Офис Президента планирует пригласить Байдена в Украину на 30-летие Независимости

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что визит избранного президента США Джо Байдена в Украину является вопросом недалекого будущего.

Об этом сказал в интервью ТСН.ua, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина будет приглашать мировых лидеров, в том числе Байдена, на празднование 30-летия Независимости.

"Конечно, будем приглашать. Как и в других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит "Крымской платформы" (23 августа. - Ред.) и, например, 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Поэтому, у нас есть куда приглашать иностранных лидеров, в том числе президента США. Безусловно, я уверен, что визит президента Байдена - это также вопрос недалекого будущего", - ответил Жовква.

Кроме того, Жовква заверил, что вопрос визита президента Владимира Зеленского в США было и остается на повестке дня.

"Такой визит мы готовим, паузы у нас не было. Когда новая американская администрация полноценно приступит к исполнению своих обязанностей, включая высших должностных лиц, госсекретаря, соответствующих помощников и его заместителей, и других министров, они подхватят эту тему, и будем этот визит готовить", - пояснил заместитель главы ОП.

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