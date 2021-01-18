Дистанционное обучение в Украине организовано качественно, - Шкарлет
На платформе "Всеукраинская школа онлайн" зарегистрировались более 103 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"Всеукраинская школа онлайн - это возможность дистанционно помогать учителям и ученикам получать знания в период действия усиленных карантинных мероприятий, с целью уменьшения риска заболевания коронавирус действуют в Украине до 24 января. Все заведения общего среднего образования работают онлайн. Радует, что показатели посещаемости платформы растут. Это означает, что платформа пользуется спросом и дистанционное обучение организовано качественно. За время существования платформы пользователи взаемодействовали с ней 12 млн раз", - отметил министр образования Сергей Шкарлет.
С начала нового года на платформе "Всеукраинская школа онлайн" зарегистрировались 103 724 человека, из них 76 015 учащихся, 23 006 учителей, остальные - слушатели. Больше всего пользователей и взаимодействий наблюдалось 11 января.
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А у кого дочка ходит в школу на очную форму обучения, как думаете?))
Да-да. Сегодня на 8-30, три урока...
И успевают они больше. Наглядный пример. Обычно они проходят 2 страницы по математике. Моя дочь (это она ходит очно, а не дочь Степанова ) с учителем успевает. А дети на дистанцонке иногда нет.
З.Ы.: Ну да... и тот факт что она одна в школе учится... тоже помогает - меньше шума.
Подивився, як мала дистанційно начається... Це просто жах!
Дітей треба залишати на повторний рік