ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова, - Шабунин

Офис Президента ради спасения замглавы ОП Олега Татарова готовит проект закона, которым уничтожит антикоррупционную реформу и разорвет партнерство с Западом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Ради спасения Татарова Офис президента готовит срочный законопроект, которым, уничтожая антикоррупционную реформу, разрывает партнерство с Западом", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, согласно этому закону:



1) из подследственности НАБУ забирают ТОП-чиновников (в то же время заваливая детективов мелкой коррупцией);

2) подрывают конституционность ВАКС (делая его специальным, а не специализированным);

3) дают генпрокурору право забирать дела НАБУ;

4) все сотрудничество НАБУ с зарубежными коллегами положат под Офис Генпрокурора.

Глава ЦПК отметил, что это так Офис президента отреагировал на решение ВАКС, где черным по белому написано: "дело Татарова - бетонная подследственность НАБУ".

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