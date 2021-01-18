Вы каждый день успешно выполняете боевые задачи, - Нацгвардейцы оперативно-тактической группировки "Схід" получили награды от Командующего ООС. ФОТОрепортаж
За профессионализм и добросовестное выполнение служебно-боевых задач военнослужащие группировки Национальной гвардии Украины в ОТУ "Схід" были награждены Козацким крестом I, II, III степеней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Высокие награды и грамоты вручил военнослужащим заместитель командующего Объединенными силами по вопросам применения сил и средств НГУ генерал-майор Александр Рачок.
"Вы каждый день успешно выполняете боевые задачи на блокпостах и в других местах несения службы в районе ООС, что дает возможность гражданам Украины жить в мирных и безопасных условиях. Поэтому эти награды - одно из проявлений высокого уважения к Вашей ежедневной службе и признание ее надважности и высокого профессионализма каждого из вас, - отметил генерал-майор Рачок.
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https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо
До київського підприємця, який "пошуткував" над українською мовою, зайшли репетитори. Чувак одразу швидко навчився вибачатися на мові. https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hashtag_click #мовнийПатруль У чому полягала його "шутка" - в першому коментарі.
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