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Новини Пожежі в Україні
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Поліція назвала дві можливі причини пожежі в приватному готелі в Одесі

Поліція назвала дві можливі причини пожежі в приватному готелі в Одесі

Поліція Одеської області розглядає дві версії причини пожежі в готелі на вул. Посмітного, в якому 17 січня загинули двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, зараз слідчі розглядають кілька версій причин пожежі. Серед них - необережне поводження з вогнем та несправність проводки.

Призначено пожежно-технічну і судово-медичну експертизу.

Станом на 9:00 понеділка встановлено, що внаслідок пожежі загинули дві людини, їх особи встановлюються. Також у лікарню з опіками та отруєннями продуктами горіння були госпіталізовані три людини, п'ятьом постраждалим медична допомога була надана на місці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники ліквідували пожежу в приватному готелі в Одесі. Кількість жертв зросла, - ДСНС. ФОТО

Одеська область (3357) пожежа (4367)


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Топ коментарі
+2
Потому что владельцы гостиниц дают, пожарные инспектора не отказываются а полицаи пишут - неосторожное обращение с огнем....
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18.01.2021 11:55 Відповісти
+1
Одесса прямо скоро выгорит. Один пожар за другим. Прямо что-то сверхъестественное.
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18.01.2021 11:52 Відповісти
+1
да нет...надо просто обьяснять владельцам таких гостиниц,шо дача взятки ДСНС не освобождает от уголовной ответственности.
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18.01.2021 12:05 Відповісти
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Одесса прямо скоро выгорит. Один пожар за другим. Прямо что-то сверхъестественное.
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18.01.2021 11:52 Відповісти
Потому что владельцы гостиниц дают, пожарные инспектора не отказываются а полицаи пишут - неосторожное обращение с огнем....
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18.01.2021 11:55 Відповісти
в приватному готелі? перша і єдина причина,... набухались і щось закурили..
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18.01.2021 11:54 Відповісти
Причина одна - это "историческое" здание конца 19 века постройки, с деревянными стенами и перекрытиями и если жалко сносить, то хотя бы не использовать в качестве жилого дома, и тем более гостиницы.
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18.01.2021 11:57 Відповісти
Глава ДСНС должен уйти в отставку В КОНЦЕ КОНЦОВ

😀😀😀У поліції та ДСНС не коментують причину загоряння у готельному комплексі на вулиці Посмітного в Одесі. Причину пожежі має встановити слідство та численні експертизи.
😀😀😀У поліції за фактом пожежі https://www.facebook.com/145756729115075/videos/156695392687432/ відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років
НАКАЗЫВАТЬ НАДО ГЛАВУ ДСНС ЗА ПЛОХУЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
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18.01.2021 11:58 Відповісти
да нет...надо просто обьяснять владельцам таких гостиниц,шо дача взятки ДСНС не освобождает от уголовной ответственности.
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18.01.2021 12:05 Відповісти
а не "дача"- унеможливлює відкриття закладу.
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18.01.2021 13:29 Відповісти
А сигналізації протипожежної не було у номерах як що Готель? А як була то як загинули люди тоді? Хтось має нести покарання коли гинуть люди.
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18.01.2021 12:16 Відповісти
Серед них - необережне поводження з вогнем та несправність проводки. Джерело: https://censor.net/ua/n3242390

Експерди як і вся Зе!лена срань... А що, після клопіткої та наполегливої "експердизи", змогли відкинути підпал? Проводка- вина власників, щось мені підказує, що вони святі та Авякян про це знає.
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18.01.2021 12:20 Відповісти
Вспомните пожар в "Виктории". Открывали лагерь с помпой Труханов с Порошенко. Что потом выяснилось после пожара? Так "Зелена срань" продолжает успешно дело своих предшественников.
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18.01.2021 12:45 Відповісти
згадайте краще, як рік до цього, Порошенко монтував усю електрику у "Вікторії"... Знаючи його невмотивовану жадібність, підозрюю, що саме він замінив дроти на фальсифіковані та викрав німецькі запобіжники. Експердами клянусь.
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18.01.2021 12:57 Відповісти
 
 