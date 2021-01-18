Дистанционное обучение в Украине организовано качественно, - Шкарлет

На платформе "Всеукраинская школа онлайн" зарегистрировались более 103 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Всеукраинская школа онлайн - это возможность дистанционно помогать учителям и ученикам получать знания в период действия усиленных карантинных мероприятий, с целью уменьшения риска заболевания коронавирус действуют в Украине до 24 января. Все заведения общего среднего образования работают онлайн. Радует, что показатели посещаемости платформы растут. Это означает, что платформа пользуется спросом и дистанционное обучение организовано качественно. За время существования платформы пользователи взаемодействовали с ней 12 млн раз", - отметил министр образования Сергей Шкарлет.

С начала нового года на платформе "Всеукраинская школа онлайн" зарегистрировались 103 724 человека, из них 76 015 учащихся, 23 006 учителей, остальные - слушатели. Больше всего пользователей и взаимодействий наблюдалось 11 января.

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