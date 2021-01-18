Израиль предоставит Pfizer медицинские данные в обмен на вакцину от COVID-19

Израиль заключил сделку с Pfizer, пообещав поделиться медицинскими данными с международным фармацевтическим гигантом в обмен на продолжение поставок вакцины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

"Израиль поделится с Pfizer и со всем миром статистическими данными, которые помогут разработать стратегии по борьбе с коронавирусом", - заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Ранее он заявлял, что он достиг соглашения с генеральным директором Pfizer об ускорении поставок вакцины в Израиль.

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Как отмечает издание, детали сделки "услуга за услугу" между Израилем и Pfizer неясны даже после того, как в воскресенье министерство здравоохранения Израиля опубликовало отредактированную версию соглашения с компанией. Ни Израиль, ни Pfizer не раскрыли, сколько Израиль заплатил за вакцины. Местные СМИ сообщают, что Израиль заплатил как минимум на 50% больше, чем другие страны. Сообщается, что данные передаются во Всемирную организацию здравоохранения, но глобальная организация не ответила на запросы о комментариях.

Напомним, 15 января компания Pfizer объявила, что временно сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу, чтобы модернизировать собственные производственные мощности. Такое заявление прозвучало после того, как в Норвегии после прививки вакциной Pfizer/BioNTech умерли 23 пожилых человека.