Благодаря вам миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно, - на Донетчине гвардейцы получили награды от Командующего ООС. ФОТОрепортаж

В Донецкой области гвардейцы, выполняющие боевые задачи на Донбассе, получили награды от Командующего Операцией объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС

Командир группировки Национальной гвардии Украины в Оперативно-тактическом управлении "Схід" полковник Валерий Смолов вручил высокие награды от Командующего Объединенных сил нацгвардейцам, которые успешно выполняют боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

"Благодаря вашему добросовестному выполнению обязанностей, миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно. Вы - яркий пример неуклонной верности военной присяге, данной украинскому народу ", - отметил полковник Валерий Смолов.

Также, за усердие, профессионализм и добросовестное выполнение служебно-боевых задач благодарностями и грамотами от командования Национальной гвардии и командования ОТУ "Схід" отметили гвардейцев, которые продолжают защищать восточные рубежи страны.

