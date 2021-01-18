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Офіс Президента планує запросити Байдена в Україну на 30-річчя Незалежності

Офіс Президента планує запросити Байдена в Україну на 30-річчя Незалежності

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що візит обраного президента США Джо Байдена в Україну є питанням недалекого майбутнього.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна буде запрошувати світових лідерів, у тому числі Байдена, на святкування 30-річчя Незалежності.

"Звичайно, будемо запрошувати. Як і інших світових лідерів. У нас також є і інші великі події цього року, на які ми будемо запрошувати світових лідерів. Це і саміт "Кримської платформи "(23 серпня. - ред.) і, наприклад, 80-я річниця трагедії Бабиного Яру. тому в  нас є куди запрошувати іноземних лідерів, у тому числі президента США. Безумовно, я впевнений, що візит президента Байдена - це також питання недалекого майбутнього", - відповів Жовква.

Крім того, Жовква запевнив, що питання візиту президента Володимира Зеленського в США було і залишається на порядку денному.

"Такий візит ми готуємо, паузи у нас не було. Коли нова американська адміністрація повноцінно приступить до виконання своїх обов'язків, включаючи вищих посадових осіб, держсекретаря, відповідних помічників і його заступників, і інших міністрів, вони підхоплять цю тему, і будемо цей візит готувати", - пояснив заступник голови ОП.

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Байден (2883) День Незалежності (701) офіс (159) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+32
На такой парад я думаю Байден бы прилетел:
Офис Президента планирует пригласить Байдена в Украину на 30-летие Независимости - Цензор.НЕТ 6759
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18.01.2021 15:34
+25
Байдена сердючка, плейбоївський заець та трусняк могилевської навряд зацікавлять.
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18.01.2021 15:32
+15
таварісчь Байден, вьішла чудовищная ашипка
Офис Президента планирует пригласить Байдена в Украину на 30-летие Независимости - Цензор.НЕТ 2609
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18.01.2021 15:36
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Байдена сердючка, плейбоївський заець та трусняк могилевської навряд зацікавлять.
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18.01.2021 15:32 Відповісти
Это если зелень до того дня дотянет на табуретках...
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18.01.2021 15:34 Відповісти
хочет, чтобы байден к нему приехал первым, а сам на инаугурацию не летит
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18.01.2021 16:03 Відповісти
Оно не может ничего хотеть, или не хотеть. Оно кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе, и его задача вовремя открывать рот под фонограмму.
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18.01.2021 16:10 Відповісти
раз есть рот, то и есть хочет и наоборот
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18.01.2021 16:18 Відповісти
Ну вот разве что базовые инстинкты. Гомункулу достаточно.
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18.01.2021 16:20 Відповісти
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
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18.01.2021 17:24 Відповісти
На такой парад я думаю Байден бы прилетел:
Офис Президента планирует пригласить Байдена в Украину на 30-летие Независимости - Цензор.НЕТ 6759
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18.01.2021 15:34 Відповісти
Бубочка такого не зробить - забздить.
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18.01.2021 15:37 Відповісти
ЗЕбанько обсирается каждый раз, когда слышит слово АРМИЯ. Ленка замахалась отстирывать его обосранные портки.
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18.01.2021 15:45 Відповісти
жаль шо Петр Алексеевич тогда его не пригласил
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18.01.2021 15:37 Відповісти
Гарне фото,Петро пів армії спиною затулив))
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18.01.2021 15:45 Відповісти
Шнифты, залитые шмурдяком протри, может что развидишь.
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18.01.2021 17:21 Відповісти
А на такой - навряд ли...
Офіс Президента планує запросити Байдена в Україну на 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 3565
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18.01.2021 16:23 Відповісти
Офіс Президента планує запросити Байдена в Україну на 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 1622
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18.01.2021 16:30 Відповісти
Офис Президента планирует пригласить Байдена в Украину на 30-летие Независимости - Цензор.НЕТ 477
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18.01.2021 15:34 Відповісти
кто такой Жовка?
первый раз в жизни сегодня про него услышал
новый Богдан?
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18.01.2021 15:36 Відповісти
таварісчь Байден, вьішла чудовищная ашипка
Офис Президента планирует пригласить Байдена в Украину на 30-летие Независимости - Цензор.НЕТ 2609
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18.01.2021 15:36 Відповісти
ЗеОбезьяна вместо рояля будет?
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18.01.2021 15:37 Відповісти
Нееее, теперь уже ЗЕбаньком, как членом, будут играть.
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18.01.2021 15:49 Відповісти
Зеля вже тренує колінця, на яких він плазуватиме за Байденом.
Не поможе !
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18.01.2021 15:37 Відповісти
Вове долго и тщательно подмываться придется, с Джо его смартфонный лапшовый бздежь а-ля "Голобородько" не сработает.
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18.01.2021 15:37 Відповісти
Или байдену шоу-фриков от Трампа мало, что он на ЗеОслиный вертеп приедет?
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18.01.2021 15:38 Відповісти
Одно тут очевидно. Обоссаное ЗеНичтожество присело на жопу сильно.
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18.01.2021 15:39 Відповісти
Пригласите его на днюху Зе. Вдруг возьмет да и приедет.
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18.01.2021 15:39 Відповісти
Офіс Президента планує запросити Байдена в Україну на 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 9930
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18.01.2021 15:45 Відповісти
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18.01.2021 15:47 Відповісти
Офіс Президента планує запросити Байдена в Україну на 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 6487
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18.01.2021 16:40 Відповісти
Кукол снимут с ниток длинных
И засыпав нафталином
В виде тряпок сложат...
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18.01.2021 15:47 Відповісти
Невже планують затримати Байдена по справі Деркача/Дубінського? Який геніальний хід зермаків
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18.01.2021 15:48 Відповісти
А якщо Байден приїде,шо будуть робити прихильники Петра?Вийдуть з плакатами "Байден чмо"?
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18.01.2021 15:48 Відповісти
З"їж черв"ячка... Може, подобрішаєш?...
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18.01.2021 15:57 Відповісти
Плакат вже малюєш?Чи вам видадуть готові?
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18.01.2021 16:04 Відповісти
Навіщо малювать? Я візьму фото порваної на британський прапор твоєї дупи...
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18.01.2021 16:14 Відповісти
Хто про що,а вшивий про лазню))Я не проти вас геїв,я проти 3,14.....
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18.01.2021 16:17 Відповісти
А якщо не приїде, з'їж капелюха?
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18.01.2021 20:02 Відповісти
А що там із запрошенням Зелі на інавгурацію? Так ото ж
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18.01.2021 15:52 Відповісти
Та саме шо і з запрошенням Петра на інавгурацію Трампа.
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18.01.2021 15:55 Відповісти
А хто такий Петро, щоби його туди запрошували? Він що президент України? Він не друг Байдена, то якого біса його мають запрошувати?
Він, як приватна особа може хіба що придбати запрошення...
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18.01.2021 16:02 Відповісти
А хто був президентом коли була інавгурація Трампа?
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18.01.2021 16:05 Відповісти
Трамп ворог України.
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18.01.2021 16:07 Відповісти
І тому дав Джавеліни,які не давав Обама з Байденом?
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18.01.2021 16:13 Відповісти
Ми добре пам'ятаємо як він їх давав. Якби не Конгрес... Трапм так допомагав Україні, як Зеля бореться із корупцією...
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18.01.2021 16:17 Відповісти
Є факти,є болтовня.Трамп дав Джавеліни,Байден ні.Тепер подивимось шо буде робити Байден вже на посаді президента.
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18.01.2021 16:19 Відповісти
Є факти, Байден перешкоджав військові допомозі Україні. А те, що ви розповідаєте - болтовня.
Про Байдена згідний повністю, подивимось. Я не фанат демократів, від слова взагалі, але агент ***** - Трамп... виключення.
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18.01.2021 16:21 Відповісти
Он с Байденом в хороших отношениях и будет на инавгурации, в отличие от твоего потерпевшего писькограя.
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18.01.2021 17:23 Відповісти
Инаугурация Байдена. Почему туда едет Порошенко, но не едет Зеленский
13:43, https://strana.ua/archive/day=2021-1-9.html 9 января 2021
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18.01.2021 20:42 Відповісти
Та прилетіть він може...Питання в іншому: "А чи буде, до того часу, існувать "Офіс президента"? Чи знову повернемося до конституційно затвердженої "Адміністрації"? (разом з усіма наслідками, що звідти витікають...). І хто буде зустрічать Байдена в аеропорту?... Бо він прилетить тільки до однієї людини...
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18.01.2021 15:56 Відповісти
А я думав шо прилітають до України,а вон оно як,до однієї людини))
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18.01.2021 16:07 Відповісти
Як ти вмієш "думать", я вже бачу... На гроші "Блазня"... Але вони скоро закінчаться... І будеш змушений їсти черв"ячків і хробачків...
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18.01.2021 16:12 Відповісти
Я шахтар,я видобуваю вугілля для України,якого зараз не вистачає,і саме за ца я отримую гроші.Розумієш не всі живуть так як ти,на гроші спонсора.
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18.01.2021 16:16 Відповісти
Ти з тих "шахтарів", що "русский мир" чекали?...
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18.01.2021 16:28 Відповісти
Ти дуркуватий?
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18.01.2021 16:37 Відповісти
А ти?
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18.01.2021 16:39 Відповісти
Прилетить до України, щоб зустрітися з президентом, а не клованом. З клованом зустрінеться лише для того, щоб наваляти йому подзатильників й нагадати йому, хто він і чого мустить робити.
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18.01.2021 16:29 Відповісти
Тобто ви вважаєте шо візиту до України не відбудеться?
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18.01.2021 16:38 Відповісти
Я не знаю. Швидше так, чим ні. І Байден не буде гратися з Вовочкой. Так само він би зробив, якщо б президентом був Порошенко, чи Тімошенко. Йому потрібен союзник, а не шалтай-балтай клован "какаяразніца".
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18.01.2021 16:52 Відповісти
Ні не відбудеться.
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18.01.2021 20:04 Відповісти
Канцелярия преЗЕУ України запрошує Президента Байдена , за особистим проханням від голови канцеляриї агента Козыря привезти з собою Джуліані - він так з ним подругує ще й мо якісь рашистські секрети уХйла видадуть спецам Байдена.
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18.01.2021 16:12 Відповісти
Байден на 30-летие независимости? Да легко. Одно условие: зесранцем Украине даже вонять не должно. Беня должен быть депортирован в США по уголовным делам. Генпрокурором должен быть ничей "на 100% человек", а Ермак должен быть как минимум эвакуирован в рф. Но лучше в СИЗО СБУ.
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18.01.2021 16:23 Відповісти
А яка назва повинна бути у той Незалежній Країни?Може Рошен?
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18.01.2021 16:40 Відповісти
У меня устойчивое ощущение, что ты задержался в развитии где-то на уровне 6-7 класса. И юмор у тебя примитивный даже для детского. Мои дети в 6-7 классе гораздо смешнее и умнее шутили. Но я отвечу.

Я бы предпочел оставить все как есть. Мне нравится Украина. Но если тебе зелебобику ************* хочется Рошен - петиция на сайт ВР, ОПы или куда там еще, собираешь 25000 лайков своего бреда и твой бред рассматривают. Потом посылают тебя нахер вместе с твоими идиотскими фантазиями. Ты получаешь по итогу то, чего достоин, а я доволен тем, что тебя снова макнули в твое же тупое говно.
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19.01.2021 08:51 Відповісти
Неплохая задумка топтать вместе с Байденом флаг США как в прошлом году чмошники топтали флаг Украины. Москва будет в восторге.
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18.01.2021 16:48 Відповісти
Приедет или нет Байден(быстрей нет) это вопрос--о чём говорить с тем, кто ниже ростом во всех смыслах..главное подойти...в общем подлизываются--для таких и собачьего хвоста не нужно,чтобы понять что и по чём.
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18.01.2021 17:05 Відповісти
дуже сподіваюсь що офіційні контакти нарешті будуть іти через міністерство закордонних справ (як то і має бути), а не через (не врегульоване законодавством) ОПЗ, помилки попередньої адміністрації із залученням паралельних "тіньових схем Руді" в перемовинах з якимись єрмаками, вилізли Трампу боком у вигляді першого імпічмента... А Болтона мало не довели до "кондратія"...
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18.01.2021 17:24 Відповісти
Зелебенські під араси ще не списали трамвай із Сердючкою і кролікамі, якщо ні то Байден обов'язково приїде на Тридцятиріччя Незалежності
В іншому випадку чого йому їхать в Україну, на парад, так він їх бачив перебачив!
От трамвай з гниллю зелебенською ото да, буде для Байдена видовище!
Фу падлюки зелебенські, такий День спаскудили!!!!!!!
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18.01.2021 17:30 Відповісти
а ведь приедет, вот шороху то будет))))))))))))))))))))))))
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18.01.2021 18:06 Відповісти
А шо і парад буде? Зе прийматиме? Чекаю, як чотирирази уклоніст прийматиме честь від вояків, які не схилилися перед ******
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18.01.2021 19:08 Відповісти
Не дай Бог увидеть такой парад в своей стране. Чтобы вся армия сразу отдавала честь ничтожеству?!
Мне кажется, что бубочка отменило парад именно потому , что боялось, что военные левой рукой ему честь отдавать будут.
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19.01.2021 08:55 Відповісти
не пойме, він же Статут не вчив
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19.01.2021 18:03 Відповісти
Если Байден и приедет, то только к Пороху.

Трамповская подстилка ЗЕ ему нафиг не интересна.
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18.01.2021 20:37 Відповісти
 
 