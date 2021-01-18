На платформі "Всеукраїнська школа онлайн" зареєструвалися понад 103 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Всеукраїнська школа онлайн – це можливість дистанційно допомагати вчителям та учням здобувати знання в період дії посилених карантинних заходів, які з метою зменшення ризику захворювання на коронавірус діють в Україні до 24 січня. Усі заклади загальної середньої освіти працюють онлайн. Радує, що показники відвідуваності платформи зростають. Це означає, що платформа має попит та дистанційне навчання організовано якісно. За час існування платформи користувачі провзаємодіяли з нею 12 млн разів", – зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Від початку нового року на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" зареєструвалися 103 724 особи, з них 76 015 учнів, 23 006 вчителів, решта – слухачі. Найбільше користувачів та взаємодій спостерігалося 11 січня.

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