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Новости Агрессия России против Украины
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Армия США закупит дроны для доставки боеприпасов на поле боя

Армия США закупит дроны для доставки боеприпасов на поле боя

Американские вооруженные силы опубликовали перечень требований к БПЛА, при помощи которых собираются пополнять запасы боеприпасов.

Соответствующий запрос Пентагон опубликовал на сайте федеральных закупок США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence News.

Ожидается, что в течение года производители оружия предложат им варианты "тактических автономных воздушных систем снабжения".

Эти дроны должны иметь возможность перевозить грузы массой до 363 кг при собственном весе до 590 кг. Дальность действия дрона должна быть не меньше 177 км, и к полету он должен быть готов не более чем через 15 минут после транспортировки.

Аппарат должен быть способен на автоматические взлет и посадку, а также автономный полет по заданному маршруту в условиях подавления сигналов GPS. Наконец, дрон должен быть создан по модульной схеме с открытой архитектурой.

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Предложения компаний будут приниматься до середины февраля, а оснастить армию дронами планируют к 2026 году.

Автор: 

армия (8490) Пентагон (1445) США (26313) дроны (3831)


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Топ комментарии
+5
злые люди говорят, шо вся мокшанская ВВС это 200 реально летающих самолетов, если вычесть облупленные гробы на балансе, стоящие под брезентом, с деревянными заглушками, на которых уже тридцатое поколение опят растет.
это одна ауг сша.
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18.01.2021 16:34
+4
врут,само собой..
ибо в великой всё не имеет аналогов в мире,а уж ВКС - и подавно..
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18.01.2021 16:40
+2
Брешуть, он як російські ВПС вломили азербайджанцям, допомагаючи своїм союзникам вірменам.
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18.01.2021 16:39
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Сортировать:
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злые люди говорят, шо вся мокшанская ВВС это 200 реально летающих самолетов, если вычесть облупленные гробы на балансе, стоящие под брезентом, с деревянными заглушками, на которых уже тридцатое поколение опят растет.
это одна ауг сша.
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18.01.2021 16:34 Ответить
Брешуть, он як російські ВПС вломили азербайджанцям, допомагаючи своїм союзникам вірменам.
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18.01.2021 16:39 Ответить
врут,само собой..
ибо в великой всё не имеет аналогов в мире,а уж ВКС - и подавно..
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18.01.2021 16:40 Ответить
толково !
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18.01.2021 16:35 Ответить
_Сегодняшнию юные геймеры завтра будут дистанционно управлять боевыми машинами. Войны будут между дронами на ДУ и ИИ. И РЭБ. Ну хоть люди меньше гибнуть будут, уже хорошо.
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18.01.2021 16:40 Ответить
Не будут люди гибнуть меньше. Скидывание бомб на головы тех, у кого дроны хуже, никто не отменит.
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18.01.2021 16:46 Ответить
Имею я право помечтать? О гуманизации человечества и даже войн, что оно ведёт.
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18.01.2021 16:56 Ответить
Один такой вот мечтал, то ему руки гвоздями к доске прибили и на палку поцепили. ЧТоб другим неповадно было.
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18.01.2021 17:04 Ответить
"Как и было предсказано пророками и Апостолами, пришли последние времена. Силы зла собираются для последней битвы за этот мир. Демоны, черти, упыри и всякая нечисть готовы ринуться в бой, поразить людей, и диким рёвом возвестить о своей победе над творением Бога. Но люди выставляют против дьявольских орд своё оружие - роботов. И когда битва выиграна, всех генералов ждёт неприятный сюрприз: на Небо идут не они, а роботы - те, кто сражался в битве и принял на себя удар полчищ адовых."

"Битва", Шекли
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18.01.2021 18:20 Ответить
_Читал. А у... Гаррисона, кажется, есть произведение о чемпионе одной планеты по интеллектуальному и физическому многоборью, отправляющемуся на другую планету, где сводят между собой счёты две другие планеты, чьи роботизированные армии бьются здесь насмерть. Сами, без людов, сидящих уютно на своих родных планетах. Чьи роботы заборят, та планета выиграла (война - нихера не игра!) одержала победу. При этом из людов с двух сторон никто не гибнет, все как новенькие. Ну а задача чемпиона была разобраться что за херня происходит на несчастной планете, почему там постоянно роботы друг друга мочат и откуда они там берутся.
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18.01.2021 18:38 Ответить
Завтра ці дрони будуть і в Україні... Правда не не передку, а цигарки і наркоту через західний кордон тягати.
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18.01.2021 16:44 Ответить
Позовите кто нибудь Касьянова! Настал его звёздный час!
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18.01.2021 16:44 Ответить
Хочу такой дрон чтобы впереди машины летел и предупреждал где полиция прячется
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18.01.2021 16:44 Ответить
Чтоб ещё сидящему в кустах гайцу подсрач отвешивал
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18.01.2021 16:48 Ответить
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18.01.2021 17:43 Ответить
Говорят у почты росеи в этом плане с доставкой все в порядке.
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18.01.2021 16:46 Ответить
Фото дуже інформативне підібрали)
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18.01.2021 16:52 Ответить
Подымать 363 - это вес 4 людей - это уже было бы аэротакси, но что-то не слыхать.
Запросы из фантастики.
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18.01.2021 17:20 Ответить
Грузы массой до 363 кг и в условиях подавления сигналов GPS. Такой дрон, вооруженный пулеметом Гатлинга и тепловизионным прицелом не оставит никаких шансов пехоте на земле, это уже война нового поколения с полным превосходством над противником.
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18.01.2021 17:30 Ответить
Было бы что перевозить. У нас все учения без боевых стрельб, т.к. "экономим". Покупка мелкой партии б/п 152 мм. обсуждается в соцсетях и правительством, как изменения в Конституцию.
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18.01.2021 17:42 Ответить
В США, серьезно подходили к вопросу логистики.
Поэтому, у них не было проблем со снабжением высадившихся в Нормандии войск, они успешно снабжали свои войска сражаясь с японцами на тихоокеанских островах, где маршруты снабжения были длинной в несколько тысяч морских миль и в джунглях Вьетнама не подкачали!
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18.01.2021 22:56 Ответить
Во Вьетнаме получилось не очень успешно.
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19.01.2021 00:14 Ответить
363 КГ !!! ЭТО Ж МОЖНО НЕБОЛЬШУЮ ЯДЕРНУЮ БОМБУ НА КРЕМЛЬ СКИНУТЬ !)
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19.01.2021 08:38 Ответить
 
 