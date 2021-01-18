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Новости Коронавирус и карантин
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Израиль предоставит Pfizer медицинские данные в обмен на вакцину от COVID-19

Израиль предоставит Pfizer медицинские данные в обмен на вакцину от COVID-19

Израиль заключил сделку с Pfizer, пообещав поделиться медицинскими данными с международным фармацевтическим гигантом в обмен на продолжение поставок вакцины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

"Израиль поделится с Pfizer и со всем миром статистическими данными, которые помогут разработать стратегии по борьбе с коронавирусом", - заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Ранее он заявлял, что он достиг соглашения с генеральным директором Pfizer об ускорении поставок вакцины в Израиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Израиле планируют вакцинировать детей от коронавируса

Как отмечает издание, детали сделки "услуга за услугу" между Израилем и Pfizer неясны даже после того, как в воскресенье министерство здравоохранения Израиля опубликовало отредактированную версию соглашения с компанией. Ни Израиль, ни Pfizer не раскрыли, сколько Израиль заплатил за вакцины. Местные СМИ сообщают, что Израиль заплатил как минимум на 50% больше, чем другие страны. Сообщается, что данные передаются во Всемирную организацию здравоохранения, но глобальная организация не ответила на запросы о комментариях.

Напомним, 15 января компания Pfizer объявила, что временно сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу, чтобы модернизировать собственные производственные мощности. Такое заявление прозвучало после того, как в Норвегии после прививки вакциной Pfizer/BioNTech умерли 23 пожилых человека.

Автор: 

вакцина (3814) Израиль (1918) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
- Дайте нам ещё этой замечательной вакцины, и мы таки расскажем как она нам помогла.
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18.01.2021 18:08
+4
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Serbin Sergiy

@SerbinSergiy


Закупівлею вакцини в нас займається бувший гоміопад Пасічник, який заборгував держбанку Проксібанк 1 млрд. Через фірму-прокладку Р. Богатирьової (у 19 році випустили під залог). Степанов в долі, кожна порція коштує на1$ вище прейскуранту.
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18.01.2021 18:00
+4
не...не так )))
- ой.. ну и шо у вас за вакцина... сразу ж и не понять...дайте еще..))))
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18.01.2021 18:11
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https://mobile.twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy

@SerbinSergiy


Закупівлею вакцини в нас займається бувший гоміопад Пасічник, який заборгував держбанку Проксібанк 1 млрд. Через фірму-прокладку Р. Богатирьової (у 19 році випустили під залог). Степанов в долі, кожна порція коштує на1$ вище прейскуранту.
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18.01.2021 18:00 Ответить
Евреи они такие...
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18.01.2021 18:01 Ответить
Какие продвинутые нонче дети пошли. Прочитал эту новость своему ребенку. Услышал в ответ его видение ситуации. Коррупция налицо. С какого то перепугу переплатили. Переплату поделили, и рассовали по карманам. Хорошо нагрели руки все участники сделки. Зрителям сказали, что это все от великой заботы о народе.
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18.01.2021 19:38 Ответить
- Дайте нам ещё этой замечательной вакцины, и мы таки расскажем как она нам помогла.
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18.01.2021 18:08 Ответить
не...не так )))
- ой.. ну и шо у вас за вакцина... сразу ж и не понять...дайте еще..))))
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18.01.2021 18:11 Ответить
https://youtu.be/7qdAx2ovf7k?t=5 Израильтяне в лифте.
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18.01.2021 18:16 Ответить
Бредовый йумар от "Уральских пельмень" ...
Бо шобы (хоть и по-доброму) шутить про евреев их нужно хотя бы раз в жизни видеть .
А их там уже давно нет ...
Потому шо евреи ёлки зажигают на рождество в США и в Европе и это светские евреи или реформисткого течения .
А те хто носят пейсы - это хасиды , т.е. ультроортодоксы и эти токо еврейские праздники признают и ёлка это символ христианский или светский !
Есть обстоятельства , которые разрешают есть некошерную пищу , в том числе и свинину .
Но нет таких обстоятельств в Торе , шо разрешают праздновать Рождество и светский Новый Год . Тут либо пейсы надеть , либо крестик снять .
Шутка типа сидит Махмуд с Хаймом и решают как оне заколют хрушку и кровянкой обожруться один на Рамадан , а другой на Песах .
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18.01.2021 19:19 Ответить
https://youtu.**************?t=226 Огурцов?
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18.01.2021 19:26 Ответить
Юмор вообще в основном бредовый. И оценивать эти репризы с точки зрения реальных фактов бессмыслено. Даже слушать аргументы никто не будет.
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18.01.2021 22:56 Ответить
от.. больше ж никто так придумать не мог...)))
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18.01.2021 18:08 Ответить
Помните анекдот: * Если бы спорт был полезен, то на каждом турнике висело бы по четыре еврея*. Так что это за чудо вакцина, если Израиль заплатил за нее как минимум на 50% больше, чем другие страны.Источник: https://censor.net/ru/n3242511
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18.01.2021 18:09 Ответить
Єто не вакцина . Для Израиля сделали чистый физраствор в ампулах. А другие страны пусть травятся.
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18.01.2021 22:08 Ответить
кругом свої- от головний принцип успіху зеля вне в щьот
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18.01.2021 18:09 Ответить
Vot teper poniatno pocemu ES nepolucajet po planu vakcinu.Neudevlius sto i ES cena vyrastet,kak i Moderna takze podniala cenu na 30% na sleducije kontrakti
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18.01.2021 18:16 Ответить
В Норвегии 29, в США 55 умерли после
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18.01.2021 18:22 Ответить
Pfizer/BioNTech
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18.01.2021 18:22 Ответить
А в Польше?
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18.01.2021 18:25 Ответить
Bloomberg не каже
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18.01.2021 18:28 Ответить
17 воскресло
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18.01.2021 18:58 Ответить
В Польше пока на первой очереди люди старше 80 лет. И то их колоть только начали. Так что невозможно сказать, кто сам умер, а кто при помощи чудодейственного укола
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18.01.2021 22:11 Ответить
В США из миллиона заболевших коронавирусом умерло 50000+ человек, из миллиона привитых 55 человек.
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18.01.2021 18:34 Ответить
Причём не факт , что оне не были уже инфецированными на момент даже после первой прививки , не говоря про время между первой и второй .
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18.01.2021 19:23 Ответить
Tak amerike uze 15 milionov polucili vakcinu,a Evrope 5 mln vse pfizer i uze idiot vtoroj ukol.Pomerli potomu sto kololi i tak slabim liudiam s prijuta,tak tocno i neponiatno ot cego.Takim nado nedelat ukoli
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18.01.2021 18:40 Ответить
Сколько будет смертей от СИНОВАК конечно ни кто не скажет. Зеленая мафия в симбиозе с рыгоплядями типа Богатыревой будут замалчивать статистику несработавшей вакцины, а так-же смертей и осложнений от нее. Мародеры прибарахляются.
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18.01.2021 18:36 Ответить
За 300 летнию историю вакцинации из доброй сотни тысяч умерших уже после вакцинации на врядли найдётся с два десятка случаев , где можно было гарантированно установить , что причина смерти -- сама вакцинация .

Но другой факт очевидный . Про оспу , полемелит , про тиф , чуму , холеру человечество уже давно забыло настолько , что терь некие ослы пугают не чумой и холерой , а вакцинацией, т.е. тем самым единственным средством , что спасает человечество от десятков миллионов смертей в год .
Хочу напомнить , кто не знает этого исторического факта , но в полицейских сводках конца 18-го века именно отсутсвие оспы на лице считалось особой приметой . Оспой переболели за 150 (17-18 века) почти все монархи Европы . У королевы Анны Английской было 18 беременностей и не осталось ниодного наследника . Оспой болела она , её супруг умер . Её 3-е грудных детей от неё умерло .

А тут сидять , ёпсель , вумники и рассуждают о величии мракобесия . Пользуются плодами цивилизации и её же кроют по чём зря .
В микробиологии и медицине современные методы вакцинации такое научно-техническое достижение , как компутеры , интернет , мобильная связь и вай-фай ...
И рассуждалки на предмет вредоносных вакцин такой же каменный век и умственная отсталость , как и отрицание , что Земля круглая , что она часть гелиолоцентристкой системы мироздания ... Такие тоже есть среди бесноватых муфтиев в грухих зарослях Междуречья (Ирака)
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18.01.2021 19:46 Ответить
Нужно читать более внимательно, чтобы не писать очевидные вещи, которые я не то что не отрицаю, а и всячески поддерживаю. Конечно же я не против прививок, и противников вакцинирования считаю глупыми людьми. Речь шла именно о китайской вакцине СИНОВАК, которая как и российский СПУТНИК отличается от инновационных вакцин в худшую сторону по многим параметрам. Один из этих параметров это то, что новые разработки позволяют использовать в вакцинах матричную РНК, благодаря чему сам вирус не нужен, а нужен его расшифрованный геном, поэтому репродуктивные патогены в организм человека не вводятся. Эффективность таких вакцин во первых выше, во вторых они более чище, что приводит к меньшим побочным эффектам, в третьих они более устойчивы к мутациям вируса. СИНОВАК такого предоставить не может.
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18.01.2021 22:42 Ответить
1. "Спутник" - это вакциноподобная субстанция , бо нет никаких официальных данных по его сотставу и методах теститрования .
2. Китайцы в отличии от ********** данные по своей вакцине публиковали и регистрировали в ВОЗе . Может она и хуже амерской и британской , но это уже хотя бы вакцина , а не субстанция ...
3. Не вакцинироваться это право каждого . Я бы может тоже не рискнул . Я вообще имею негативную практику (как инженер) с китайскими приборами и софтверными разработками .
Но есть одно "но" . Но настраивать скептически настроенных украинцев , превращать народ с тысячелетней культурной традицией в бразильцев и боливийцев (по ментальности) -- весьма сомнительное занятие .
Перводить стрелки с сугубонаучного дискусса на политический срач -- весьма сомнительное занятие .
*********** субстанция плоха не потому шо , её создатели где-то кричали "крымнаш" , а в том , шо при их системе власти , при их кураже и шовинизме на верх (в решалы) пробивается свякая тупая шваль и потому практически всё, шо они производят ненадёжно и вообще сомнительно на соответсвии декларации и фактажа .
Их система власти контроверсивна качеству продукции , а не их гасла .
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19.01.2021 15:57 Ответить
Я за аргументы , а не за гасла ...
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19.01.2021 15:58 Ответить
Мы с 90-х годов знаем все эти их традиционные мульки - "а почему так дорого? а если мы много возьмём? а в кредит? а на бартер пойдет? а если я заплачу налом? )
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18.01.2021 18:42 Ответить
Под "их" понимается" отнюдь не государство Израиль, а наши основные "бизнесмены"
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18.01.2021 19:49 Ответить
Скоко заплатили разве важно , когда речь идёт об здоровьях и жизнях миллионов .
По данным этого сайта
https://cov19.cc/
Израиль вторая страна в мире (после Дании) , шо сделала тестов больше чем население своей страны
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18.01.2021 18:54 Ответить
От этой вакцины уже умерли десятки человек в разных странах. И в Эстонии уже начались смерти.
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/na-pobochnye-dejstviya-vakciny-ot-koronavirusa-v-estonii-pozhalovalis-87-chelovek-dvoe-vakcinirovannyh-skonchalis?id=92290509 Двое вакцинированных скончались
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18.01.2021 18:56 Ответить
"Израиль заключил сделку с Pfizer, пообещав поделиться медицинскими данными с международным фармацевтическим гигантом в обмен на продолжение поставок вакцины." Поділіться зі мною. Я не тільки данні вам дам, а навіть подарю свою медичну картку.
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18.01.2021 20:16 Ответить
В ответ на прозвучавшие в обществе сомнения в прозрачности сделки и опасений по поводу передачи компании Pfizer персональных данных израильтян, прошедших вакцинацию , 17 января министерство здравоохранения Израиля опубликовало соглашение от 6 января с американской компанией Pfizer по поводу первоочередных поставок противоковидной вакцины производства этой компании.
В договоре указано, что минздрав Израиля обязуется передавать компании Pfizer информацию об эпидемиологической обстановке в Израиле, в частности данные:
- о количестве новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 за неделю;
- о количестве госпитализаций с коронавирусом за неделю; ;
- о количестве больных в тяжелом и критическом состоянии за неделю; ;
- о количестве пациентов, подключенных к ИВЛ;
- о количестве летальных случаев за неделю;
- об основной симптоматике заболевания за текущую неделю;
- о количестве вакцинированных за неделю: общий показатель, а также показатели по возрастным и демографическим группам;
- о количестве заболеваний за неделю по возрастным и демографическим группам;
- данные серологических тестов на содержание антител.
Скорее всего это именно та информация, которую как черт ладана боится сообщать Минздрав Украины своим гражданам и крутит данными статистики как цыган солнцем. И наверное поэтому ЗЕленые обратились за вакциной не к привередливой Pfizer, а к не слишком требовательным китайцам.
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19.01.2021 03:54 Ответить
Кстати, в Израиле уже вакцинировано 2,1 из 9 миллионов граждан. Бесплатно. Первым миллионным вакцинированным стал араб из Палестинской автономии. После этого Россия объявила, что подарит палестинцам 5 тыс. доз вакцины Спутник. В возрастной категории 70-90 лет вакцинировано до 86 % населения, 50-60 лет более 50%, начинается вакцинация 45-летних. По состоянию на 17 января Израиль по-прежнему занимает первое место в мировом рейтинге с показателем 27,1 прививок на 100 человек населения, причем речь идет исключительно о вакцине Pfizer.
Одновременно Израиль является чемпионом и по другому показателю - жесткости запретительных и карательных мер. С начала эпидемии полицейские 9-ти миллионной страны выписали 522 тысячи штрафов за нарушение карантина. (в Италии 385 тыс. штрафов, в Испании - 350 тыс.).При этом израильская полиция наделена правом проверять соблюдение карантина на дому и совершила 840 тысяч проверок в квартирах тех, кто должен соблюдать режим карантина в домашних условиях.
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19.01.2021 03:59 Ответить
Я пуїю…Якісь торги,коли світ потопає у пандемії…
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18.01.2021 20:43 Ответить
Ізраїль передасть Pfizer секретні дані, що флакони з вакциною важко відкриваються. )
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18.01.2021 21:15 Ответить
 
 