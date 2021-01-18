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Новости Агрессия России против Украины
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Вы каждый день успешно выполняете боевые задачи, - Нацгвардейцы оперативно-тактической группировки "Схід" получили награды от Командующего ООС. ФОТОрепортаж

Вы каждый день успешно выполняете боевые задачи, - Нацгвардейцы оперативно-тактической группировки

За профессионализм и добросовестное выполнение служебно-боевых задач военнослужащие группировки Национальной гвардии Украины в ОТУ "Схід" были награждены Козацким крестом I, II, III степеней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Высокие награды и грамоты вручил военнослужащим заместитель командующего Объединенными силами по вопросам применения сил и средств НГУ генерал-майор Александр Рачок.

"Вы каждый день успешно выполняете боевые задачи на блокпостах и ​​в других местах несения службы в районе ООС, что дает возможность гражданам Украины жить в мирных и безопасных условиях. Поэтому эти награды - одно из проявлений высокого уважения к Вашей ежедневной службе и признание ее надважности и высокого профессионализма каждого из вас, - отметил генерал-майор Рачок.

Вы каждый день успешно выполняете боевые задачи, - Нацгвардейцы оперативно-тактической группировки Схід получили награды от Командующего ООС 01
Вы каждый день успешно выполняете боевые задачи, - Нацгвардейцы оперативно-тактической группировки Схід получили награды от Командующего ООС 02
Вы каждый день успешно выполняете боевые задачи, - Нацгвардейцы оперативно-тактической группировки Схід получили награды от Командующего ООС 03
Вы каждый день успешно выполняете боевые задачи, - Нацгвардейцы оперативно-тактической группировки Схід получили награды от Командующего ООС 04

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Благодаря вам миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно, - на Донетчине гвардейцы получили награды от Командующего ООС. ФОТОрепортаж

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награда (1825) оборона (5253) военнослужащие (6213) Национальная гвардия (2182)


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Топ комментарии
+2
за те що виконуєте наказ сцикла нє стрєлять? Молодці.
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18.01.2021 14:31 Ответить
+2
Они и не могут стрелять. Они стоят далековато от тех мест, где стрелять необходимо
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18.01.2021 14:46 Ответить
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за те що виконуєте наказ сцикла нє стрєлять? Молодці.
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18.01.2021 14:31 Ответить
Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" отримали нагороди від Командувача ООС - Цензор.НЕТ 3987
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18.01.2021 14:45 Ответить
Они и не могут стрелять. Они стоят далековато от тех мест, где стрелять необходимо
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18.01.2021 14:46 Ответить
Это ж не ВСУ, это гвардейцы кардинала
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18.01.2021 14:47 Ответить
Ну да. То Паламарчуку реплика бьіла
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18.01.2021 14:52 Ответить
Но они бывают в командировках в зоне ООС, наверное. На википедии, если интересно, есть перечень задач выполняемых НГУ
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18.01.2021 14:55 Ответить
Но все рівно ризикують життям , хто його знає що буде через хвилину .
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18.01.2021 19:32 Ответить
Так никто не говорит что они на прогулке
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18.01.2021 20:58 Ответить
"Вы каждый день успешно выполняете боевые задачи на блокпостах и ​​в других местах несения службы в районе ООС, что дает возможность гражданам Украины жить в мирных и безопасных условиях." В том числе и писать комментарии на цензора. Видимо нет в их рядах такого интернетного Рембо и приходится им выполнять все приказы.
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18.01.2021 14:48 Ответить
https://twitter.com/ZampolitGistapo

https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо



До київського підприємця, який "пошуткував" над українською мовою, зайшли репетитори. Чувак одразу швидко навчився вибачатися на мові. https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hashtag_click #мовнийПатруль У чому полягала його "шутка" - в першому коментарі.



https://twitter.com/i/status/1350855459679444992 https://twitter.com/i/status/1350855459679444992

Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" отримали нагороди від Командувача ООС - Цензор.НЕТ 2266

Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" отримали нагороди від Командувача ООС - Цензор.НЕТ 3717
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18.01.2021 14:53 Ответить
Диванні Рембо , а давайте на схід , ваш досвід пригодиться. А Люди ( з великої букви) ризикують життям кожну хвилину .
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18.01.2021 19:36 Ответить
 
 