Офіс Президента планує запросити Байдена в Україну на 30-річчя Незалежності

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що візит обраного президента США Джо Байдена в Україну є питанням недалекого майбутнього.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна буде запрошувати світових лідерів, у тому числі Байдена, на святкування 30-річчя Незалежності.

"Звичайно, будемо запрошувати. Як і інших світових лідерів. У нас також є і інші великі події цього року, на які ми будемо запрошувати світових лідерів. Це і саміт "Кримської платформи "(23 серпня. - ред.) і, наприклад, 80-я річниця трагедії Бабиного Яру. тому в нас є куди запрошувати іноземних лідерів, у тому числі президента США. Безумовно, я впевнений, що візит президента Байдена - це також питання недалекого майбутнього", - відповів Жовква.

Крім того, Жовква запевнив, що питання візиту президента Володимира Зеленського в США було і залишається на порядку денному.

"Такий візит ми готуємо, паузи у нас не було. Коли нова американська адміністрація повноцінно приступить до виконання своїх обов'язків, включаючи вищих посадових осіб, держсекретаря, відповідних помічників і його заступників, і інших міністрів, вони підхоплять цю тему, і будемо цей візит готувати", - пояснив заступник голови ОП.

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