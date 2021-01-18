Вы каждый день успешно выполняете боевые задачи, - Нацгвардейцы оперативно-тактической группировки "Схід" получили награды от Командующего ООС. ФОТОрепортаж

За профессионализм и добросовестное выполнение служебно-боевых задач военнослужащие группировки Национальной гвардии Украины в ОТУ "Схід" были награждены Козацким крестом I, II, III степеней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Высокие награды и грамоты вручил военнослужащим заместитель командующего Объединенными силами по вопросам применения сил и средств НГУ генерал-майор Александр Рачок.

"Вы каждый день успешно выполняете боевые задачи на блокпостах и ​​в других местах несения службы в районе ООС, что дает возможность гражданам Украины жить в мирных и безопасных условиях. Поэтому эти награды - одно из проявлений высокого уважения к Вашей ежедневной службе и признание ее надважности и высокого профессионализма каждого из вас, - отметил генерал-майор Рачок.









Читайте также на "Цензор.НЕТ": Благодаря вам миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно, - на Донетчине гвардейцы получили награды от Командующего ООС. ФОТОрепортаж