Глава МЗС Угорщини Сіярто приїде в Україну 27 січня

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає Україну 27 січня.

Про це повідомив "Радіо Свобода" заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

Раніше в дипломатичному відомстві України анонсували цей візит, але точної дати не називали.

Петер Сіярто прибуде до Києва на запрошення української сторони. Як очікується, він зустрінеться зі своїм колегою Дмитром Кулебою і можливо буде підписано меморандум про перспективи розвитку двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною.

"Окреслено наше бачення і ми отримали пропозиції угорської сторони. Дипломатичний шлях узгодження не припинявся навіть незважаючи на існуючі або виникаючі проблеми. Ми рухаємося, і наша мета – нормальний, зрозумілий діалог і співпраця, вигідна обом сторонам. Це непросто. Але ми (Україна і Угорщина – ред.) не маємо якогось конфлікту, який неможливо вирішити. Є суперечності, є певні порушення (на наш погляд) з угорського боку, і ви знаєте, що є кримінальна справа, яку веде Служба безпеки. Але ми відриті до обговорення комплексу питань. Водночас є "червоні лінії", яких ми триматимемося і стосовно функціонування української мови, і стосовно системи освіти тощо (Будапешт критикує ухвалений в Україні восени 2017 року закон "Про освіту". Його 7-а стаття передбачає навчання рідною мовою у школах та класах нацменшин у початковій школі. Раніше таке навчання було можливе і в середній, і у вищій школі. У Будапешті вважають такий закон наступом на права угорської меншини – ред.)", – зауважив Боднар.

За його словами, після візиту Сіярто Київ також може відвідати прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Сторони обговорюють можливість цього візиту.

При цьому Боднар наголосив, що в пошуку компромісів з Угорщиною Україна не зрадить власні інтереси.

"Формальності у наших відносинах (України і Угорщини – ред.) ні до чого не приводять. Нам треба вийти з вирішенням питань, які знімали б із порядку денного, як ми вважаємо, політизовану тему щодо нібито порушення прав угорської меншини (в Україні – ред.) та рухатися далі у розвитку двосторонніх відносин. У розвитку партнерства НАТО, в європейській інтеграції тощо", – зазначив заступник голови МЗС.

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