Офис Президента планирует пригласить Байдена в Украину на 30-летие Независимости
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что визит избранного президента США Джо Байдена в Украину является вопросом недалекого будущего.
Об этом сказал в интервью ТСН.ua, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина будет приглашать мировых лидеров, в том числе Байдена, на празднование 30-летия Независимости.
"Конечно, будем приглашать. Как и в других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит "Крымской платформы" (23 августа. - Ред.) и, например, 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Поэтому, у нас есть куда приглашать иностранных лидеров, в том числе президента США. Безусловно, я уверен, что визит президента Байдена - это также вопрос недалекого будущего", - ответил Жовква.
Кроме того, Жовква заверил, что вопрос визита президента Владимира Зеленского в США было и остается на повестке дня.
"Такой визит мы готовим, паузы у нас не было. Когда новая американская администрация полноценно приступит к исполнению своих обязанностей, включая высших должностных лиц, госсекретаря, соответствующих помощников и его заместителей, и других министров, они подхватят эту тему, и будем этот визит готовить", - пояснил заместитель главы ОП.
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-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.
-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!
-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!
А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
первый раз в жизни сегодня про него услышал
новый Богдан?
Не поможе !
И засыпав нафталином
В виде тряпок сложат...
Він, як приватна особа може хіба що придбати запрошення...
Про Байдена згідний повністю, подивимось. Я не фанат демократів, від слова взагалі, але агент ***** - Трамп... виключення.
13:43, https://strana.ua/archive/day=2021-1-9.html 9 января 2021
Я бы предпочел оставить все как есть. Мне нравится Украина. Но если тебе зелебобику ************* хочется Рошен - петиция на сайт ВР, ОПы или куда там еще, собираешь 25000 лайков своего бреда и твой бред рассматривают. Потом посылают тебя нахер вместе с твоими идиотскими фантазиями. Ты получаешь по итогу то, чего достоин, а я доволен тем, что тебя снова макнули в твое же тупое говно.
В іншому випадку чого йому їхать в Україну, на парад, так він їх бачив перебачив!
От трамвай з гниллю зелебенською ото да, буде для Байдена видовище!
Фу падлюки зелебенські, такий День спаскудили!!!!!!!
Мне кажется, что бубочка отменило парад именно потому , что боялось, что военные левой рукой ему честь отдавать будут.
Трамповская подстилка ЗЕ ему нафиг не интересна.