Армия США закупит дроны для доставки боеприпасов на поле боя
Американские вооруженные силы опубликовали перечень требований к БПЛА, при помощи которых собираются пополнять запасы боеприпасов.
Соответствующий запрос Пентагон опубликовал на сайте федеральных закупок США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence News.
Ожидается, что в течение года производители оружия предложат им варианты "тактических автономных воздушных систем снабжения".
Эти дроны должны иметь возможность перевозить грузы массой до 363 кг при собственном весе до 590 кг. Дальность действия дрона должна быть не меньше 177 км, и к полету он должен быть готов не более чем через 15 минут после транспортировки.
Аппарат должен быть способен на автоматические взлет и посадку, а также автономный полет по заданному маршруту в условиях подавления сигналов GPS. Наконец, дрон должен быть создан по модульной схеме с открытой архитектурой.
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Предложения компаний будут приниматься до середины февраля, а оснастить армию дронами планируют к 2026 году.
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это одна ауг сша.
ибо в великой всё не имеет аналогов в мире,а уж ВКС - и подавно..
"Битва", Шекли
выиграла(война - нихера не игра!) одержала победу. При этом из людов с двух сторон никто не гибнет, все как новенькие. Ну а задача чемпиона была разобраться что за херня происходит на несчастной планете, почему там постоянно роботы друг друга мочат и откуда они там берутся.
Запросы из фантастики.
Поэтому, у них не было проблем со снабжением высадившихся в Нормандии войск, они успешно снабжали свои войска сражаясь с японцами на тихоокеанских островах, где маршруты снабжения были длинной в несколько тысяч морских миль и в джунглях Вьетнама не подкачали!