Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд повинен бути готовим до початку вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це Зеленський заявив під час селекторної наради.

"Першими мають бути вакциновані медпрацівники, військові, люди літнього віку, оскільки вони – в основній групі ризику. Знаю, що Міністерство охорони здоров’я активно готується до підписання перших контрактів. Люди повинні знати чітко, коли починається вакцинація, як вона відбуватиметься, і знати, що держава про них піклуватиметься. Вакцинація – це виклик для всього світу, і скрізь, у кожній країні уряди зустрічаються з новими викликами. Ми повинні насамперед думати про людей", – зазначив глава держави.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд за дорученням президента України підготував інформацію щодо того, які карантинні обмеження діють в інших країнах.

"Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень", – сказав Денис Шмигаль.

Правоохоронці повідомили, що через порушення карантинних правил вони закрили півтисячі розважальних закладів і ресторанів, понад 60 ТРЦ та 40 клубів.

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