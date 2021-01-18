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Дистанционное обучение в Украине организовано качественно, - Шкарлет

Дистанционное обучение в Украине организовано качественно, - Шкарлет

На платформе "Всеукраинская школа онлайн" зарегистрировались более 103 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Всеукраинская школа онлайн - это возможность дистанционно помогать учителям и ученикам получать знания в период действия усиленных карантинных мероприятий, с целью уменьшения риска заболевания коронавирус действуют в Украине до 24 января. Все заведения общего среднего образования работают онлайн. Радует, что показатели посещаемости платформы растут. Это означает, что платформа пользуется спросом и дистанционное обучение организовано качественно. За время существования платформы пользователи взаемодействовали с ней 12 млн раз", - отметил министр образования Сергей Шкарлет.

С начала нового года на платформе "Всеукраинская школа онлайн" зарегистрировались 103 724 человека, из них 76 015 учащихся, 23 006 учителей, остальные - слушатели. Больше всего пользователей и взаимодействий наблюдалось 11 января.

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Автор: 

образование (2273) Минобразования (1740) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+8
Дистанционное обучение в Украине организовано качественно, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6861
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18.01.2021 14:57 Ответить
+8
Плагиатр - фуфломет
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18.01.2021 14:58 Ответить
+8
Ещё бы! Компьютеры и ноуты учащимся родители купили, учителя себе сами. Интернет тоже за свои проводили и оплачивают. Конечно все сделали качественно, только министр тут каким боком что комментирует?
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18.01.2021 14:58 Ответить
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Дистанционное обучение в Украине организовано качественно, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6861
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18.01.2021 14:57 Ответить
Ну так возьми и сделай нормальный гараж! Если начинаешь своё дело и не можешь даже сделать себе гараж - то лучше не начинай своё дело.
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18.01.2021 15:26 Ответить
Шкарлет, ты чтоле?)
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18.01.2021 15:32 Ответить
Да!
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18.01.2021 15:43 Ответить
Плагиатр - фуфломет
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18.01.2021 14:58 Ответить
Ещё бы! Компьютеры и ноуты учащимся родители купили, учителя себе сами. Интернет тоже за свои проводили и оплачивают. Конечно все сделали качественно, только министр тут каким боком что комментирует?
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18.01.2021 14:58 Ответить
Міністре, свій дисер ти плагиатив дистанційно з високою якістю?
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18.01.2021 14:59 Ответить
"Так же качественно, как и моя диссертация!" - сказал Шкарлет.
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18.01.2021 15:27 Ответить
А все потому, что он в его организации не учавствовал...
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18.01.2021 14:59 Ответить
Колунам верить - себя не уважать ! Вы ещё ни разу не сказали правду !
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18.01.2021 15:01 Ответить
И за списывание не наказывают. Как говорится - "Повторение - мать учения и отец плагиата!"
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18.01.2021 15:05 Ответить
Приветствую.
А у кого дочка ходит в школу на очную форму обучения, как думаете?))
Да-да. Сегодня на 8-30, три урока...
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18.01.2021 16:07 Ответить
Привет. Думаю, что первоклашкам очень нужно очное обучение. Бывают, конечно, исключения, но очень редкие.
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18.01.2021 16:14 Ответить
У нас, кроме всего прочего, программа развивающего обучения... там вообще другая математика к примеру. В общем без этого никак.
И успевают они больше. Наглядный пример. Обычно они проходят 2 страницы по математике. Моя дочь (это она ходит очно, а не дочь Степанова ) с учителем успевает. А дети на дистанцонке иногда нет.
З.Ы.: Ну да... и тот факт что она одна в школе учится... тоже помогает - меньше шума.
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18.01.2021 16:51 Ответить
И прошлую неделю кстати тоже. А что три/четыре урока - ну дык первый класс...
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18.01.2021 16:08 Ответить
качественно, аж очень.. с 9-ти часов уроками занимаемся..
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18.01.2021 15:10 Ответить
бреше, гад!
Подивився, як мала дистанційно начається... Це просто жах!
Дітей треба залишати на повторний рік
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18.01.2021 15:19 Ответить
Дистанційне навчання в Україні організовано якісно, ​​- Шкарлет - Цензор.НЕТ 5943
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18.01.2021 15:19 Ответить
Опаньки, плагиатор в министра образования играется)
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18.01.2021 15:20 Ответить
"Так же качественно, как и моя диссертация!" - сказал Шкарлет.
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18.01.2021 15:25 Ответить
З 8:30 до 15:00 сидіти за монітором комп'ютера (це 6 з половиною годин) вони називають якісною організацією!!!
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18.01.2021 15:25 Ответить
Краще би не дороги будували під час пандемії, а закупили ноутбуки, мікрофони, оплатили інтернет для малозабезпечених учнів і учителів, яких насправді примусили все робити за власний кошт. А якщо в сім'ї двоє-троє учнів різного віку? Перетворити квартиру в "школу безперервного навчання"? Я вже не кажу про фактичну пропаганду державою міжнародного піратства. Адже всім ясно, що 99 відстоків користувачів в Україні використовують вдома (але тепер вже для роботи) піратські віндовси і офіси.
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18.01.2021 16:10 Ответить
брехло
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18.01.2021 16:14 Ответить
Дистанційне навчання реально зупиняє короновірус. Треба його продовжити мінімум до березня!
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18.01.2021 16:23 Ответить
яке навчання , такі і спеціалісти. Раніше вчились за сало а тепер тільки чекають диплому.
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18.01.2021 16:43 Ответить
что плагиатор может знать о качестве в целом и качестве обучения в частности?
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18.01.2021 17:17 Ответить
 
 