Израиль предоставит Pfizer медицинские данные в обмен на вакцину от COVID-19
Израиль заключил сделку с Pfizer, пообещав поделиться медицинскими данными с международным фармацевтическим гигантом в обмен на продолжение поставок вакцины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.
"Израиль поделится с Pfizer и со всем миром статистическими данными, которые помогут разработать стратегии по борьбе с коронавирусом", - заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Ранее он заявлял, что он достиг соглашения с генеральным директором Pfizer об ускорении поставок вакцины в Израиль.
Как отмечает издание, детали сделки "услуга за услугу" между Израилем и Pfizer неясны даже после того, как в воскресенье министерство здравоохранения Израиля опубликовало отредактированную версию соглашения с компанией. Ни Израиль, ни Pfizer не раскрыли, сколько Израиль заплатил за вакцины. Местные СМИ сообщают, что Израиль заплатил как минимум на 50% больше, чем другие страны. Сообщается, что данные передаются во Всемирную организацию здравоохранения, но глобальная организация не ответила на запросы о комментариях.
Напомним, 15 января компания Pfizer объявила, что временно сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу, чтобы модернизировать собственные производственные мощности. Такое заявление прозвучало после того, как в Норвегии после прививки вакциной Pfizer/BioNTech умерли 23 пожилых человека.
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Serbin Sergiy
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Закупівлею вакцини в нас займається бувший гоміопад Пасічник, який заборгував держбанку Проксібанк 1 млрд. Через фірму-прокладку Р. Богатирьової (у 19 році випустили під залог). Степанов в долі, кожна порція коштує на1$ вище прейскуранту.
- ой.. ну и шо у вас за вакцина... сразу ж и не понять...дайте еще..))))
Бо шобы (хоть и по-доброму) шутить про евреев их нужно хотя бы раз в жизни видеть .
А их там уже давно нет ...
Потому шо евреи ёлки зажигают на рождество в США и в Европе и это светские евреи или реформисткого течения .
А те хто носят пейсы - это хасиды , т.е. ультроортодоксы и эти токо еврейские праздники признают и ёлка это символ христианский или светский !
Есть обстоятельства , которые разрешают есть некошерную пищу , в том числе и свинину .
Но нет таких обстоятельств в Торе , шо разрешают праздновать Рождество и светский Новый Год . Тут либо пейсы надеть , либо крестик снять .
Шутка типа сидит Махмуд с Хаймом и решают как оне заколют хрушку и кровянкой обожруться один на Рамадан , а другой на Песах .
Но другой факт очевидный . Про оспу , полемелит , про тиф , чуму , холеру человечество уже давно забыло настолько , что терь некие ослы пугают не чумой и холерой , а вакцинацией, т.е. тем самым единственным средством , что спасает человечество от десятков миллионов смертей в год .
Хочу напомнить , кто не знает этого исторического факта , но в полицейских сводках конца 18-го века именно отсутсвие оспы на лице считалось особой приметой . Оспой переболели за 150 (17-18 века) почти все монархи Европы . У королевы Анны Английской было 18 беременностей и не осталось ниодного наследника . Оспой болела она , её супруг умер . Её 3-е грудных детей от неё умерло .
А тут сидять , ёпсель , вумники и рассуждают о величии мракобесия . Пользуются плодами цивилизации и её же кроют по чём зря .
В микробиологии и медицине современные методы вакцинации такое научно-техническое достижение , как компутеры , интернет , мобильная связь и вай-фай ...
И рассуждалки на предмет вредоносных вакцин такой же каменный век и умственная отсталость , как и отрицание , что Земля круглая , что она часть гелиолоцентристкой системы мироздания ... Такие тоже есть среди бесноватых муфтиев в грухих зарослях Междуречья (Ирака)
2. Китайцы в отличии от ********** данные по своей вакцине публиковали и регистрировали в ВОЗе . Может она и хуже амерской и британской , но это уже хотя бы вакцина , а не субстанция ...
3. Не вакцинироваться это право каждого . Я бы может тоже не рискнул . Я вообще имею негативную практику (как инженер) с китайскими приборами и софтверными разработками .
Но есть одно "но" . Но настраивать скептически настроенных украинцев , превращать народ с тысячелетней культурной традицией в бразильцев и боливийцев (по ментальности) -- весьма сомнительное занятие .
Перводить стрелки с сугубонаучного дискусса на политический срач -- весьма сомнительное занятие .
*********** субстанция плоха не потому шо , её создатели где-то кричали "крымнаш" , а в том , шо при их системе власти , при их кураже и шовинизме на верх (в решалы) пробивается свякая тупая шваль и потому практически всё, шо они производят ненадёжно и вообще сомнительно на соответсвии декларации и фактажа .
Их система власти контроверсивна качеству продукции , а не их гасла .
По данным этого сайта
https://cov19.cc/
Израиль вторая страна в мире (после Дании) , шо сделала тестов больше чем население своей страны
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/na-pobochnye-dejstviya-vakciny-ot-koronavirusa-v-estonii-pozhalovalis-87-chelovek-dvoe-vakcinirovannyh-skonchalis?id=92290509 Двое вакцинированных скончались
В договоре указано, что минздрав Израиля обязуется передавать компании Pfizer информацию об эпидемиологической обстановке в Израиле, в частности данные:
- о количестве новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 за неделю;
- о количестве госпитализаций с коронавирусом за неделю; ;
- о количестве больных в тяжелом и критическом состоянии за неделю; ;
- о количестве пациентов, подключенных к ИВЛ;
- о количестве летальных случаев за неделю;
- об основной симптоматике заболевания за текущую неделю;
- о количестве вакцинированных за неделю: общий показатель, а также показатели по возрастным и демографическим группам;
- о количестве заболеваний за неделю по возрастным и демографическим группам;
- данные серологических тестов на содержание антител.
Скорее всего это именно та информация, которую как черт ладана боится сообщать Минздрав Украины своим гражданам и крутит данными статистики как цыган солнцем. И наверное поэтому ЗЕленые обратились за вакциной не к привередливой Pfizer, а к не слишком требовательным китайцам.
Одновременно Израиль является чемпионом и по другому показателю - жесткости запретительных и карательных мер. С начала эпидемии полицейские 9-ти миллионной страны выписали 522 тысячи штрафов за нарушение карантина. (в Италии 385 тыс. штрафов, в Испании - 350 тыс.).При этом израильская полиция наделена правом проверять соблюдение карантина на дому и совершила 840 тысяч проверок в квартирах тех, кто должен соблюдать режим карантина в домашних условиях.