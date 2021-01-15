Благодаря вам миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно, - на Донетчине гвардейцы получили награды от Командующего ООС. ФОТОрепортаж
В Донецкой области гвардейцы, выполняющие боевые задачи на Донбассе, получили награды от Командующего Операцией объединенных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС
Командир группировки Национальной гвардии Украины в Оперативно-тактическом управлении "Схід" полковник Валерий Смолов вручил высокие награды от Командующего Объединенных сил нацгвардейцам, которые успешно выполняют боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил.
"Благодаря вашему добросовестному выполнению обязанностей, миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно. Вы - яркий пример неуклонной верности военной присяге, данной украинскому народу ", - отметил полковник Валерий Смолов.
Также, за усердие, профессионализм и добросовестное выполнение служебно-боевых задач благодарностями и грамотами от командования Национальной гвардии и командования ОТУ "Схід" отметили гвардейцев, которые продолжают защищать восточные рубежи страны.
Как оказалось, в этом-то и беда.
Спокойно уставшие от войны зебилы тупо сдали Украину врагу без боя.
Спрятаться «трактористы» и «шахтеры» Путина могут только в московии, если их не расстреляют при переходе границы российские пограничники.
Беднов - бедный Бэтмен! - отлетался...
Дрёмов задремал навсегда.
Мозговой пораскинул мозгами...
Евгений Ищенко - ищи теперь "мэра" Первомайска!..
Жилин неудачно сходил до "Ветерка".
Моторола слишком быстро и высоко поднялся на социальном лифте.
Цыпкалов - покончил с собой в тюрьме лнры. Ну да, ну да... покончил. С собой.
Попутно следует обратить внимание на то, что никто из этих ратников «Русского мира» не погиб на поле боя, как воин. Все их смерти - неожиданные.
Спецслужбы одного дружественного соседнего государства убрали еще менее известных и менее крупных командиров, таких как «Динго», «Маршал», «Бегунок», «Якут», «Прапор», «Шахтер», «Цыган», «Пума» и некоторых других вовсе неизвестных.