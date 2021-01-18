Із 25 січня заклади культури працюватимуть із 50% заповненням, - Ткаченко

Із 25 січня в Україні почне діяти адаптивний карантин - "помаранчева" зона, і відновиться робота закладів культури.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"У межах "помаранчевої" зони всі заклади культури, зокрема і кінотеатри, працюватимуть. Утім, з певними обмеженнями: 50 % заповнення, розсадка у шаховому порядку, у музаях - одна людина на десять квадратних метрів", - розповів очільник Мінкульту.

Зокрема, концерти відбуватимуться за умови заповненості залу на половину. Це стосується і читальних залів, і бібліотек.

Ткаченко наголосив, що до 28 лютого діє так званий режим надзвичайної ситуації, але упродовж весни рішення щодо карантинних обмежень ухвалюватимуть з огляду на епідеміологічну ситуацію в країні.

"Моє бажання, щоб люди повернулися до сталого розвитку. Те, що в першу чергую турбує культурні заклади та креативну індустрію, прогнозованість. Треба розуміти, як далі відбуватиметься карантин", - пояснив міністр.

За словами Ткаченка, торік видавалися гранти тим закладам культури і представникам креативної індустрії, що були були зачинені та понесли збитки. Він не виключає того, що Мінкульт буде змушений звернутися до Верховної Ради за новим пакетом допомоги для індустрії.

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