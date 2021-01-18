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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський

Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд повинен бути готовим до початку вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це Зеленський заявив під час селекторної наради.

"Першими мають бути вакциновані медпрацівники, військові, люди літнього віку, оскільки вони – в основній групі ризику. Знаю, що Міністерство охорони здоров’я активно готується до підписання перших контрактів. Люди повинні знати чітко, коли починається вакцинація, як вона відбуватиметься, і знати, що держава про них піклуватиметься. Вакцинація – це виклик для всього світу, і скрізь, у кожній країні уряди зустрічаються з новими викликами. Ми повинні насамперед думати про людей", – зазначив глава держави.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд за дорученням президента України підготував інформацію щодо того, які карантинні обмеження діють в інших країнах.

"Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень", – сказав Денис Шмигаль.

Правоохоронці повідомили, що через порушення карантинних правил вони закрили півтисячі розважальних закладів і ресторанів, понад 60 ТРЦ та 40 клубів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політичні контакти між Україною і Білоруссю відсутні на будь-якому рівні, - заступник голови ОП Жовква

вакцина (4419) Зеленський Володимир (24607) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+29
...Твою мать!!! Половина країн світу вакцинацію УЖЕ проводять!!! Ізраїль уже четверть населення провакцинував, Словаччина готується до другого етапу, а ВОНО ще тільки "готуваться" збирається! Що, "кокс" закінчився, з "кумару" вийшов?!...
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18.01.2021 13:33 Відповісти
+27
Как бы Украину от тебя вакцинировать, и всей твоей зелёной шоблы
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18.01.2021 13:32 Відповісти
+23
Вакцинация - это вызов для всего мира, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5785
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18.01.2021 13:37 Відповісти
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Как бы Украину от тебя вакцинировать, и всей твоей зелёной шоблы
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18.01.2021 13:32 Відповісти
Многие предполагают, что вот эта его каденция и будет вакцинация. Но я сомневаюсь.
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18.01.2021 13:45 Відповісти
Не сомневайся.
Будет.
Но она тебя не обрадует.
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18.01.2021 13:56 Відповісти
Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2720
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18.01.2021 14:52 Відповісти
Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3357
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18.01.2021 14:53 Відповісти
Виважені визначення можуть означати насправді страшні речі...
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18.01.2021 15:25 Відповісти
...Твою мать!!! Половина країн світу вакцинацію УЖЕ проводять!!! Ізраїль уже четверть населення провакцинував, Словаччина готується до другого етапу, а ВОНО ще тільки "готуваться" збирається! Що, "кокс" закінчився, з "кумару" вийшов?!...
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18.01.2021 13:33 Відповісти
штірліц також попався на німецькій, завченій по підручнику другого класу...
словаки добре розуміють українську мову, вивчену не по підручнику і не за літературними творами
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18.01.2021 14:14 Відповісти
Лапоть https://censor.net/ua/user/466631, и почем сейчас вам, ботам, доплачивают за мову? узкочелюстную харю судоргой не сводит?
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18.01.2021 14:26 Відповісти
Салаутдин всегда ходит парой с Яром.
Многостаночникам пламенный Привет!
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18.01.2021 13:58 Відповісти
Yusi ei mene pareittain.
Yusi on **** Katsap-fag, ja menee aina Katsats-fagin kanssa.
ja Yusi voi työntää tervehdyksensä ylös perseeseen.
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18.01.2021 14:37 Відповісти
если будет непонятно - перевод здесь :
https://natribu.org
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18.01.2021 14:39 Відповісти
Маєш претензії? Викладай...
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18.01.2021 13:55 Відповісти
"Четверть" - чверть!
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18.01.2021 14:01 Відповісти
ЧЕ́ТВЕРТЬ, і, жін.
3. розм. Те саме, що http://sum.in.ua/s/chetvertyna четвертина 3. Хміль паморочив йому голову, бо випив із друзями чверть горілки (Анатолій Шиян, Вибр., 1947, 3).ЧЕТВЕРТИ́НА, и, жін.
1. розм. Четверта частина чого-небудь; чверть. Робочий день має бути коротший на четвертину (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 44); Мирон, дивуючись і посміхаючись, розв'язав торбинку, і вона [дівчинка] щедро сипнула ягід на густо посолену четвертину хліба (Михайло Стельмах, I, 1962, 322).
"Академічний тлумачний словник української мови", 11 томів.
Вам, дебілам, треба постійно пояснювать, що так "слова-синоніми?
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18.01.2021 14:12 Відповісти
Как для, свинособаки, ты тоже развит гораздо выше плинтуса - по табуретку
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18.01.2021 14:28 Відповісти
О, лапоть, научился пользоваться онлайн-переводчиком. Лапоть, я горжусь тобой !
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18.01.2021 14:36 Відповісти
шото вы с псевдофинном тут задержались,пацаны..
домой,домой..
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18.01.2021 14:42 Відповісти
Давай-давай, старшой смены обещал за мову лишний фанфырик боярки выделить, смотри чтоб хватило
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18.01.2021 15:07 Відповісти
Четверть, -ти, ж. 1) Четверть, четвертая часть аршина. На рівному було до п'яти
четвертей снігу. О. 1862. IV. 92. 2) Четверть (мѣра сыпучихъ тѣлъ). Двісті четвертей
жита і триста четвертей пшениці. Грин. І. 110.СЛОВАРЬ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Зібрала
редакція журнала «Кіевская Старина»
Упорядкував, з додатком власного матеріялу,
Бори́с Грінче́
нко
Томи I-IV
Київ, 1907-1909. Давай, лапоть, просвещайся. Как-никак, а мова для тебя - это лишний фанфырик боярки после смены
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18.01.2021 15:18 Відповісти
Йди в сраку, "лахтинець"... Навіть і пояснювать нічого не буду... Чому? Та тому що ти тут не для обміну думками, а щоб "срач розвести"... Михайло Коцюбинський - "советский писатель"?!
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18.01.2021 14:42 Відповісти
Четверть, -ти, ж. 1) Четверть, четвертая часть аршина. На рівному було до п'яти
четвертей снігу. О. 1862. IV. 92. 2) Четверть (мѣра сыпучихъ тѣлъ). Двісті четвертей
жита і триста четвертей пшениці. Грин. І. 110.СЛОВАРЬ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Зібрала
редакція журнала «Кіевская Старина»
Упорядкував, з додатком власного матеріялу,
Бори́с Грінче́
нко
Томи I-IV
Київ, 1907-1909.
Давай, лапоть, просвещайся. Как-никак, а мова для тебя - это лишний фанфырик боярки после смены
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18.01.2021 15:19 Відповісти
Ты это салаутдину расскажи и трижды шохе.
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18.01.2021 14:31 Відповісти
предлагаю тебе засунуть свой совет, туда же где бутылка, на которой ты сидишь. Не сильно мулять будет?
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18.01.2021 14:32 Відповісти
ты что-то имеешь мне сказать,прикацапленный питорокъ ?
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18.01.2021 14:40 Відповісти
Ці "телята" хотіли мене "куснуть за задницю", та тільки "зуби скрегочуть" - вона в мене "броньована"... Дійшло до того, що у них Михайло Коцюбинський - "савецкий писатель", що знищував українську мову... (У цитаті з тлумачного словника, приведеній мною, цитата з його твору... Просто вона взята з видання 1947 року...
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18.01.2021 14:55 Відповісти
"Незнайка с54f1189" і "Юсси Ихалайнен" - боти Подоляка... Чому? По-перше, "свіженькі", по-друге, трохи тямлять в українській мові. І, по-третє, що саме головне - коментар, з-за якого вони "срач розвели", направлений напряму на критику бездіяльності "Блазня"... А вони саме для цього тут і ошиваються, щоб мінімалізувать "наїзди" на "найвеличнішого ледаря і брехуна **********"...
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18.01.2021 15:30 Відповісти
Лижи поламались.
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18.01.2021 14:01 Відповісти
ми всі помремо.
https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%94-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-covid-19/a-54316882 зеленське контролює, щоб Україна однією з перших отримала вакцину
https://www.slovoidilo.ua/2020/07/25/novyna/polityka/********-maye-buty-sered-pershyx-******-yaki-otrymayut-vakcynu-koronavirusu-zelenskyj Україна має бути серед країн, які перші отримають вакцину - зеленське
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18.01.2021 14:09 Відповісти
А ты - наш приговор...
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18.01.2021 13:34 Відповісти
"Экономика должна быть экономной!"-один из "найвэлычнийших лидеров", не дотягивающий правда до Вовы.
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18.01.2021 13:34 Відповісти
трамвай построить - не ешака купить!
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18.01.2021 13:35 Відповісти
Вакцинация - это вызов для всего мира, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5785
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18.01.2021 13:37 Відповісти
Великие слова величайшего лидера современности!
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18.01.2021 13:38 Відповісти
Это ещё двойник или уже тройник распинается ?
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18.01.2021 13:39 Відповісти
Всё зависит от серьёзности твоей болезни.
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18.01.2021 14:03 Відповісти
Акваріум чує гундосі голоси у себе в голові та думає, шо Янелох у нас, як ху#ло у них.
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18.01.2021 14:24 Відповісти
A куда ЗеЛенка делась ?
Прибили вместе с оригиналом ?
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18.01.2021 21:47 Відповісти
ключевое тут
шо правительство готово к вакцинации
а пересечни громадяне могут только на медведчука рассчитывать
с его вакциной от ящура
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18.01.2021 13:41 Відповісти
Блін! Яке воно неграмотне! Не ВАКЦИНАЦІЯ - виклик, а КОВІД-19 - виклик. Вакцинація - це один з інструментів боротьби з викликом.
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18.01.2021 13:43 Відповісти
Это уголовное дело для тебя и твоих подельников, гундосое чмо☝️☝️☝️
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18.01.2021 13:43 Відповісти
Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8948
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18.01.2021 13:44 Відповісти
зараз побіжу супутником ширятись, еге
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18.01.2021 13:49 Відповісти
Значит Евреям ,эта вакцина не подходит.могут перейти на спутник.
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18.01.2021 13:58 Відповісти
А вам не нравятся чем-то евреи и государство Израиль? Какая-то недоброжелательность в ваших словах к евреям.
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18.01.2021 14:24 Відповісти
и что в них выдающегося, кроме хуцпы?
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18.01.2021 14:31 Відповісти
я бы даже сказал,какая-то доброжелательность к ультранационалистычным идеям и превосходству арийской расы (с)..
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18.01.2021 14:47 Відповісти
засунь свой язык в @опу и сиди молча , не раздражай народ ...по миру вокруг уже вакцинация полным ходом идёт , а у тебя что там где там типа на контроле
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18.01.2021 13:47 Відповісти
Ти за Ураїну візьмись. Світ, якось розбереться зі своїми проблемами без сопливих...
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18.01.2021 13:48 Відповісти
А сама плесень та ОпзЖоп мабуть пфайзером укололась, не новачком яку навязують, три вакцини буде в Україні одна з них Китайська, яка пройде третю фазу випробування в Турції та Україні, я не буду колотись поки не буде в доступі безпечна вакцина
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18.01.2021 13:48 Відповісти
Вова, ти - виклик здоровому глузду, вакцинація це херня, в порівнянні з тобою
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18.01.2021 13:51 Відповісти
Причем здесь ты и мир? В мире уже идет полным ходом вакцинация,а у вас зедебилы не одного подписаного контракта на вакцины.и одни вызовы по слабоумию .а по карте ВОЗ ,срок вакцинации возможен ,после Гондураса в 2022-2023 годах.Карта эта в открытом доступе.
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18.01.2021 13:53 Відповісти
Вакцинация - это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", - отметил глава государства. Источник: https://censor.net/ru/n3242421

И не все в мире знают где находится магазин Эпицентр!!!!
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18.01.2021 13:53 Відповісти
Уже весь цивилизованный мир начал вакцинацию, а потерпевший блеет о "должны быть готовы". Гребаная клоунада, но не смешно - люди мрут и тяжело болеют.
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18.01.2021 13:55 Відповісти
Все йде по плану. Створюємо проблему з вакциною, на "допомогу" приходить путін з новичком Спутніком. Піднімаємо ціну на газ, "рятує" путін, дає 25% знижку. Відключаємо блоки на АЕС, проблеми з електроенергією, "виручає" путін... І так тихою лопатою, крок за кроком знімаємо санкції з ху*ла.

А що в замін? "Слуга народу", "Байки Мітяя", "Свати", "Родствєннічкі", "Папік"... Це лиш короткий список серіалів "Квартал-95", проданих до росії в 2020-му році. А є ще тб-шоу, фільми, концертні записи... Остання інформація з соцмереж: "Российский телеканал СТС купил франшизу на проект Зеленского "Лига смеха", и уже с 25 января стартует кастинг для подбора команд... В данном случае заключено соглашение между кампаниями Зеленского с .... запрещенным в Украине из-за антиукраинской пропаганды российским федеральным телеканалом".
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18.01.2021 14:29 Відповісти
КОРОНОБЄСІЄ ЗАМІНЮЄТЬСЯ ВАКЦИНОІСТЄРІЄЙ
Маски не можуть гарантувати ніякого захисту від нового грипу, вакцини теж, тоді що за цирк коїться на планеті вже цілий рік?
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18.01.2021 13:55 Відповісти
в себе порядок наведи, воно про мір думає. дурко квартальне.
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18.01.2021 14:02 Відповісти
Шрек-идиот.
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18.01.2021 14:04 Відповісти
Вызов для всего Мира, но без вакцин осталась только Украина.
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18.01.2021 14:04 Відповісти
В той час як інші країни закуповували вакцину Оман Буковельський відосики показував. А зараз на колінах перед Меркель і Макроном просить щоб дали трохи і йому, бо ті закупили більше ніж треба. Зверніть увагу, він не каже що хоче викупити у них надлишок, а просить щоб дали, подарували. Клоун, блазень, а хитрий. Ви мені дайте безплатно, а свій бюджет на вакцину я відправлю на "велике крадівництво".
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18.01.2021 14:07 Відповісти
ЗЕ - сраный барыга на крови.
Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1954
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18.01.2021 14:14 Відповісти
Вова знову бреше.
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18.01.2021 14:15 Відповісти
Весь мир вакцинируется, даже Африка...
для Украины это вызов
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18.01.2021 14:22 Відповісти
Да,супервирус выпустили китайцы.Созданный на деньги Запада этот вирус УСИЛИВАЕТ МНОГОКРАТНО старые болезни,т.е. кто болел чем то -получай.Слабых и больных отсеивают.ТАКИХ ЗАПРОГРАМИРОВАННЫХ вирусов никогда не было.У детей серьезных болезний не было,поэтому их он почти не берет.СМОТРИТЕ ЧТО УБЛЮДКИ В ЛАБОРАТОРИЯХ СОЗДАЛИ, а теперь еще укольчиками и к.паспортами грозят.ПОКОЯ НЕ БУДЕТ ПОКА МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ БУДЕТ СВЕРГНУТО! ЭТО УЖЕ ПРЕДЕЛ!
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18.01.2021 15:00 Відповісти
Вроде бы вызов для мира - это именно сам КОВИД.. А вакцинация это средство борьбы с этим "вызовом".. Но для зеленого дятла все "вызов", видимо слово понравилось микронаполеончику, с ним он как-бы ощущает значимость своей сцыкливо-злопамятной, пакостной натуры..
Короче, этот смартфонный борцун - "недо.." во всем.
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18.01.2021 15:10 Відповісти
А чемпіонам по обсиронам краще помовчати.
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18.01.2021 15:16 Відповісти
Зе-чмо за вколися! добре розумiється... тiльки трохи не тим.

Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7358
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18.01.2021 19:10 Відповісти
Який пустомеля. Хоча для піару підійде. Українці поаплодують.
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18.01.2021 19:33 Відповісти
 
 