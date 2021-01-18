ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова, - Шабунін
Офіс Президента заради порятунку заступника голови ОП Олега Татарова готує проєкт закону, яким знищить антикорупційну реформу і розірве партнерство із Заходом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.
"Заради порятунку Татарова Офіс Президента готує терміновий законопроєкт, яким, знищуючи антикорупційну реформу, розриває партнерство із Заходом", - йдеться в повідомленні.
За словами Шабуніна, згідно з цим законом:
1) з підслідності НАБУ забирають топпосадовців (натомість завалюючи детективів дрібною корупцією);
2) підривають конституційність ВАКС (роблячи його спеціальним, а спеціалізованим);
3) дають генпрокурору право забирати справи НАБУ;
4) всі співпрацю НАБУ з закордонними колегами кладуть під офіс генпрокурора.
Глава ЦПК зазначив, що це так Офіс Президента відреагував на рішення ВАКС, де чорним по білому написано: "справа Татарова - бетонна підслідність НАБУ".
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завербован российскими спецслужбами ещё в сентябре 2011 года,
имеет оперативный псевдоним "Кувшинов"
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У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA «Опозиційний блок» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Новинського .
З 2017 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Нацгвардії . Будівництво вела компанія «УкрБуд» Максима Микитася.
14 грудня 2020 року суддя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Вовк https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Печерського суду ухвалив передати справу, в якій фігурує Олег Татаров, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C ДБР . У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону
Рішенням від 13 січня 2021 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генпрокурорку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ірину Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Олега Татарова від СБУ до НАБУ
У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA «Опозиційний блок» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Новинського .
З 2017 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Нацгвардії . Будівництво вела компанія «УкрБуд» Максима Микитася.
14 грудня 2020 року суддя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Вовк https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Печерського суду ухвалив передати справу, в якій фігурує Олег Татаров, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C ДБР . У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону
Рішенням від 13 січня 2021 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генпрокурорку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ірину Венедіктову розглянути клопотання про передачу справи Олега Татарова від СБУ до НАБУ
А как любит Юрьевич гламур!
Дорогих брендов украшает одежда и обувь Олега Юрьевича, что попало не одевает!
Очень понравилось Олегу с семьей жить в центре города в самом сердце столицы в шикарной квартире!
Кроме того приобрел в турецком городке трехкомнатную квартирку в новостройке. За какие средства он это приобрел? Очень бы хотелось, чтобы компетентные органы этим поинтересовались.
А некоторые вещи вообще доходят до маразма. Как вы думаете кто водит детей Олега Юрьевича в школу? Никогда не догадаетесь! Не хочется называть фамилию так нормальный парень(пр.автора). Но это офицер ГСУ МВД Украины.Возможно его ребенку нужна охрана? А как Вы думаете кого он назначает руководителями в ГСУ? Кума своего назначил заместителем начальника управления, которому аж 26 лет, а начальником отдела вообще ребенка 23 года
http://politrada.com/dossier/Oleg-Yurevich-Tatarov/
В 2010 году тогдашний глава МВД АНАТОЛИЙ МОГИЛЕВ создал рабочую группу для разработки нового проекта Уголовно-процессуального кодекса.
Фаринник вспоминает, что «самой рабочей лошадкой» группы был ТАТАРОВ.
В 2011-м этой темой занялась новая команда - ее создал тогдашний президент Виктор Янукович, а возглавил замглавы его Администрации АНДРЕЙ ПОРТНОВ.
По версии следствия, в 2014 году он призвал крымских судей принимать гражданство России и судить по российским законам. В ноябре 2018 года его задержали в Киеве, взяли под стражу, а в июне 2019 года Киевский апелляционный суд его освободил.
Экономика упала на 10% а доходы госбюджета упали более чем на 25%-это как? А все потому что перестали собирать налоги,поскольку выросли новые коррупционнные схемы ухода от уплаты налогов-и все это заслуга Зеленского и его 73% тупорылых последователей(сейчас уже 20ти%) Хочу спросить у этих 73% баранов-зачем было ламать то что РОСЛО и выбирать черта из табакерки? Ламать нужно то что ПАДАЕТ Зеленского нужно какможно быстрее выбрасывать и чтобы Президентом стал адекватный,умный,дееспособный патриот который знает что такое политдеятельность . А не человек с улицы как Зеленский
Таких, як ти, треба крокодилам згодовувати
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