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Новости Коронавирус и карантин
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С 25 января учреждения культуры будут работать с 50% заполнением, - Ткаченко

С 25 января учреждения культуры будут работать с 50% заполнением, - Ткаченко

С 25 января Украины начнет действовать адаптивный карантин - "оранжевая" зона, и возобновится работа учреждений культуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"В рамках "оранжевой" зоны все учреждения культуры, в том числе и кинотеатры, будут работать. Однако, с определенными ограничениями: 50% заполнения, рассадка в шахматном порядке, в музеях - один человек на десять квадратных метров", - рассказал глава Минкульта.

В частности, концерты будут проходить при заполненности зала на половину. Это касается и читальных залов, и библиотек.

Ткаченко отметил, что до 28 февраля действует так называемый режим чрезвычайной ситуации, но на протяжении весны решение о карантинных ограничениях будут принимать с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

"Мое желание, чтобы люди вернулись к устойчивому развитию. То, что в первую очередь беспокоит культурные заведения и креативную индустрию, прогнозируемость. Нужно понимать, как дальше будет происходить карантин", - объяснил министр.

По словам Ткаченко, в прошлом году выдавались гранты тем заведениям культуры и представителям креативной индустрии, которые были закрыты и понесли убытки. Он не исключает того, что Минкульт будет вынужден обратиться в Верховную Раду по новым пакетом помощи для индустрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года": Ткаченко рассказал об открытии кинотеатров, гостиниц и клубов

Автор: 

карантин (16729) культура (845) Министерство культуры и информационной политики (780) Ткаченко Александр (429) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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25-го днюха у Потєрпєвшего.
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18.01.2021 12:25 Ответить
Квартальщики погуляють.
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18.01.2021 12:40 Ответить
Культура на 50%. Ума бы им хоть на 5%....
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18.01.2021 12:27 Ответить
Наливатимуть по пів-кухля пива і по 50 грам.
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18.01.2021 12:35 Ответить
Ну конечно, ведь 25-го января начинает свою деятельность, направленную на умственных дегенератов, точнее на их кошельки, самодеятельный балаган "Квартал 95".
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18.01.2021 12:39 Ответить
Таки да, балаган на кальосіках.
Із 25 січня заклади культури працюватимуть із 50% заповненням, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2128
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18.01.2021 12:44 Ответить
Театры и музеи по 50%? Это насильно загонять будут? До карантина было 5%, это же ж не квартал.
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18.01.2021 13:05 Ответить
 
 