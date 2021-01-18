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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинация - это вызов для всего мира, - Зеленский

Вакцинация - это вызов для всего мира, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство должно быть готово к началу вакцинации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил во время селекторного совещания.

"Первыми должны быть вакцинированы медработники, военные, люди пожилого возраста, поскольку они - в основной группе риска. Знаю, что Министерство здравоохранения активно готовится к подписанию первых контрактов. Люди должны знать четко, когда начинается вакцинация, как она будет происходить, и знать, что государство о них заботится. Вакцинация - это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", - отметил глава государства.

Премьер-министр отметил, что правительство по поручению президента подготовило информацию о том, какие карантинные ограничения действуют в других странах.

"Мы сравнили 18 европейских стран по индексу жесткости, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии - 85,1, в Греции - 84, в Австрии - 78, в Польше - 71. Украина среди 18 стран занимает 16-е место и имеет индекс жесткости 61,5. То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантина", - сказал Шмыгаль.

Правоохранители сообщили, что из-за нарушения карантинных правил они закрыли полтысячи развлекательных заведений и ресторанов, более 60 ТРЦ и 40 клубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политические контакты между Украиной и Беларусью отсутствуют на любом уровне, - замглавы ОП Жовква

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (21096) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
...Твою мать!!! Половина країн світу вакцинацію УЖЕ проводять!!! Ізраїль уже четверть населення провакцинував, Словаччина готується до другого етапу, а ВОНО ще тільки "готуваться" збирається! Що, "кокс" закінчився, з "кумару" вийшов?!...
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18.01.2021 13:33 Ответить
+27
Как бы Украину от тебя вакцинировать, и всей твоей зелёной шоблы
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18.01.2021 13:32 Ответить
+23
Вакцинация - это вызов для всего мира, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5785
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18.01.2021 13:37 Ответить
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Как бы Украину от тебя вакцинировать, и всей твоей зелёной шоблы
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18.01.2021 13:32 Ответить
Многие предполагают, что вот эта его каденция и будет вакцинация. Но я сомневаюсь.
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18.01.2021 13:45 Ответить
Не сомневайся.
Будет.
Но она тебя не обрадует.
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18.01.2021 13:56 Ответить
Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2720
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18.01.2021 14:52 Ответить
Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3357
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18.01.2021 14:53 Ответить
Виважені визначення можуть означати насправді страшні речі...
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18.01.2021 15:25 Ответить
...Твою мать!!! Половина країн світу вакцинацію УЖЕ проводять!!! Ізраїль уже четверть населення провакцинував, Словаччина готується до другого етапу, а ВОНО ще тільки "готуваться" збирається! Що, "кокс" закінчився, з "кумару" вийшов?!...
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18.01.2021 13:33 Ответить
штірліц також попався на німецькій, завченій по підручнику другого класу...
словаки добре розуміють українську мову, вивчену не по підручнику і не за літературними творами
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18.01.2021 14:14 Ответить
Лапоть https://censor.net/ua/user/466631, и почем сейчас вам, ботам, доплачивают за мову? узкочелюстную харю судоргой не сводит?
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18.01.2021 14:26 Ответить
Салаутдин всегда ходит парой с Яром.
Многостаночникам пламенный Привет!
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18.01.2021 13:58 Ответить
Yusi ei mene pareittain.
Yusi on **** Katsap-fag, ja menee aina Katsats-fagin kanssa.
ja Yusi voi työntää tervehdyksensä ylös perseeseen.
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18.01.2021 14:37 Ответить
если будет непонятно - перевод здесь :
https://natribu.org
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18.01.2021 14:39 Ответить
Маєш претензії? Викладай...
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18.01.2021 13:55 Ответить
"Четверть" - чверть!
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18.01.2021 14:01 Ответить
ЧЕ́ТВЕРТЬ, і, жін.
3. розм. Те саме, що http://sum.in.ua/s/chetvertyna четвертина 3. Хміль паморочив йому голову, бо випив із друзями чверть горілки (Анатолій Шиян, Вибр., 1947, 3).ЧЕТВЕРТИ́НА, и, жін.
1. розм. Четверта частина чого-небудь; чверть. Робочий день має бути коротший на четвертину (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 44); Мирон, дивуючись і посміхаючись, розв'язав торбинку, і вона [дівчинка] щедро сипнула ягід на густо посолену четвертину хліба (Михайло Стельмах, I, 1962, 322).
"Академічний тлумачний словник української мови", 11 томів.
Вам, дебілам, треба постійно пояснювать, що так "слова-синоніми?
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18.01.2021 14:12 Ответить
Как для, свинособаки, ты тоже развит гораздо выше плинтуса - по табуретку
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18.01.2021 14:28 Ответить
О, лапоть, научился пользоваться онлайн-переводчиком. Лапоть, я горжусь тобой !
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18.01.2021 14:36 Ответить
шото вы с псевдофинном тут задержались,пацаны..
домой,домой..
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18.01.2021 14:42 Ответить
Давай-давай, старшой смены обещал за мову лишний фанфырик боярки выделить, смотри чтоб хватило
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18.01.2021 15:07 Ответить
Четверть, -ти, ж. 1) Четверть, четвертая часть аршина. На рівному було до п'яти
четвертей снігу. О. 1862. IV. 92. 2) Четверть (мѣра сыпучихъ тѣлъ). Двісті четвертей
жита і триста четвертей пшениці. Грин. І. 110.СЛОВАРЬ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Зібрала
редакція журнала «Кіевская Старина»
Упорядкував, з додатком власного матеріялу,
Бори́с Грінче́
нко
Томи I-IV
Київ, 1907-1909. Давай, лапоть, просвещайся. Как-никак, а мова для тебя - это лишний фанфырик боярки после смены
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18.01.2021 15:18 Ответить
Йди в сраку, "лахтинець"... Навіть і пояснювать нічого не буду... Чому? Та тому що ти тут не для обміну думками, а щоб "срач розвести"... Михайло Коцюбинський - "советский писатель"?!
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18.01.2021 14:42 Ответить
Четверть, -ти, ж. 1) Четверть, четвертая часть аршина. На рівному було до п'яти
четвертей снігу. О. 1862. IV. 92. 2) Четверть (мѣра сыпучихъ тѣлъ). Двісті четвертей
жита і триста четвертей пшениці. Грин. І. 110.СЛОВАРЬ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Зібрала
редакція журнала «Кіевская Старина»
Упорядкував, з додатком власного матеріялу,
Бори́с Грінче́
нко
Томи I-IV
Київ, 1907-1909.
Давай, лапоть, просвещайся. Как-никак, а мова для тебя - это лишний фанфырик боярки после смены
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18.01.2021 15:19 Ответить
Ты это салаутдину расскажи и трижды шохе.
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18.01.2021 14:31 Ответить
предлагаю тебе засунуть свой совет, туда же где бутылка, на которой ты сидишь. Не сильно мулять будет?
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18.01.2021 14:32 Ответить
ты что-то имеешь мне сказать,прикацапленный питорокъ ?
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18.01.2021 14:40 Ответить
Ці "телята" хотіли мене "куснуть за задницю", та тільки "зуби скрегочуть" - вона в мене "броньована"... Дійшло до того, що у них Михайло Коцюбинський - "савецкий писатель", що знищував українську мову... (У цитаті з тлумачного словника, приведеній мною, цитата з його твору... Просто вона взята з видання 1947 року...
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18.01.2021 14:55 Ответить
"Незнайка с54f1189" і "Юсси Ихалайнен" - боти Подоляка... Чому? По-перше, "свіженькі", по-друге, трохи тямлять в українській мові. І, по-третє, що саме головне - коментар, з-за якого вони "срач розвели", направлений напряму на критику бездіяльності "Блазня"... А вони саме для цього тут і ошиваються, щоб мінімалізувать "наїзди" на "найвеличнішого ледаря і брехуна **********"...
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18.01.2021 15:30 Ответить
Лижи поламались.
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18.01.2021 14:01 Ответить
ми всі помремо.
https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%94-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-covid-19/a-54316882 зеленське контролює, щоб Україна однією з перших отримала вакцину
https://www.slovoidilo.ua/2020/07/25/novyna/polityka/********-maye-buty-sered-pershyx-******-yaki-otrymayut-vakcynu-koronavirusu-zelenskyj Україна має бути серед країн, які перші отримають вакцину - зеленське
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18.01.2021 14:09 Ответить
А ты - наш приговор...
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18.01.2021 13:34 Ответить
"Экономика должна быть экономной!"-один из "найвэлычнийших лидеров", не дотягивающий правда до Вовы.
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18.01.2021 13:34 Ответить
трамвай построить - не ешака купить!
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18.01.2021 13:35 Ответить
Вакцинация - это вызов для всего мира, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5785
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18.01.2021 13:37 Ответить
Великие слова величайшего лидера современности!
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18.01.2021 13:38 Ответить
Это ещё двойник или уже тройник распинается ?
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18.01.2021 13:39 Ответить
Всё зависит от серьёзности твоей болезни.
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18.01.2021 14:03 Ответить
Акваріум чує гундосі голоси у себе в голові та думає, шо Янелох у нас, як ху#ло у них.
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18.01.2021 14:24 Ответить
A куда ЗеЛенка делась ?
Прибили вместе с оригиналом ?
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18.01.2021 21:47 Ответить
ключевое тут
шо правительство готово к вакцинации
а пересечни громадяне могут только на медведчука рассчитывать
с его вакциной от ящура
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18.01.2021 13:41 Ответить
Блін! Яке воно неграмотне! Не ВАКЦИНАЦІЯ - виклик, а КОВІД-19 - виклик. Вакцинація - це один з інструментів боротьби з викликом.
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18.01.2021 13:43 Ответить
Это уголовное дело для тебя и твоих подельников, гундосое чмо☝️☝️☝️
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18.01.2021 13:43 Ответить
Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8948
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18.01.2021 13:44 Ответить
зараз побіжу супутником ширятись, еге
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18.01.2021 13:49 Ответить
Значит Евреям ,эта вакцина не подходит.могут перейти на спутник.
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18.01.2021 13:58 Ответить
А вам не нравятся чем-то евреи и государство Израиль? Какая-то недоброжелательность в ваших словах к евреям.
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18.01.2021 14:24 Ответить
и что в них выдающегося, кроме хуцпы?
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18.01.2021 14:31 Ответить
я бы даже сказал,какая-то доброжелательность к ультранационалистычным идеям и превосходству арийской расы (с)..
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18.01.2021 14:47 Ответить
засунь свой язык в @опу и сиди молча , не раздражай народ ...по миру вокруг уже вакцинация полным ходом идёт , а у тебя что там где там типа на контроле
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18.01.2021 13:47 Ответить
Ти за Ураїну візьмись. Світ, якось розбереться зі своїми проблемами без сопливих...
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18.01.2021 13:48 Ответить
А сама плесень та ОпзЖоп мабуть пфайзером укололась, не новачком яку навязують, три вакцини буде в Україні одна з них Китайська, яка пройде третю фазу випробування в Турції та Україні, я не буду колотись поки не буде в доступі безпечна вакцина
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18.01.2021 13:48 Ответить
Вова, ти - виклик здоровому глузду, вакцинація це херня, в порівнянні з тобою
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18.01.2021 13:51 Ответить
Причем здесь ты и мир? В мире уже идет полным ходом вакцинация,а у вас зедебилы не одного подписаного контракта на вакцины.и одни вызовы по слабоумию .а по карте ВОЗ ,срок вакцинации возможен ,после Гондураса в 2022-2023 годах.Карта эта в открытом доступе.
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18.01.2021 13:53 Ответить
Вакцинация - это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", - отметил глава государства. Источник: https://censor.net/ru/n3242421

И не все в мире знают где находится магазин Эпицентр!!!!
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18.01.2021 13:53 Ответить
Уже весь цивилизованный мир начал вакцинацию, а потерпевший блеет о "должны быть готовы". Гребаная клоунада, но не смешно - люди мрут и тяжело болеют.
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18.01.2021 13:55 Ответить
Все йде по плану. Створюємо проблему з вакциною, на "допомогу" приходить путін з новичком Спутніком. Піднімаємо ціну на газ, "рятує" путін, дає 25% знижку. Відключаємо блоки на АЕС, проблеми з електроенергією, "виручає" путін... І так тихою лопатою, крок за кроком знімаємо санкції з ху*ла.

А що в замін? "Слуга народу", "Байки Мітяя", "Свати", "Родствєннічкі", "Папік"... Це лиш короткий список серіалів "Квартал-95", проданих до росії в 2020-му році. А є ще тб-шоу, фільми, концертні записи... Остання інформація з соцмереж: "Российский телеканал СТС купил франшизу на проект Зеленского "Лига смеха", и уже с 25 января стартует кастинг для подбора команд... В данном случае заключено соглашение между кампаниями Зеленского с .... запрещенным в Украине из-за антиукраинской пропаганды российским федеральным телеканалом".
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18.01.2021 14:29 Ответить
КОРОНОБЄСІЄ ЗАМІНЮЄТЬСЯ ВАКЦИНОІСТЄРІЄЙ
Маски не можуть гарантувати ніякого захисту від нового грипу, вакцини теж, тоді що за цирк коїться на планеті вже цілий рік?
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18.01.2021 13:55 Ответить
в себе порядок наведи, воно про мір думає. дурко квартальне.
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18.01.2021 14:02 Ответить
Шрек-идиот.
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18.01.2021 14:04 Ответить
Вызов для всего Мира, но без вакцин осталась только Украина.
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18.01.2021 14:04 Ответить
В той час як інші країни закуповували вакцину Оман Буковельський відосики показував. А зараз на колінах перед Меркель і Макроном просить щоб дали трохи і йому, бо ті закупили більше ніж треба. Зверніть увагу, він не каже що хоче викупити у них надлишок, а просить щоб дали, подарували. Клоун, блазень, а хитрий. Ви мені дайте безплатно, а свій бюджет на вакцину я відправлю на "велике крадівництво".
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18.01.2021 14:07 Ответить
ЗЕ - сраный барыга на крови.
Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1954
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18.01.2021 14:14 Ответить
Вова знову бреше.
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18.01.2021 14:15 Ответить
Весь мир вакцинируется, даже Африка...
для Украины это вызов
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18.01.2021 14:22 Ответить
Да,супервирус выпустили китайцы.Созданный на деньги Запада этот вирус УСИЛИВАЕТ МНОГОКРАТНО старые болезни,т.е. кто болел чем то -получай.Слабых и больных отсеивают.ТАКИХ ЗАПРОГРАМИРОВАННЫХ вирусов никогда не было.У детей серьезных болезний не было,поэтому их он почти не берет.СМОТРИТЕ ЧТО УБЛЮДКИ В ЛАБОРАТОРИЯХ СОЗДАЛИ, а теперь еще укольчиками и к.паспортами грозят.ПОКОЯ НЕ БУДЕТ ПОКА МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ БУДЕТ СВЕРГНУТО! ЭТО УЖЕ ПРЕДЕЛ!
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18.01.2021 15:00 Ответить
Вроде бы вызов для мира - это именно сам КОВИД.. А вакцинация это средство борьбы с этим "вызовом".. Но для зеленого дятла все "вызов", видимо слово понравилось микронаполеончику, с ним он как-бы ощущает значимость своей сцыкливо-злопамятной, пакостной натуры..
Короче, этот смартфонный борцун - "недо.." во всем.
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18.01.2021 15:10 Ответить
А чемпіонам по обсиронам краще помовчати.
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18.01.2021 15:16 Ответить
Зе-чмо за вколися! добре розумiється... тiльки трохи не тим.

Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7358
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18.01.2021 19:10 Ответить
Який пустомеля. Хоча для піару підійде. Українці поаплодують.
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18.01.2021 19:33 Ответить
 
 