9:00 понеділка встановлено, що внаслідок пожежі загинули дві людини, їх особи встановлюються. Також у лікарню з опіками та отруєннями продуктами горіння були госпіталізовані три людини, п'ятьом постраждалим медична допомога була надана на місці.
Топ коментарі
+2 Стас Белов #480401
показати весь коментар18.01.2021 11:55 Відповісти Посилання
+1 Скромный Кролик
показати весь коментар18.01.2021 11:52 Відповісти Посилання
+1 Гыг с Вами
показати весь коментар18.01.2021 12:05 Відповісти Посилання
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😀😀😀У поліції та ДСНС не коментують причину загоряння у готельному комплексі на вулиці Посмітного в Одесі. Причину пожежі має встановити слідство та численні експертизи.
😀😀😀У поліції за фактом пожежі https://www.facebook.com/145756729115075/videos/156695392687432/ відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років
НАКАЗЫВАТЬ НАДО ГЛАВУ ДСНС ЗА ПЛОХУЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
Експерди як і вся Зе!лена срань... А що, після клопіткої та наполегливої "експердизи", змогли відкинути підпал? Проводка- вина власників, щось мені підказує, що вони святі та Авякян про це знає.