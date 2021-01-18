Офіс Президента планує запросити Байдена в Україну на 30-річчя Незалежності
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що візит обраного президента США Джо Байдена в Україну є питанням недалекого майбутнього.
Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна буде запрошувати світових лідерів, у тому числі Байдена, на святкування 30-річчя Незалежності.
"Звичайно, будемо запрошувати. Як і інших світових лідерів. У нас також є і інші великі події цього року, на які ми будемо запрошувати світових лідерів. Це і саміт "Кримської платформи "(23 серпня. - ред.) і, наприклад, 80-я річниця трагедії Бабиного Яру. тому в нас є куди запрошувати іноземних лідерів, у тому числі президента США. Безумовно, я впевнений, що візит президента Байдена - це також питання недалекого майбутнього", - відповів Жовква.
Крім того, Жовква запевнив, що питання візиту президента Володимира Зеленського в США було і залишається на порядку денному.
"Такий візит ми готуємо, паузи у нас не було. Коли нова американська адміністрація повноцінно приступить до виконання своїх обов'язків, включаючи вищих посадових осіб, держсекретаря, відповідних помічників і його заступників, і інших міністрів, вони підхоплять цю тему, і будемо цей візит готувати", - пояснив заступник голови ОП.
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-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.
-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!
-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!
А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
первый раз в жизни сегодня про него услышал
новый Богдан?
Не поможе !
И засыпав нафталином
В виде тряпок сложат...
Він, як приватна особа може хіба що придбати запрошення...
Про Байдена згідний повністю, подивимось. Я не фанат демократів, від слова взагалі, але агент ***** - Трамп... виключення.
13:43, https://strana.ua/archive/day=2021-1-9.html 9 января 2021
Я бы предпочел оставить все как есть. Мне нравится Украина. Но если тебе зелебобику ************* хочется Рошен - петиция на сайт ВР, ОПы или куда там еще, собираешь 25000 лайков своего бреда и твой бред рассматривают. Потом посылают тебя нахер вместе с твоими идиотскими фантазиями. Ты получаешь по итогу то, чего достоин, а я доволен тем, что тебя снова макнули в твое же тупое говно.
В іншому випадку чого йому їхать в Україну, на парад, так він їх бачив перебачив!
От трамвай з гниллю зелебенською ото да, буде для Байдена видовище!
Фу падлюки зелебенські, такий День спаскудили!!!!!!!
Мне кажется, что бубочка отменило парад именно потому , что боялось, что военные левой рукой ему честь отдавать будут.
Трамповская подстилка ЗЕ ему нафиг не интересна.