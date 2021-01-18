Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" отримали нагороди від Командувача ООС. ФОТОрепортаж
За професіоналізм і сумлінне виконання службово-бойових завдань військовослужбовці угруповання Національної гвардії України в ОТУ "Схід" були нагороджені "Козацьким хрестом" I, II, III ступенів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Високі нагороди та грамоти вручив військовослужбовцям заступник командувача Об'єднаних сил з питань застосування сил та засобів НГУ генерал-майор Олександр Рачок.
"Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання на блокпостах та в інших місцях несення служби в районі ООС, що дає змогу громадянам рідної держави жити в мирних та безпечних умовах. Тому ці нагороди - один з виявів високої поваги до Вашої щоденної служби та визнання її надважливості й високого професіоналізму кожного з вас, - зазначив генерал-майор Рачок.
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https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо
До київського підприємця, який "пошуткував" над українською мовою, зайшли репетитори. Чувак одразу швидко навчився вибачатися на мові. https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hashtag_click #мовнийПатруль У чому полягала його "шутка" - в першому коментарі.
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