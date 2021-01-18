С 25 января учреждения культуры будут работать с 50% заполнением, - Ткаченко

С 25 января Украины начнет действовать адаптивный карантин - "оранжевая" зона, и возобновится работа учреждений культуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"В рамках "оранжевой" зоны все учреждения культуры, в том числе и кинотеатры, будут работать. Однако, с определенными ограничениями: 50% заполнения, рассадка в шахматном порядке, в музеях - один человек на десять квадратных метров", - рассказал глава Минкульта.

В частности, концерты будут проходить при заполненности зала на половину. Это касается и читальных залов, и библиотек.

Ткаченко отметил, что до 28 февраля действует так называемый режим чрезвычайной ситуации, но на протяжении весны решение о карантинных ограничениях будут принимать с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

"Мое желание, чтобы люди вернулись к устойчивому развитию. То, что в первую очередь беспокоит культурные заведения и креативную индустрию, прогнозируемость. Нужно понимать, как дальше будет происходить карантин", - объяснил министр.

По словам Ткаченко, в прошлом году выдавались гранты тем заведениям культуры и представителям креативной индустрии, которые были закрыты и понесли убытки. Он не исключает того, что Минкульт будет вынужден обратиться в Верховную Раду по новым пакетом помощи для индустрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года": Ткаченко рассказал об открытии кинотеатров, гостиниц и клубов