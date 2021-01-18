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Новини Коронавірус і карантин
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Із 25 січня заклади культури працюватимуть із 50% заповненням, - Ткаченко

Із 25 січня заклади культури працюватимуть із 50% заповненням, - Ткаченко

Із 25 січня в Україні почне діяти адаптивний карантин - "помаранчева" зона, і відновиться робота закладів культури.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"У межах "помаранчевої" зони всі заклади культури, зокрема і кінотеатри, працюватимуть. Утім, з певними обмеженнями: 50 % заповнення, розсадка у шаховому порядку, у музаях - одна людина на десять квадратних метрів", - розповів очільник Мінкульту.

Зокрема, концерти відбуватимуться за умови заповненості залу на половину. Це стосується і читальних залів, і бібліотек.

Ткаченко наголосив, що до 28 лютого діє так званий режим надзвичайної ситуації, але упродовж весни рішення щодо карантинних обмежень ухвалюватимуть з огляду на епідеміологічну ситуацію в країні. 

"Моє бажання, щоб люди повернулися до сталого розвитку. Те, що в першу чергую турбує культурні заклади та креативну індустрію, прогнозованість. Треба розуміти, як далі відбуватиметься карантин", - пояснив міністр.

За словами Ткаченка, торік видавалися гранти тим закладам культури і представникам креативної індустрії, що були були зачинені та понесли збитки. Він не виключає того, що Мінкульт буде змушений звернутися до Верховної Ради за новим пакетом допомоги для індустрії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обговорили з прем'єр-міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року": Ткаченко розповів про відкриття кінотеатрів, готелів і клубів

Автор: 

карантин (18172) культура (438) Міністерство культури (763) Ткаченко Олександр (509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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25-го днюха у Потєрпєвшего.
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18.01.2021 12:25 Відповісти
Квартальщики погуляють.
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18.01.2021 12:40 Відповісти
Культура на 50%. Ума бы им хоть на 5%....
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18.01.2021 12:27 Відповісти
Наливатимуть по пів-кухля пива і по 50 грам.
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18.01.2021 12:35 Відповісти
Ну конечно, ведь 25-го января начинает свою деятельность, направленную на умственных дегенератов, точнее на их кошельки, самодеятельный балаган "Квартал 95".
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18.01.2021 12:39 Відповісти
Таки да, балаган на кальосіках.
Із 25 січня заклади культури працюватимуть із 50% заповненням, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2128
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18.01.2021 12:44 Відповісти
Театры и музеи по 50%? Это насильно загонять будут? До карантина было 5%, это же ж не квартал.
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18.01.2021 13:05 Відповісти
 
 