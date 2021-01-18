Украинские певицы Билык и Иващенко ездили на новогодний прием к Лукашенко

На новогоднем приеме захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко в Минске 16 января выступили украинские певицы Элина Иващенко и Ирина Билык.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фонд культурной солидарности Беларуси.

" На новогоднем приеме Лукашенко выступили и украинские певцы: Элина Иващенко и народная артистка Украины Ирина Билык", - сообщил фонд.

50-летняя Ирина Билык является заслуженной и народной артисткой Украины. 19-летняя Элина Иващенко побеждала в вокальных шоу "Голос. Дети" (2016) и "X-Фактор" (2019), получала первенство на фестивалях "Черноморские игры-2018" и "Славянский базар-2020".

Как пишет издание Reformation, также на приеме Лукашенко по случаю "старого Нового года" в субботу засветились и звезды российской эстрады, среди них Стас Михайлов, Валерий Сюткин и Зара. Был на вечере во Дворце независимости и экс-солист беларусского ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок.

Субботний вечер прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

Во время новогоднего приема "президент" Беларуси вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ.

Отмечается, что корреспондент "Столичного телевидения" Григорий Азаренок удостоен медали "За отвагу", а обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы президента Валерий Шульга получили по медали "За трудовые заслуги".

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