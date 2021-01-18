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Глава МЗС Угорщини Сіярто приїде в Україну 27 січня

Глава МЗС Угорщини Сіярто приїде в Україну 27 січня

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає Україну 27 січня.

Про це повідомив "Радіо Свобода" заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

Раніше в дипломатичному відомстві України анонсували цей візит, але точної дати не називали.

Петер Сіярто прибуде до Києва на запрошення української сторони. Як очікується, він зустрінеться зі своїм колегою Дмитром Кулебою і можливо буде підписано меморандум про перспективи розвитку двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною.

"Окреслено наше бачення і ми отримали пропозиції угорської сторони. Дипломатичний шлях узгодження не припинявся навіть незважаючи на існуючі або виникаючі проблеми. Ми рухаємося, і наша мета – нормальний, зрозумілий діалог і співпраця, вигідна обом сторонам. Це непросто. Але ми (Україна і Угорщина – ред.) не маємо якогось конфлікту, який неможливо вирішити. Є суперечності, є певні порушення (на наш погляд) з угорського боку, і ви знаєте, що є кримінальна справа, яку веде Служба безпеки. Але ми відриті до обговорення комплексу питань. Водночас є "червоні лінії", яких ми триматимемося і стосовно функціонування української мови, і стосовно системи освіти тощо (Будапешт критикує ухвалений в Україні восени 2017 року закон "Про освіту". Його 7-а стаття передбачає навчання рідною мовою у школах та класах нацменшин у початковій школі. Раніше таке навчання було можливе і в середній, і у вищій школі. У Будапешті вважають такий закон наступом на права угорської меншини – ред.)", – зауважив Боднар.

За його словами, після візиту Сіярто Київ також може відвідати прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Сторони обговорюють можливість цього візиту.

При цьому Боднар наголосив, що в пошуку компромісів з Угорщиною Україна не зрадить власні інтереси.

"Формальності у наших відносинах (України і Угорщини – ред.) ні до чого не приводять. Нам треба вийти з вирішенням питань, які знімали б із порядку денного, як ми вважаємо, політизовану тему щодо нібито порушення прав угорської меншини (в Україні – ред.) та рухатися далі у розвитку двосторонніх відносин. У розвитку партнерства НАТО, в європейській інтеграції тощо", – зазначив заступник голови МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про візит глави МЗС Угорщини Сійярто: Шукатимемо кроки для подолання кризи, спричиненої втручанням у вибори. Хто заступить за червону лінію - відразу отримає стусана від України. ВIДЕО

Боднар (152) Угорщина (2254) МЗС (4106)


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Топ коментарі
+5
Поддержки трампа больше нет, Байден за нас. Венгрия суетится.
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18.01.2021 17:59
+4
О, мля! Тут своїх ******* хоч граблю гати, ще й мадярський ***** припреться
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18.01.2021 19:44
+3
Поспить в урочищі Угорському під Києвом і, заради історичної справедливості, на батьківщину предків - на Урал.
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18.01.2021 18:03
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Поклонится перед своим кремлевским боссом и потом приедет политику партии рассказыватт
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18.01.2021 17:59 Відповісти
Поддержки трампа больше нет, Байден за нас. Венгрия суетится.
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18.01.2021 17:59 Відповісти
Поспить в урочищі Угорському під Києвом і, заради історичної справедливості, на батьківщину предків - на Урал.
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18.01.2021 18:03 Відповісти
Что оно может предложить дельного ?????
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18.01.2021 18:09 Відповісти
Глава МЗС Угорщини Сіярто приїде в Україну 27 січня - Цензор.НЕТ 897
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18.01.2021 18:16 Відповісти
Главное про яйца не забыть !
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18.01.2021 18:54 Відповісти
Глава МЗС Угорщини Сіярто приїде в Україну 27 січня - Цензор.НЕТ 6676
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18.01.2021 19:20 Відповісти
О, мля! Тут своїх ******* хоч граблю гати, ще й мадярський ***** припреться
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18.01.2021 19:44 Відповісти
до речі, орбан це як угорський Гавел, теж націонал-демократ з 1980х. Питання чим Україна готова розплатитися за прихильнисть мадярів? І напевне що це буде вирішено непублічно.
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18.01.2021 20:10 Відповісти
Ще тільки цього ****** в Україні бракувало.
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18.01.2021 22:01 Відповісти
Я тобі, наглючий *****, доброго візиту не бажаю.
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19.01.2021 00:23 Відповісти
НУ ПДР ДЕРЖИСЬ !!! В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА ЕГО БЫ ПРОСТО ЗАСТРЕЛИЛИ !)
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19.01.2021 07:49 Відповісти
 
 