ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова, - Шабунін

Офіс Президента заради порятунку заступника голови ОП Олега Татарова готує проєкт закону, яким знищить антикорупційну реформу і розірве партнерство із Заходом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Заради порятунку Татарова Офіс Президента готує терміновий законопроєкт, яким, знищуючи антикорупційну реформу, розриває партнерство із Заходом", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, згідно з цим законом:

1) з підслідності НАБУ забирають топпосадовців (натомість завалюючи детективів дрібною корупцією);

2) підривають конституційність ВАКС (роблячи його спеціальним, а спеціалізованим);

3) дають генпрокурору право забирати справи НАБУ;

4) всі співпрацю НАБУ з закордонними колегами кладуть під офіс генпрокурора.

Глава ЦПК зазначив, що це так Офіс Президента відреагував на рішення ВАКС, де чорним по білому написано: "справа Татарова - бетонна підслідність НАБУ".

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