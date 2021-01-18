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Новини Коронавірус і карантин
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Ізраїль надасть Pfizer медичні дані в обмін на вакцину проти COVID-19

Ізраїль надасть Pfizer медичні дані в обмін на вакцину проти COVID-19

Ізраїль уклав угоду з Pfizer, пообіцявши поділитися медичними даними з міжнародним фармацевтичним гігантом в обмін на продовження поставок вакцини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

"Ізраїль поділиться з Pfizer і з усім світом статистичними даними, які допоможуть розробити стратегії у боротьбі з коронавірусом", - заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

Раніше він заявляв, що він досяг угоди з генеральним директором Pfizer про прискорення поставок вакцини до Ізраїлю.

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Як зазначає видання, деталі угоди "послуга за послугу" між Ізраїлем і Pfizer неясні навіть після того, як у неділю міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало відредаговану версію угоди з компанією.

Ні Ізраїль, ні Pfizer не розкрили, скільки Ізраїль заплатив за вакцини. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Ізраїль заплатив як мінімум на 50% більше, ніж інші країни.

Повідомляється, що дані передаються до Світової організації охорони здоров'я, але глобальна організація не відповіла на запити про коментарі. Нагадаємо, 15 січня компанія Pfizer оголосила, що тимчасово скоротить поставки вакцини проти коронавірусу в Європу, щоб модернізувати власні виробничі потужності. Така заява пролунала після того, як в Норвегії після щеплення вакциною Pfizer / BioNTech померли 23 літні людини.

вакцина (4418) Ізраїль (1635) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
- Дайте нам ещё этой замечательной вакцины, и мы таки расскажем как она нам помогла.
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18.01.2021 18:08
+4
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Serbin Sergiy

@SerbinSergiy


Закупівлею вакцини в нас займається бувший гоміопад Пасічник, який заборгував держбанку Проксібанк 1 млрд. Через фірму-прокладку Р. Богатирьової (у 19 році випустили під залог). Степанов в долі, кожна порція коштує на1$ вище прейскуранту.
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18.01.2021 18:00
+4
не...не так )))
- ой.. ну и шо у вас за вакцина... сразу ж и не понять...дайте еще..))))
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18.01.2021 18:11
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https://mobile.twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy

@SerbinSergiy


Закупівлею вакцини в нас займається бувший гоміопад Пасічник, який заборгував держбанку Проксібанк 1 млрд. Через фірму-прокладку Р. Богатирьової (у 19 році випустили під залог). Степанов в долі, кожна порція коштує на1$ вище прейскуранту.
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18.01.2021 18:00 Відповісти
Евреи они такие...
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18.01.2021 18:01 Відповісти
Какие продвинутые нонче дети пошли. Прочитал эту новость своему ребенку. Услышал в ответ его видение ситуации. Коррупция налицо. С какого то перепугу переплатили. Переплату поделили, и рассовали по карманам. Хорошо нагрели руки все участники сделки. Зрителям сказали, что это все от великой заботы о народе.
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18.01.2021 19:38 Відповісти
- Дайте нам ещё этой замечательной вакцины, и мы таки расскажем как она нам помогла.
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18.01.2021 18:08 Відповісти
не...не так )))
- ой.. ну и шо у вас за вакцина... сразу ж и не понять...дайте еще..))))
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18.01.2021 18:11 Відповісти
https://youtu.be/7qdAx2ovf7k?t=5 Израильтяне в лифте.
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18.01.2021 18:16 Відповісти
Бредовый йумар от "Уральских пельмень" ...
Бо шобы (хоть и по-доброму) шутить про евреев их нужно хотя бы раз в жизни видеть .
А их там уже давно нет ...
Потому шо евреи ёлки зажигают на рождество в США и в Европе и это светские евреи или реформисткого течения .
А те хто носят пейсы - это хасиды , т.е. ультроортодоксы и эти токо еврейские праздники признают и ёлка это символ христианский или светский !
Есть обстоятельства , которые разрешают есть некошерную пищу , в том числе и свинину .
Но нет таких обстоятельств в Торе , шо разрешают праздновать Рождество и светский Новый Год . Тут либо пейсы надеть , либо крестик снять .
Шутка типа сидит Махмуд с Хаймом и решают как оне заколют хрушку и кровянкой обожруться один на Рамадан , а другой на Песах .
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18.01.2021 19:19 Відповісти
https://youtu.**************?t=226 Огурцов?
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18.01.2021 19:26 Відповісти
Юмор вообще в основном бредовый. И оценивать эти репризы с точки зрения реальных фактов бессмыслено. Даже слушать аргументы никто не будет.
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18.01.2021 22:56 Відповісти
от.. больше ж никто так придумать не мог...)))
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18.01.2021 18:08 Відповісти
Помните анекдот: * Если бы спорт был полезен, то на каждом турнике висело бы по четыре еврея*. Так что это за чудо вакцина, если Израиль заплатил за нее как минимум на 50% больше, чем другие страны.Источник: https://censor.net/ru/n3242511
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18.01.2021 18:09 Відповісти
Єто не вакцина . Для Израиля сделали чистый физраствор в ампулах. А другие страны пусть травятся.
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18.01.2021 22:08 Відповісти
кругом свої- от головний принцип успіху зеля вне в щьот
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18.01.2021 18:09 Відповісти
Vot teper poniatno pocemu ES nepolucajet po planu vakcinu.Neudevlius sto i ES cena vyrastet,kak i Moderna takze podniala cenu na 30% na sleducije kontrakti
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18.01.2021 18:16 Відповісти
В Норвегии 29, в США 55 умерли после
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18.01.2021 18:22 Відповісти
Pfizer/BioNTech
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18.01.2021 18:22 Відповісти
А в Польше?
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18.01.2021 18:25 Відповісти
Bloomberg не каже
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18.01.2021 18:28 Відповісти
17 воскресло
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18.01.2021 18:58 Відповісти
В Польше пока на первой очереди люди старше 80 лет. И то их колоть только начали. Так что невозможно сказать, кто сам умер, а кто при помощи чудодейственного укола
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18.01.2021 22:11 Відповісти
В США из миллиона заболевших коронавирусом умерло 50000+ человек, из миллиона привитых 55 человек.
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18.01.2021 18:34 Відповісти
Причём не факт , что оне не были уже инфецированными на момент даже после первой прививки , не говоря про время между первой и второй .
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18.01.2021 19:23 Відповісти
Tak amerike uze 15 milionov polucili vakcinu,a Evrope 5 mln vse pfizer i uze idiot vtoroj ukol.Pomerli potomu sto kololi i tak slabim liudiam s prijuta,tak tocno i neponiatno ot cego.Takim nado nedelat ukoli
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18.01.2021 18:40 Відповісти
Сколько будет смертей от СИНОВАК конечно ни кто не скажет. Зеленая мафия в симбиозе с рыгоплядями типа Богатыревой будут замалчивать статистику несработавшей вакцины, а так-же смертей и осложнений от нее. Мародеры прибарахляются.
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18.01.2021 18:36 Відповісти
За 300 летнию историю вакцинации из доброй сотни тысяч умерших уже после вакцинации на врядли найдётся с два десятка случаев , где можно было гарантированно установить , что причина смерти -- сама вакцинация .

Но другой факт очевидный . Про оспу , полемелит , про тиф , чуму , холеру человечество уже давно забыло настолько , что терь некие ослы пугают не чумой и холерой , а вакцинацией, т.е. тем самым единственным средством , что спасает человечество от десятков миллионов смертей в год .
Хочу напомнить , кто не знает этого исторического факта , но в полицейских сводках конца 18-го века именно отсутсвие оспы на лице считалось особой приметой . Оспой переболели за 150 (17-18 века) почти все монархи Европы . У королевы Анны Английской было 18 беременностей и не осталось ниодного наследника . Оспой болела она , её супруг умер . Её 3-е грудных детей от неё умерло .

А тут сидять , ёпсель , вумники и рассуждают о величии мракобесия . Пользуются плодами цивилизации и её же кроют по чём зря .
В микробиологии и медицине современные методы вакцинации такое научно-техническое достижение , как компутеры , интернет , мобильная связь и вай-фай ...
И рассуждалки на предмет вредоносных вакцин такой же каменный век и умственная отсталость , как и отрицание , что Земля круглая , что она часть гелиолоцентристкой системы мироздания ... Такие тоже есть среди бесноватых муфтиев в грухих зарослях Междуречья (Ирака)
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18.01.2021 19:46 Відповісти
Нужно читать более внимательно, чтобы не писать очевидные вещи, которые я не то что не отрицаю, а и всячески поддерживаю. Конечно же я не против прививок, и противников вакцинирования считаю глупыми людьми. Речь шла именно о китайской вакцине СИНОВАК, которая как и российский СПУТНИК отличается от инновационных вакцин в худшую сторону по многим параметрам. Один из этих параметров это то, что новые разработки позволяют использовать в вакцинах матричную РНК, благодаря чему сам вирус не нужен, а нужен его расшифрованный геном, поэтому репродуктивные патогены в организм человека не вводятся. Эффективность таких вакцин во первых выше, во вторых они более чище, что приводит к меньшим побочным эффектам, в третьих они более устойчивы к мутациям вируса. СИНОВАК такого предоставить не может.
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18.01.2021 22:42 Відповісти
1. "Спутник" - это вакциноподобная субстанция , бо нет никаких официальных данных по его сотставу и методах теститрования .
2. Китайцы в отличии от ********** данные по своей вакцине публиковали и регистрировали в ВОЗе . Может она и хуже амерской и британской , но это уже хотя бы вакцина , а не субстанция ...
3. Не вакцинироваться это право каждого . Я бы может тоже не рискнул . Я вообще имею негативную практику (как инженер) с китайскими приборами и софтверными разработками .
Но есть одно "но" . Но настраивать скептически настроенных украинцев , превращать народ с тысячелетней культурной традицией в бразильцев и боливийцев (по ментальности) -- весьма сомнительное занятие .
Перводить стрелки с сугубонаучного дискусса на политический срач -- весьма сомнительное занятие .
*********** субстанция плоха не потому шо , её создатели где-то кричали "крымнаш" , а в том , шо при их системе власти , при их кураже и шовинизме на верх (в решалы) пробивается свякая тупая шваль и потому практически всё, шо они производят ненадёжно и вообще сомнительно на соответсвии декларации и фактажа .
Их система власти контроверсивна качеству продукции , а не их гасла .
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19.01.2021 15:57 Відповісти
Я за аргументы , а не за гасла ...
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19.01.2021 15:58 Відповісти
Мы с 90-х годов знаем все эти их традиционные мульки - "а почему так дорого? а если мы много возьмём? а в кредит? а на бартер пойдет? а если я заплачу налом? )
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18.01.2021 18:42 Відповісти
Под "их" понимается" отнюдь не государство Израиль, а наши основные "бизнесмены"
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18.01.2021 19:49 Відповісти
Скоко заплатили разве важно , когда речь идёт об здоровьях и жизнях миллионов .
По данным этого сайта
https://cov19.cc/
Израиль вторая страна в мире (после Дании) , шо сделала тестов больше чем население своей страны
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18.01.2021 18:54 Відповісти
От этой вакцины уже умерли десятки человек в разных странах. И в Эстонии уже начались смерти.
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/na-pobochnye-dejstviya-vakciny-ot-koronavirusa-v-estonii-pozhalovalis-87-chelovek-dvoe-vakcinirovannyh-skonchalis?id=92290509 Двое вакцинированных скончались
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18.01.2021 18:56 Відповісти
"Израиль заключил сделку с Pfizer, пообещав поделиться медицинскими данными с международным фармацевтическим гигантом в обмен на продолжение поставок вакцины." Поділіться зі мною. Я не тільки данні вам дам, а навіть подарю свою медичну картку.
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18.01.2021 20:16 Відповісти
В ответ на прозвучавшие в обществе сомнения в прозрачности сделки и опасений по поводу передачи компании Pfizer персональных данных израильтян, прошедших вакцинацию , 17 января министерство здравоохранения Израиля опубликовало соглашение от 6 января с американской компанией Pfizer по поводу первоочередных поставок противоковидной вакцины производства этой компании.
В договоре указано, что минздрав Израиля обязуется передавать компании Pfizer информацию об эпидемиологической обстановке в Израиле, в частности данные:
- о количестве новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 за неделю;
- о количестве госпитализаций с коронавирусом за неделю; ;
- о количестве больных в тяжелом и критическом состоянии за неделю; ;
- о количестве пациентов, подключенных к ИВЛ;
- о количестве летальных случаев за неделю;
- об основной симптоматике заболевания за текущую неделю;
- о количестве вакцинированных за неделю: общий показатель, а также показатели по возрастным и демографическим группам;
- о количестве заболеваний за неделю по возрастным и демографическим группам;
- данные серологических тестов на содержание антител.
Скорее всего это именно та информация, которую как черт ладана боится сообщать Минздрав Украины своим гражданам и крутит данными статистики как цыган солнцем. И наверное поэтому ЗЕленые обратились за вакциной не к привередливой Pfizer, а к не слишком требовательным китайцам.
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19.01.2021 03:54 Відповісти
Кстати, в Израиле уже вакцинировано 2,1 из 9 миллионов граждан. Бесплатно. Первым миллионным вакцинированным стал араб из Палестинской автономии. После этого Россия объявила, что подарит палестинцам 5 тыс. доз вакцины Спутник. В возрастной категории 70-90 лет вакцинировано до 86 % населения, 50-60 лет более 50%, начинается вакцинация 45-летних. По состоянию на 17 января Израиль по-прежнему занимает первое место в мировом рейтинге с показателем 27,1 прививок на 100 человек населения, причем речь идет исключительно о вакцине Pfizer.
Одновременно Израиль является чемпионом и по другому показателю - жесткости запретительных и карательных мер. С начала эпидемии полицейские 9-ти миллионной страны выписали 522 тысячи штрафов за нарушение карантина. (в Италии 385 тыс. штрафов, в Испании - 350 тыс.).При этом израильская полиция наделена правом проверять соблюдение карантина на дому и совершила 840 тысяч проверок в квартирах тех, кто должен соблюдать режим карантина в домашних условиях.
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19.01.2021 03:59 Відповісти
Я пуїю…Якісь торги,коли світ потопає у пандемії…
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18.01.2021 20:43 Відповісти
Ізраїль передасть Pfizer секретні дані, що флакони з вакциною важко відкриваються. )
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18.01.2021 21:15 Відповісти
 
 