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Глава МИД Венгрии Сийярто приедет в Украину 27 января

Глава МИД Венгрии Сийярто приедет в Украину 27 января

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Украину 27 января.

Об этом сообщил "Радио Свобода" заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

Ранее в дипломатическом ведомстве Украины анонсировали этот визит, но точной даты не называли.

Петер Сиярто прибудет в Киев по приглашению украинской стороны. Как ожидается, он встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой и возможно будет подписан меморандум о перспективах развития двусторонних отношений между Украиной и Венгрией.

"Определено наше видение и мы получили предложения венгерской стороны. Дипломатический путь согласования не прекращался даже несмотря на существующие или возникающие проблемы. Мы движемся, и наша цель - нормальный, понятный диалог и сотрудничество, выгодное обеим сторонам. Это непросто. Но мы (Украина и Венгрия - ред.) не имеем какого-то конфликта, который невозможно решить. Есть противоречия, есть определенные нарушения (на наш взгляд) с венгерской стороны, и вы знаете, что есть уголовное дело, которое ведет Служба безопасности. Но мы открыты к обсуждению комплекса вопросов. Одновременно есть "красные линии", которых мы будем держаться и относительно функционирования украинского языка, и о системе образования и т.д.", - отметил Боднар.

По его словам, после визита Сийярто Киев также может посетить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Стороны обсуждают возможность этого визита.

При этом Боднар отметил, что в поиске компромиссов с Венгрией Украина не изменит собственные интересы.

"Формальности в наших отношениях (Украины и Венгрии - Ред.) ни к чему не приводят. Нам надо выйти с решением вопросов, которые снимали бы с повестки дня, как мы считаем, политизированную тему о якобы нарушении прав венгерского меньшинства (в Украине. - Ред.) и двигаться дальше в развитии двусторонних отношений. В развитии партнерства НАТО, в европейской интеграции и т.д.", - отметил заместитель главы МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о визите главы МИД Венгрии Сийярто: Будем искать шаги для преодоления кризиса, вызванного вмешательством в выборы. Кто заступит за красную линию - сразу получит пинок от Украины. ВИДЕО

Автор: 

Боднар Василий (162) Венгрия (1926) МИД (6933)


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Топ комментарии
+5
Поддержки трампа больше нет, Байден за нас. Венгрия суетится.
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18.01.2021 17:59
+4
О, мля! Тут своїх ******* хоч граблю гати, ще й мадярський ***** припреться
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18.01.2021 19:44
+3
Поспить в урочищі Угорському під Києвом і, заради історичної справедливості, на батьківщину предків - на Урал.
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18.01.2021 18:03
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Поклонится перед своим кремлевским боссом и потом приедет политику партии рассказыватт
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18.01.2021 17:59 Ответить
Поддержки трампа больше нет, Байден за нас. Венгрия суетится.
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18.01.2021 17:59 Ответить
Поспить в урочищі Угорському під Києвом і, заради історичної справедливості, на батьківщину предків - на Урал.
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18.01.2021 18:03 Ответить
Что оно может предложить дельного ?????
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18.01.2021 18:09 Ответить
Глава МЗС Угорщини Сіярто приїде в Україну 27 січня - Цензор.НЕТ 897
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18.01.2021 18:16 Ответить
Главное про яйца не забыть !
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18.01.2021 18:54 Ответить
Глава МЗС Угорщини Сіярто приїде в Україну 27 січня - Цензор.НЕТ 6676
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18.01.2021 19:20 Ответить
О, мля! Тут своїх ******* хоч граблю гати, ще й мадярський ***** припреться
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18.01.2021 19:44 Ответить
до речі, орбан це як угорський Гавел, теж націонал-демократ з 1980х. Питання чим Україна готова розплатитися за прихильнисть мадярів? І напевне що це буде вирішено непублічно.
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18.01.2021 20:10 Ответить
Ще тільки цього ****** в Україні бракувало.
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18.01.2021 22:01 Ответить
Я тобі, наглючий *****, доброго візиту не бажаю.
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19.01.2021 00:23 Ответить
НУ ПДР ДЕРЖИСЬ !!! В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА ЕГО БЫ ПРОСТО ЗАСТРЕЛИЛИ !)
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19.01.2021 07:49 Ответить
 
 