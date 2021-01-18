Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" отримали нагороди від Командувача ООС. ФОТОрепортаж

За професіоналізм і сумлінне виконання службово-бойових завдань військовослужбовці угруповання Національної гвардії України в ОТУ "Схід" були нагороджені "Козацьким хрестом" I, II, III ступенів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Високі нагороди та грамоти вручив військовослужбовцям заступник командувача Об'єднаних сил з питань застосування сил та засобів НГУ генерал-майор Олександр Рачок.

"Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання на блокпостах та в інших місцях несення служби в районі ООС, що дає змогу громадянам рідної держави жити в мирних та безпечних умовах. Тому ці нагороди - один з виявів високої поваги до Вашої щоденної служби та визнання її надважливості й високого професіоналізму кожного з вас, - зазначив генерал-майор Рачок.









Також дивіться: Завдяки вам мільйони українців можуть почуватися спокійно, - на Донеччині гвардійці отримали нагороди від Командувача ООС. ФОТОрепортаж