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Армія США закупить дрони для доставки боєприпасів на поле бою

Армія США закупить дрони для доставки боєприпасів на поле бою

Американські збройні сили опублікували перелік вимог до БПЛА, за допомогою яких мають намір поповнювати запаси боєприпасів.

Відповідний запит Пентагон опублікував на сайті федеральних закупівель США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defence News.

Очікується, що протягом року виробники зброї запропонують їм варіанти "тактичних автономних повітряних систем постачання".

Ці дрони повинні мати можливість перевозити вантажі масою до 363 кг при власній вазі до 590 кг. Дальність дії дрона повинна бути не менш як 177 км, і до польоту він повинен бути готовий не більше ніж через 15 хвилин після транспортування.

Апарат повинен бути здатний на автоматичні зліт і посадку, а також автономний політ за заданим маршрутом в умовах придушення сигналів GPS. Нарешті, дрон повинен бути створений за модульною схемою з відкритою архітектурою.

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Пропозиції компаній будуть прийматися до середини лютого, а оснастити армію дронами планують до 2026 року.

армія (3765) Пентагон (1413) США (22395) дрони (4609)


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Топ коментарі
+5
злые люди говорят, шо вся мокшанская ВВС это 200 реально летающих самолетов, если вычесть облупленные гробы на балансе, стоящие под брезентом, с деревянными заглушками, на которых уже тридцатое поколение опят растет.
это одна ауг сша.
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18.01.2021 16:34
+4
врут,само собой..
ибо в великой всё не имеет аналогов в мире,а уж ВКС - и подавно..
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18.01.2021 16:40
+2
Брешуть, он як російські ВПС вломили азербайджанцям, допомагаючи своїм союзникам вірменам.
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18.01.2021 16:39
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злые люди говорят, шо вся мокшанская ВВС это 200 реально летающих самолетов, если вычесть облупленные гробы на балансе, стоящие под брезентом, с деревянными заглушками, на которых уже тридцатое поколение опят растет.
это одна ауг сша.
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18.01.2021 16:34 Відповісти
Брешуть, он як російські ВПС вломили азербайджанцям, допомагаючи своїм союзникам вірменам.
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18.01.2021 16:39 Відповісти
врут,само собой..
ибо в великой всё не имеет аналогов в мире,а уж ВКС - и подавно..
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18.01.2021 16:40 Відповісти
толково !
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18.01.2021 16:35 Відповісти
_Сегодняшнию юные геймеры завтра будут дистанционно управлять боевыми машинами. Войны будут между дронами на ДУ и ИИ. И РЭБ. Ну хоть люди меньше гибнуть будут, уже хорошо.
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18.01.2021 16:40 Відповісти
Не будут люди гибнуть меньше. Скидывание бомб на головы тех, у кого дроны хуже, никто не отменит.
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18.01.2021 16:46 Відповісти
Имею я право помечтать? О гуманизации человечества и даже войн, что оно ведёт.
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18.01.2021 16:56 Відповісти
Один такой вот мечтал, то ему руки гвоздями к доске прибили и на палку поцепили. ЧТоб другим неповадно было.
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18.01.2021 17:04 Відповісти
"Как и было предсказано пророками и Апостолами, пришли последние времена. Силы зла собираются для последней битвы за этот мир. Демоны, черти, упыри и всякая нечисть готовы ринуться в бой, поразить людей, и диким рёвом возвестить о своей победе над творением Бога. Но люди выставляют против дьявольских орд своё оружие - роботов. И когда битва выиграна, всех генералов ждёт неприятный сюрприз: на Небо идут не они, а роботы - те, кто сражался в битве и принял на себя удар полчищ адовых."

"Битва", Шекли
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18.01.2021 18:20 Відповісти
_Читал. А у... Гаррисона, кажется, есть произведение о чемпионе одной планеты по интеллектуальному и физическому многоборью, отправляющемуся на другую планету, где сводят между собой счёты две другие планеты, чьи роботизированные армии бьются здесь насмерть. Сами, без людов, сидящих уютно на своих родных планетах. Чьи роботы заборят, та планета выиграла (война - нихера не игра!) одержала победу. При этом из людов с двух сторон никто не гибнет, все как новенькие. Ну а задача чемпиона была разобраться что за херня происходит на несчастной планете, почему там постоянно роботы друг друга мочат и откуда они там берутся.
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18.01.2021 18:38 Відповісти
Завтра ці дрони будуть і в Україні... Правда не не передку, а цигарки і наркоту через західний кордон тягати.
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18.01.2021 16:44 Відповісти
Позовите кто нибудь Касьянова! Настал его звёздный час!
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18.01.2021 16:44 Відповісти
Хочу такой дрон чтобы впереди машины летел и предупреждал где полиция прячется
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18.01.2021 16:44 Відповісти
Чтоб ещё сидящему в кустах гайцу подсрач отвешивал
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18.01.2021 16:48 Відповісти
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18.01.2021 17:43 Відповісти
Говорят у почты росеи в этом плане с доставкой все в порядке.
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18.01.2021 16:46 Відповісти
Фото дуже інформативне підібрали)
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18.01.2021 16:52 Відповісти
Подымать 363 - это вес 4 людей - это уже было бы аэротакси, но что-то не слыхать.
Запросы из фантастики.
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18.01.2021 17:20 Відповісти
Грузы массой до 363 кг и в условиях подавления сигналов GPS. Такой дрон, вооруженный пулеметом Гатлинга и тепловизионным прицелом не оставит никаких шансов пехоте на земле, это уже война нового поколения с полным превосходством над противником.
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18.01.2021 17:30 Відповісти
Было бы что перевозить. У нас все учения без боевых стрельб, т.к. "экономим". Покупка мелкой партии б/п 152 мм. обсуждается в соцсетях и правительством, как изменения в Конституцию.
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18.01.2021 17:42 Відповісти
В США, серьезно подходили к вопросу логистики.
Поэтому, у них не было проблем со снабжением высадившихся в Нормандии войск, они успешно снабжали свои войска сражаясь с японцами на тихоокеанских островах, где маршруты снабжения были длинной в несколько тысяч морских миль и в джунглях Вьетнама не подкачали!
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18.01.2021 22:56 Відповісти
Во Вьетнаме получилось не очень успешно.
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19.01.2021 00:14 Відповісти
363 КГ !!! ЭТО Ж МОЖНО НЕБОЛЬШУЮ ЯДЕРНУЮ БОМБУ НА КРЕМЛЬ СКИНУТЬ !)
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19.01.2021 08:38 Відповісти
 
 