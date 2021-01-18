Вакцинация - это вызов для всего мира, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство должно быть готово к началу вакцинации.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил во время селекторного совещания.
"Первыми должны быть вакцинированы медработники, военные, люди пожилого возраста, поскольку они - в основной группе риска. Знаю, что Министерство здравоохранения активно готовится к подписанию первых контрактов. Люди должны знать четко, когда начинается вакцинация, как она будет происходить, и знать, что государство о них заботится. Вакцинация - это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", - отметил глава государства.
Премьер-министр отметил, что правительство по поручению президента подготовило информацию о том, какие карантинные ограничения действуют в других странах.
"Мы сравнили 18 европейских стран по индексу жесткости, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии - 85,1, в Греции - 84, в Австрии - 78, в Польше - 71. Украина среди 18 стран занимает 16-е место и имеет индекс жесткости 61,5. То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантина", - сказал Шмыгаль.
Правоохранители сообщили, что из-за нарушения карантинных правил они закрыли полтысячи развлекательных заведений и ресторанов, более 60 ТРЦ и 40 клубов.
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Будет.
Но она тебя не обрадует.
словаки добре розуміють українську мову, вивчену не по підручнику і не за літературними творами
Многостаночникам пламенный Привет!
Yusi on **** Katsap-fag, ja menee aina Katsats-fagin kanssa.
ja Yusi voi työntää tervehdyksensä ylös perseeseen.
https://natribu.org
3. розм. Те саме, що http://sum.in.ua/s/chetvertyna четвертина 3. Хміль паморочив йому голову, бо випив із друзями чверть горілки (Анатолій Шиян, Вибр., 1947, 3).ЧЕТВЕРТИ́НА, и, жін.
1. розм. Четверта частина чого-небудь; чверть. Робочий день має бути коротший на четвертину (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 44); Мирон, дивуючись і посміхаючись, розв'язав торбинку, і вона [дівчинка] щедро сипнула ягід на густо посолену четвертину хліба (Михайло Стельмах, I, 1962, 322).
"Академічний тлумачний словник української мови", 11 томів.
Вам, дебілам, треба постійно пояснювать, що так "слова-синоніми?
домой,домой..
четвертей снігу. О. 1862. IV. 92. 2) Четверть (мѣра сыпучихъ тѣлъ). Двісті четвертей
жита і триста четвертей пшениці. Грин. І. 110.СЛОВАРЬ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Зібрала
редакція журнала «Кіевская Старина»
Упорядкував, з додатком власного матеріялу,
Бори́с Грінче́
нко
Томи I-IV
Київ, 1907-1909. Давай, лапоть, просвещайся. Как-никак, а мова для тебя - это лишний фанфырик боярки после смены
четвертей снігу. О. 1862. IV. 92. 2) Четверть (мѣра сыпучихъ тѣлъ). Двісті четвертей
жита і триста четвертей пшениці. Грин. І. 110.СЛОВАРЬ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Зібрала
редакція журнала «Кіевская Старина»
Упорядкував, з додатком власного матеріялу,
Бори́с Грінче́
нко
Томи I-IV
Київ, 1907-1909.
Давай, лапоть, просвещайся. Как-никак, а мова для тебя - это лишний фанфырик боярки после смены
https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%94-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-covid-19/a-54316882 зеленське контролює, щоб Україна однією з перших отримала вакцину
https://www.slovoidilo.ua/2020/07/25/novyna/polityka/********-maye-buty-sered-pershyx-******-yaki-otrymayut-vakcynu-koronavirusu-zelenskyj Україна має бути серед країн, які перші отримають вакцину - зеленське
Прибили вместе с оригиналом ?
шо правительство готово к вакцинации
а пересечни громадяне могут только на медведчука рассчитывать
с его вакциной от ящура
И не все в мире знают где находится магазин Эпицентр!!!!
новичкомСпутніком. Піднімаємо ціну на газ, "рятує" путін, дає 25% знижку. Відключаємо блоки на АЕС, проблеми з електроенергією, "виручає" путін... І так тихою лопатою, крок за кроком знімаємо санкції з ху*ла.
А що в замін? "Слуга народу", "Байки Мітяя", "Свати", "Родствєннічкі", "Папік"... Це лиш короткий список серіалів "Квартал-95", проданих до росії в 2020-му році. А є ще тб-шоу, фільми, концертні записи... Остання інформація з соцмереж: "Российский телеканал СТС купил франшизу на проект Зеленского "Лига смеха", и уже с 25 января стартует кастинг для подбора команд... В данном случае заключено соглашение между кампаниями Зеленского с .... запрещенным в Украине из-за антиукраинской пропаганды российским федеральным телеканалом".
Маски не можуть гарантувати ніякого захисту від нового грипу, вакцини теж, тоді що за цирк коїться на планеті вже цілий рік?
для Украины это вызов
Короче, этот смартфонный борцун - "недо.." во всем.