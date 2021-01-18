Вакцинация - это вызов для всего мира, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство должно быть готово к началу вакцинации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил во время селекторного совещания.

"Первыми должны быть вакцинированы медработники, военные, люди пожилого возраста, поскольку они - в основной группе риска. Знаю, что Министерство здравоохранения активно готовится к подписанию первых контрактов. Люди должны знать четко, когда начинается вакцинация, как она будет происходить, и знать, что государство о них заботится. Вакцинация - это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", - отметил глава государства.

Премьер-министр отметил, что правительство по поручению президента подготовило информацию о том, какие карантинные ограничения действуют в других странах.

"Мы сравнили 18 европейских стран по индексу жесткости, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии - 85,1, в Греции - 84, в Австрии - 78, в Польше - 71. Украина среди 18 стран занимает 16-е место и имеет индекс жесткости 61,5. То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантина", - сказал Шмыгаль.

Правоохранители сообщили, что из-за нарушения карантинных правил они закрыли полтысячи развлекательных заведений и ресторанов, более 60 ТРЦ и 40 клубов.

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