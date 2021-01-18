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Новини Агресія Росії проти України
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Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" отримали нагороди від Командувача ООС. ФОТОрепортаж

Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання

За професіоналізм і сумлінне виконання службово-бойових завдань військовослужбовці угруповання Національної гвардії України в ОТУ "Схід" були нагороджені "Козацьким хрестом" I, II, III ступенів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Високі нагороди та грамоти вручив військовослужбовцям заступник командувача Об'єднаних сил з питань застосування сил та засобів НГУ генерал-майор Олександр Рачок.

"Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання на блокпостах та в інших місцях несення служби в районі ООС, що дає змогу громадянам рідної держави жити в мирних та безпечних умовах. Тому ці нагороди - один з виявів високої поваги до Вашої щоденної служби та визнання її надважливості й високого професіоналізму кожного з вас, - зазначив генерал-майор Рачок.

Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання Схід отримали нагороди від Командувача ООС 01
Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання Схід отримали нагороди від Командувача ООС 02
Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання Схід отримали нагороди від Командувача ООС 03
Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання Схід отримали нагороди від Командувача ООС 04

Також дивіться: Завдяки вам мільйони українців можуть почуватися спокійно, - на Донеччині гвардійці отримали нагороди від Командувача ООС. ФОТОрепортаж

Автор: 

нагорода (1286) оборона (4858) військовослужбовці (4841) Національна гвардія (1593)


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Топ коментарі
+2
за те що виконуєте наказ сцикла нє стрєлять? Молодці.
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18.01.2021 14:31 Відповісти
+2
Они и не могут стрелять. Они стоят далековато от тех мест, где стрелять необходимо
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18.01.2021 14:46 Відповісти
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за те що виконуєте наказ сцикла нє стрєлять? Молодці.
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18.01.2021 14:31 Відповісти
Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" отримали нагороди від Командувача ООС - Цензор.НЕТ 3987
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18.01.2021 14:45 Відповісти
Они и не могут стрелять. Они стоят далековато от тех мест, где стрелять необходимо
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18.01.2021 14:46 Відповісти
Это ж не ВСУ, это гвардейцы кардинала
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18.01.2021 14:47 Відповісти
Ну да. То Паламарчуку реплика бьіла
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18.01.2021 14:52 Відповісти
Но они бывают в командировках в зоне ООС, наверное. На википедии, если интересно, есть перечень задач выполняемых НГУ
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18.01.2021 14:55 Відповісти
Но все рівно ризикують життям , хто його знає що буде через хвилину .
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18.01.2021 19:32 Відповісти
Так никто не говорит что они на прогулке
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18.01.2021 20:58 Відповісти
"Вы каждый день успешно выполняете боевые задачи на блокпостах и ​​в других местах несения службы в районе ООС, что дает возможность гражданам Украины жить в мирных и безопасных условиях." В том числе и писать комментарии на цензора. Видимо нет в их рядах такого интернетного Рембо и приходится им выполнять все приказы.
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18.01.2021 14:48 Відповісти
https://twitter.com/ZampolitGistapo

https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо



До київського підприємця, який "пошуткував" над українською мовою, зайшли репетитори. Чувак одразу швидко навчився вибачатися на мові. https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hashtag_click #мовнийПатруль У чому полягала його "шутка" - в першому коментарі.



https://twitter.com/i/status/1350855459679444992 https://twitter.com/i/status/1350855459679444992

Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" отримали нагороди від Командувача ООС - Цензор.НЕТ 2266

Ви щодня успішно виконуєте бойові завдання, - Нацгвардійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" отримали нагороди від Командувача ООС - Цензор.НЕТ 3717
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18.01.2021 14:53 Відповісти
Диванні Рембо , а давайте на схід , ваш досвід пригодиться. А Люди ( з великої букви) ризикують життям кожну хвилину .
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18.01.2021 19:36 Відповісти
 
 