Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд повинен бути готовим до початку вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це Зеленський заявив під час селекторної наради.
"Першими мають бути вакциновані медпрацівники, військові, люди літнього віку, оскільки вони – в основній групі ризику. Знаю, що Міністерство охорони здоров’я активно готується до підписання перших контрактів. Люди повинні знати чітко, коли починається вакцинація, як вона відбуватиметься, і знати, що держава про них піклуватиметься. Вакцинація – це виклик для всього світу, і скрізь, у кожній країні уряди зустрічаються з новими викликами. Ми повинні насамперед думати про людей", – зазначив глава держави.
Прем'єр-міністр зазначив, що уряд за дорученням президента України підготував інформацію щодо того, які карантинні обмеження діють в інших країнах.
"Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень", – сказав Денис Шмигаль.
Правоохоронці повідомили, що через порушення карантинних правил вони закрили півтисячі розважальних закладів і ресторанів, понад 60 ТРЦ та 40 клубів.
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Будет.
Но она тебя не обрадует.
словаки добре розуміють українську мову, вивчену не по підручнику і не за літературними творами
Многостаночникам пламенный Привет!
Yusi on **** Katsap-fag, ja menee aina Katsats-fagin kanssa.
ja Yusi voi työntää tervehdyksensä ylös perseeseen.
https://natribu.org
3. розм. Те саме, що http://sum.in.ua/s/chetvertyna четвертина 3. Хміль паморочив йому голову, бо випив із друзями чверть горілки (Анатолій Шиян, Вибр., 1947, 3).ЧЕТВЕРТИ́НА, и, жін.
1. розм. Четверта частина чого-небудь; чверть. Робочий день має бути коротший на четвертину (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 44); Мирон, дивуючись і посміхаючись, розв'язав торбинку, і вона [дівчинка] щедро сипнула ягід на густо посолену четвертину хліба (Михайло Стельмах, I, 1962, 322).
"Академічний тлумачний словник української мови", 11 томів.
Вам, дебілам, треба постійно пояснювать, що так "слова-синоніми?
домой,домой..
четвертей снігу. О. 1862. IV. 92. 2) Четверть (мѣра сыпучихъ тѣлъ). Двісті четвертей
жита і триста четвертей пшениці. Грин. І. 110.СЛОВАРЬ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Зібрала
редакція журнала «Кіевская Старина»
Упорядкував, з додатком власного матеріялу,
Бори́с Грінче́
нко
Томи I-IV
Київ, 1907-1909. Давай, лапоть, просвещайся. Как-никак, а мова для тебя - это лишний фанфырик боярки после смены
четвертей снігу. О. 1862. IV. 92. 2) Четверть (мѣра сыпучихъ тѣлъ). Двісті четвертей
жита і триста четвертей пшениці. Грин. І. 110.СЛОВАРЬ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Зібрала
редакція журнала «Кіевская Старина»
Упорядкував, з додатком власного матеріялу,
Бори́с Грінче́
нко
Томи I-IV
Київ, 1907-1909.
Давай, лапоть, просвещайся. Как-никак, а мова для тебя - это лишний фанфырик боярки после смены
https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%94-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-covid-19/a-54316882 зеленське контролює, щоб Україна однією з перших отримала вакцину
https://www.slovoidilo.ua/2020/07/25/novyna/polityka/********-maye-buty-sered-pershyx-******-yaki-otrymayut-vakcynu-koronavirusu-zelenskyj Україна має бути серед країн, які перші отримають вакцину - зеленське
Прибили вместе с оригиналом ?
шо правительство готово к вакцинации
а пересечни громадяне могут только на медведчука рассчитывать
с его вакциной от ящура
И не все в мире знают где находится магазин Эпицентр!!!!
новичкомСпутніком. Піднімаємо ціну на газ, "рятує" путін, дає 25% знижку. Відключаємо блоки на АЕС, проблеми з електроенергією, "виручає" путін... І так тихою лопатою, крок за кроком знімаємо санкції з ху*ла.
А що в замін? "Слуга народу", "Байки Мітяя", "Свати", "Родствєннічкі", "Папік"... Це лиш короткий список серіалів "Квартал-95", проданих до росії в 2020-му році. А є ще тб-шоу, фільми, концертні записи... Остання інформація з соцмереж: "Российский телеканал СТС купил франшизу на проект Зеленского "Лига смеха", и уже с 25 января стартует кастинг для подбора команд... В данном случае заключено соглашение между кампаниями Зеленского с .... запрещенным в Украине из-за антиукраинской пропаганды российским федеральным телеканалом".
Маски не можуть гарантувати ніякого захисту від нового грипу, вакцини теж, тоді що за цирк коїться на планеті вже цілий рік?
для Украины это вызов
Короче, этот смартфонный борцун - "недо.." во всем.