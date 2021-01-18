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Новости Дело замглавы ОП Татарова
29 022 227

ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова, - Шабунин

ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова, - Шабунин

Офис Президента ради спасения замглавы ОП Олега Татарова готовит проект закона, которым уничтожит антикоррупционную реформу и разорвет партнерство с Западом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Ради спасения Татарова Офис президента готовит срочный законопроект, которым, уничтожая антикоррупционную реформу, разрывает партнерство с Западом", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, согласно этому закону:

1) из подследственности НАБУ забирают ТОП-чиновников (в то же время заваливая детективов мелкой коррупцией);
2) подрывают конституционность ВАКС (делая его специальным, а не специализированным);
3) дают генпрокурору право забирать дела НАБУ;
4) все сотрудничество НАБУ с зарубежными коллегами положат под Офис Генпрокурора.

Глава ЦПК отметил, что это так Офис президента отреагировал на решение ВАКС, где черным по белому написано: "дело Татарова - бетонная подследственность НАБУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждая заблокированная ОАСК реформа - личная ответственность Зеленского, - Шабунин

Автор: 

Шабунин Виталий (541) Офис Президента (1804) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+70
Один из смотрящих за Зелей от Кремля.
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18.01.2021 12:59 Ответить
+48
"Ради спасения Татарова Офис президента готовит срочный законопроект, которым, уничтожая антикоррупционную реформу, разрывает партнерство с Западом".

Не "ради спасения Татарова", а ради сдачи Украины }{уйлу.
ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1480
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18.01.2021 13:18 Ответить
+37
мусор и еврей ....для Вавки видимо лучшего подонка не нашлось...
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18.01.2021 12:59 Ответить
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Дорогая наша МОЛОДЕЖЬ . Вот Вы выбрали себе "ЯНЕЛОХ"а . Теперь смейтесь !
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18.01.2021 14:42 Ответить
Зеленский, как центр государственной коррупции.

https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post.html https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post.html

ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7650
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18.01.2021 14:55 Ответить
Татаров Олег, заместитель главы офиса президента Украины,
завербован российскими спецслужбами ещё в сентябре 2011 года,
имеет оперативный псевдоним "Кувшинов"

https://tlgrm.ru/channels/@generalsvr
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18.01.2021 15:03 Ответить
ТАТАРОВ Є АДВОКАТОМ ЕКСЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA) АНДРІЯ ПОРТНОВА .


У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA «Опозиційний блок» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Новинського .


З 2017 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Нацгвардії . Будівництво вела компанія «УкрБуд» Максима Микитася.
14 грудня 2020 року суддя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Вовк https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Печерського суду ухвалив передати справу, в якій фігурує Олег Татаров, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C ДБР . У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону
Рішенням від 13 січня 2021 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генпрокурорку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ірину Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Олега Татарова від СБУ до НАБУ
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18.01.2021 15:19 Ответить
ТАТАРОВ Є АДВОКАТОМ ЕКСЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA) АНДРІЯ ПОРТНОВА .


У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA «Опозиційний блок» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Новинського .


З 2017 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Нацгвардії . Будівництво вела компанія «УкрБуд» Максима Микитася.
14 грудня 2020 року суддя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Вовк https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Печерського суду ухвалив передати справу, в якій фігурує Олег Татаров, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C ДБР . У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону
Рішенням від 13 січня 2021 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генпрокурорку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ірину Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Олега Татарова від СБУ до НАБУ
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18.01.2021 15:23 Ответить
Очень любит Олежка дорогие автомобили, довольно часто их меняет.
А как любит Юрьевич гламур!
Дорогих брендов украшает одежда и обувь Олега Юрьевича, что попало не одевает!
Очень понравилось Олегу с семьей жить в центре города в самом сердце столицы в шикарной квартире!
Кроме того приобрел в турецком городке трехкомнатную квартирку в новостройке. За какие средства он это приобрел? Очень бы хотелось, чтобы компетентные органы этим поинтересовались.
А некоторые вещи вообще доходят до маразма. Как вы думаете кто водит детей Олега Юрьевича в школу? Никогда не догадаетесь! Не хочется называть фамилию так нормальный парень(пр.автора). Но это офицер ГСУ МВД Украины.Возможно его ребенку нужна охрана? А как Вы думаете кого он назначает руководителями в ГСУ? Кума своего назначил заместителем начальника управления, которому аж 26 лет, а начальником отдела вообще ребенка 23 года

http://politrada.com/dossier/Oleg-Yurevich-Tatarov/
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18.01.2021 15:24 Ответить
Дякую 73% дебілів! Ви зробили усе, щоби знищити нашу країну.
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18.01.2021 15:25 Ответить
Знакомые все лица

В 2010 году тогдашний глава МВД АНАТОЛИЙ МОГИЛЕВ создал рабочую группу для разработки нового проекта Уголовно-процессуального кодекса.
Фаринник вспоминает, что «самой рабочей лошадкой» группы был ТАТАРОВ.
В 2011-м этой темой занялась новая команда - ее создал тогдашний президент Виктор Янукович, а возглавил замглавы его Администрации АНДРЕЙ ПОРТНОВ.
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18.01.2021 15:28 Ответить
Татаров защищал бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука - его подозревали в государственной измене.
По версии следствия, в 2014 году он призвал крымских судей принимать гражданство России и судить по российским законам. В ноябре 2018 года его задержали в Киеве, взяли под стражу, а в июне 2019 года Киевский апелляционный суд его освободил.
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18.01.2021 15:32 Ответить
Шабунин Я тебя УВАЖАЮ С ПЕРВОГО ДНЯ КАК ТЕБЯ УЗНАЛ.пуст гатовят что хотят.У НАС ЕСТ МАЙДАН !!! НЕв 2021 году .это былобы ошибычно.если шо в 2022 увидемса в СЕРДЦЫ европе в УКРАИНЕ-КИЕВЕ.толка не 2021 году
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18.01.2021 15:36 Ответить
Лиш-бы не барыга. Хуже не будет. За 1год уничтожили все что страна создала за 5 лет в условиях тяжелейшей войны. В том числе и экономический рос и рос доходов в госбюджет,сменив их экономической деградацией и госбюджетом который более чем на 25% состоит из НОВЫХ долгов(Кредитов было больше,но часть пошла на погашение старых долгов,а вот оставшиеся 25%-это НОВЫЕ долги которые наростили плюс к старым долгам)
Экономика упала на 10% а доходы госбюджета упали более чем на 25%-это как? А все потому что перестали собирать налоги,поскольку выросли новые коррупционнные схемы ухода от уплаты налогов-и все это заслуга Зеленского и его 73% тупорылых последователей(сейчас уже 20ти%) Хочу спросить у этих 73% баранов-зачем было ламать то что РОСЛО и выбирать черта из табакерки? Ламать нужно то что ПАДАЕТ Зеленского нужно какможно быстрее выбрасывать и чтобы Президентом стал адекватный,умный,дееспособный патриот который знает что такое политдеятельность . А не человек с улицы как Зеленский
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18.01.2021 15:38 Ответить
Шабуня поспішає , бо срака знатного борцуна за реформи підогряє! Пінчуківський соросьонок такий же ГІБКІЙ як й сам Пінчук.
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18.01.2021 15:52 Ответить
Не понятно кто больше о**л: избранные или избиратели...
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18.01.2021 16:38 Ответить
Пора ослику в растов!
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18.01.2021 16:57 Ответить
Зеля должен сидеть в тюрьме, как и вся погань которая его окружает.
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18.01.2021 17:19 Ответить
Виталя, и твоя заслуга в этом несомненна. Не думай, что люди это забыли
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18.01.2021 17:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/421349 Мая ты рыба , що украла Юля , я вам объясню ,. Были такие ЕЭСУ, так вот на продаже газа населению , без счетчиков , там миллионы убитых енотов честно украденных , каждый год , это то что на поверхности , мухлеж с бензином , газовый конденсат , Если вам мало можно накопать еще ......
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18.01.2021 18:48 Ответить
Що ж ти патло мовчало стільки років???!!! Янек мільони доларів платив аудиторам, щоб на Юлю нарили хоч щось корупційне! НІЧОГО не нарили. А ти знав і мовчав???
Таких, як ти, треба крокодилам згодовувати
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18.01.2021 20:43 Ответить
ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ?? - - -тогда -= =
.
.
Скачивайте и РАСПРОСТРАНЯЙТЕ !.
..
https://files.dp.ua/ru/hekXmx5LTc -
-
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ - - !1!..
...
!!
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18.01.2021 18:58 Ответить
Рабы выбрали тех кто с них ржал. Теперь все закономерно, мухи отдельно, мясо отдельно.
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18.01.2021 19:15 Ответить
Суки есть суки!
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18.01.2021 21:53 Ответить
від зеригів можна таке чекати, але й до шабуніна довіри нуль. це він пустив шняга, що в Порошенка доходи виросли у 82 рази
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18.01.2021 22:26 Ответить
"принципиальность" ЗЕ во всей своей красе!
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19.01.2021 00:22 Ответить
МВФ розуміє подібні махінації чи все списують на "складнощі перекладу"?
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19.01.2021 07:43 Ответить
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