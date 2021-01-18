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Дистанційне навчання в Україні організовано якісно, ​​- Шкарлет

Дистанційне навчання в Україні організовано якісно, ​​- Шкарлет

На платформі "Всеукраїнська школа онлайн" зареєструвалися понад 103 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Всеукраїнська школа онлайн – це можливість дистанційно допомагати вчителям та учням здобувати знання в період дії посилених карантинних заходів, які з метою зменшення ризику захворювання на коронавірус діють в Україні до 24 січня. Усі заклади загальної середньої освіти працюють онлайн. Радує, що показники відвідуваності платформи зростають. Це означає, що платформа має попит та дистанційне навчання організовано якісно. За час існування платформи користувачі провзаємодіяли з нею 12 млн разів", – зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Від початку нового року на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" зареєструвалися 103 724 особи, з них 76 015 учнів, 23 006 вчителів, решта – слухачі. Найбільше користувачів та взаємодій спостерігалося 11 січня.

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Автор: 

освіта (1322) Міносвіти (1422) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+8
Дистанционное обучение в Украине организовано качественно, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6861
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18.01.2021 14:57 Відповісти
+8
Плагиатр - фуфломет
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18.01.2021 14:58 Відповісти
+8
Ещё бы! Компьютеры и ноуты учащимся родители купили, учителя себе сами. Интернет тоже за свои проводили и оплачивают. Конечно все сделали качественно, только министр тут каким боком что комментирует?
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18.01.2021 14:58 Відповісти
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Дистанционное обучение в Украине организовано качественно, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6861
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18.01.2021 14:57 Відповісти
Ну так возьми и сделай нормальный гараж! Если начинаешь своё дело и не можешь даже сделать себе гараж - то лучше не начинай своё дело.
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18.01.2021 15:26 Відповісти
Шкарлет, ты чтоле?)
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18.01.2021 15:32 Відповісти
Да!
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18.01.2021 15:43 Відповісти
Плагиатр - фуфломет
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18.01.2021 14:58 Відповісти
Ещё бы! Компьютеры и ноуты учащимся родители купили, учителя себе сами. Интернет тоже за свои проводили и оплачивают. Конечно все сделали качественно, только министр тут каким боком что комментирует?
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18.01.2021 14:58 Відповісти
Міністре, свій дисер ти плагиатив дистанційно з високою якістю?
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18.01.2021 14:59 Відповісти
"Так же качественно, как и моя диссертация!" - сказал Шкарлет.
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18.01.2021 15:27 Відповісти
А все потому, что он в его организации не учавствовал...
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18.01.2021 14:59 Відповісти
Колунам верить - себя не уважать ! Вы ещё ни разу не сказали правду !
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18.01.2021 15:01 Відповісти
И за списывание не наказывают. Как говорится - "Повторение - мать учения и отец плагиата!"
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18.01.2021 15:05 Відповісти
Приветствую.
А у кого дочка ходит в школу на очную форму обучения, как думаете?))
Да-да. Сегодня на 8-30, три урока...
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18.01.2021 16:07 Відповісти
Привет. Думаю, что первоклашкам очень нужно очное обучение. Бывают, конечно, исключения, но очень редкие.
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18.01.2021 16:14 Відповісти
У нас, кроме всего прочего, программа развивающего обучения... там вообще другая математика к примеру. В общем без этого никак.
И успевают они больше. Наглядный пример. Обычно они проходят 2 страницы по математике. Моя дочь (это она ходит очно, а не дочь Степанова ) с учителем успевает. А дети на дистанцонке иногда нет.
З.Ы.: Ну да... и тот факт что она одна в школе учится... тоже помогает - меньше шума.
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18.01.2021 16:51 Відповісти
И прошлую неделю кстати тоже. А что три/четыре урока - ну дык первый класс...
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18.01.2021 16:08 Відповісти
качественно, аж очень.. с 9-ти часов уроками занимаемся..
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18.01.2021 15:10 Відповісти
бреше, гад!
Подивився, як мала дистанційно начається... Це просто жах!
Дітей треба залишати на повторний рік
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18.01.2021 15:19 Відповісти
Дистанційне навчання в Україні організовано якісно, ​​- Шкарлет - Цензор.НЕТ 5943
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18.01.2021 15:19 Відповісти
Опаньки, плагиатор в министра образования играется)
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18.01.2021 15:20 Відповісти
"Так же качественно, как и моя диссертация!" - сказал Шкарлет.
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18.01.2021 15:25 Відповісти
З 8:30 до 15:00 сидіти за монітором комп'ютера (це 6 з половиною годин) вони називають якісною організацією!!!
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18.01.2021 15:25 Відповісти
Краще би не дороги будували під час пандемії, а закупили ноутбуки, мікрофони, оплатили інтернет для малозабезпечених учнів і учителів, яких насправді примусили все робити за власний кошт. А якщо в сім'ї двоє-троє учнів різного віку? Перетворити квартиру в "школу безперервного навчання"? Я вже не кажу про фактичну пропаганду державою міжнародного піратства. Адже всім ясно, що 99 відстоків користувачів в Україні використовують вдома (але тепер вже для роботи) піратські віндовси і офіси.
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18.01.2021 16:10 Відповісти
брехло
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18.01.2021 16:14 Відповісти
Дистанційне навчання реально зупиняє короновірус. Треба його продовжити мінімум до березня!
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18.01.2021 16:23 Відповісти
яке навчання , такі і спеціалісти. Раніше вчились за сало а тепер тільки чекають диплому.
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18.01.2021 16:43 Відповісти
что плагиатор может знать о качестве в целом и качестве обучения в частности?
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18.01.2021 17:17 Відповісти
 
 