Благодаря вам миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно, - на Донетчине гвардейцы получили награды от Командующего ООС. ФОТОрепортаж

В Донецкой области гвардейцы, выполняющие боевые задачи на Донбассе, получили награды от Командующего Операцией объединенных сил.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС

Командир группировки Национальной гвардии Украины в Оперативно-тактическом управлении "Схід" полковник Валерий Смолов вручил высокие награды от Командующего Объединенных сил нацгвардейцам, которые успешно выполняют боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

"Благодаря вашему добросовестному выполнению обязанностей, миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно. Вы - яркий пример неуклонной верности военной присяге, данной украинскому народу ", - отметил полковник Валерий Смолов.

Также, за усердие, профессионализм и добросовестное выполнение служебно-боевых задач благодарностями и грамотами от командования Национальной гвардии и командования ОТУ "Схід" отметили гвардейцев, которые продолжают защищать восточные рубежи страны.

Благодаря вам миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно, - на Донетчине гвардейцы получили награды от Командующего ООС 01
Благодаря вам миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно, - на Донетчине гвардейцы получили награды от Командующего ООС 02
Благодаря вам миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно, - на Донетчине гвардейцы получили награды от Командующего ООС 03
Благодаря вам миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно, - на Донетчине гвардейцы получили награды от Командующего ООС 04
Благодаря вам миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно, - на Донетчине гвардейцы получили награды от Командующего ООС 05
Благодаря вам миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно, - на Донетчине гвардейцы получили награды от Командующего ООС 06

Благодаря вам миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно

Как оказалось, в этом-то и беда.
Спокойно уставшие от войны зебилы тупо сдали Украину врагу без боя.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:27 Ответить
парковать автотехнику возле камышовых матов, которые горят, как спичка - неразумно
показать весь комментарий
15.01.2021 09:34 Ответить
и простояли они до 17.00 для показухи)
показать весь комментарий
15.01.2021 09:27 Ответить
Каждый сдавшийся силовикам Украины террорист с ОРДЛО сотрудничает с СБУ и называет сотни фамилий своих бывших однополчан-террористов - насильников и мародеров. Их фамилии и адреса заносят в базу данных, и они будут храниться «в надежном месте», как минимум, сто лет.
Спрятаться «трактористы» и «шахтеры» Путина могут только в московии, если их не расстреляют при переходе границы российские пограничники.
Беднов - бедный Бэтмен! - отлетался...
Дрёмов задремал навсегда.
Мозговой пораскинул мозгами...
Евгений Ищенко - ищи теперь "мэра" Первомайска!..
Жилин неудачно сходил до "Ветерка".
Моторола слишком быстро и высоко поднялся на социальном лифте.
Цыпкалов - покончил с собой в тюрьме лнры. Ну да, ну да... покончил. С собой.
Попутно следует обратить внимание на то, что никто из этих ратников «Русского мира» не погиб на поле боя, как воин. Все их смерти - неожиданные.
Спецслужбы одного дружественного соседнего государства убрали еще менее известных и менее крупных командиров, таких как «Динго», «Маршал», «Бегунок», «Якут», «Прапор», «Шахтер», «Цыган», «Пума» и некоторых других вовсе неизвестных.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:34 Ответить
Не забудь "Ґіві" - теж згорів в кімнаті від "Шмеля"...
показать весь комментарий
15.01.2021 10:44 Ответить
Оце зараз збираюсь на мітинг проти тарифів до Львівської облради...Чувствую себе дуже спокойно...благодаря їм...
показать весь комментарий
15.01.2021 10:09 Ответить
А де подяка:піхоті,яка завжди попереду всіх на 0,саперам,які що дня знешкоджують "розтяжки"і мінні поля?
показать весь комментарий
15.01.2021 14:35 Ответить
Знов якесь 95- те дебіл-шоу?! Буба, з'бись вже десь! Остохрєнєв, в натурє!
показать весь комментарий
15.01.2021 19:46 Ответить
 
 