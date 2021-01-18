Ізраїль надасть Pfizer медичні дані в обмін на вакцину проти COVID-19
Ізраїль уклав угоду з Pfizer, пообіцявши поділитися медичними даними з міжнародним фармацевтичним гігантом в обмін на продовження поставок вакцини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.
"Ізраїль поділиться з Pfizer і з усім світом статистичними даними, які допоможуть розробити стратегії у боротьбі з коронавірусом", - заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.
Раніше він заявляв, що він досяг угоди з генеральним директором Pfizer про прискорення поставок вакцини до Ізраїлю.
Як зазначає видання, деталі угоди "послуга за послугу" між Ізраїлем і Pfizer неясні навіть після того, як у неділю міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало відредаговану версію угоди з компанією.
Ні Ізраїль, ні Pfizer не розкрили, скільки Ізраїль заплатив за вакцини. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Ізраїль заплатив як мінімум на 50% більше, ніж інші країни.
Повідомляється, що дані передаються до Світової організації охорони здоров'я, але глобальна організація не відповіла на запити про коментарі. Нагадаємо, 15 січня компанія Pfizer оголосила, що тимчасово скоротить поставки вакцини проти коронавірусу в Європу, щоб модернізувати власні виробничі потужності. Така заява пролунала після того, як в Норвегії після щеплення вакциною Pfizer / BioNTech померли 23 літні людини.
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Serbin Sergiy
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Закупівлею вакцини в нас займається бувший гоміопад Пасічник, який заборгував держбанку Проксібанк 1 млрд. Через фірму-прокладку Р. Богатирьової (у 19 році випустили під залог). Степанов в долі, кожна порція коштує на1$ вище прейскуранту.
- ой.. ну и шо у вас за вакцина... сразу ж и не понять...дайте еще..))))
Бо шобы (хоть и по-доброму) шутить про евреев их нужно хотя бы раз в жизни видеть .
А их там уже давно нет ...
Потому шо евреи ёлки зажигают на рождество в США и в Европе и это светские евреи или реформисткого течения .
А те хто носят пейсы - это хасиды , т.е. ультроортодоксы и эти токо еврейские праздники признают и ёлка это символ христианский или светский !
Есть обстоятельства , которые разрешают есть некошерную пищу , в том числе и свинину .
Но нет таких обстоятельств в Торе , шо разрешают праздновать Рождество и светский Новый Год . Тут либо пейсы надеть , либо крестик снять .
Шутка типа сидит Махмуд с Хаймом и решают как оне заколют хрушку и кровянкой обожруться один на Рамадан , а другой на Песах .
Но другой факт очевидный . Про оспу , полемелит , про тиф , чуму , холеру человечество уже давно забыло настолько , что терь некие ослы пугают не чумой и холерой , а вакцинацией, т.е. тем самым единственным средством , что спасает человечество от десятков миллионов смертей в год .
Хочу напомнить , кто не знает этого исторического факта , но в полицейских сводках конца 18-го века именно отсутсвие оспы на лице считалось особой приметой . Оспой переболели за 150 (17-18 века) почти все монархи Европы . У королевы Анны Английской было 18 беременностей и не осталось ниодного наследника . Оспой болела она , её супруг умер . Её 3-е грудных детей от неё умерло .
А тут сидять , ёпсель , вумники и рассуждают о величии мракобесия . Пользуются плодами цивилизации и её же кроют по чём зря .
В микробиологии и медицине современные методы вакцинации такое научно-техническое достижение , как компутеры , интернет , мобильная связь и вай-фай ...
И рассуждалки на предмет вредоносных вакцин такой же каменный век и умственная отсталость , как и отрицание , что Земля круглая , что она часть гелиолоцентристкой системы мироздания ... Такие тоже есть среди бесноватых муфтиев в грухих зарослях Междуречья (Ирака)
2. Китайцы в отличии от ********** данные по своей вакцине публиковали и регистрировали в ВОЗе . Может она и хуже амерской и британской , но это уже хотя бы вакцина , а не субстанция ...
3. Не вакцинироваться это право каждого . Я бы может тоже не рискнул . Я вообще имею негативную практику (как инженер) с китайскими приборами и софтверными разработками .
Но есть одно "но" . Но настраивать скептически настроенных украинцев , превращать народ с тысячелетней культурной традицией в бразильцев и боливийцев (по ментальности) -- весьма сомнительное занятие .
Перводить стрелки с сугубонаучного дискусса на политический срач -- весьма сомнительное занятие .
*********** субстанция плоха не потому шо , её создатели где-то кричали "крымнаш" , а в том , шо при их системе власти , при их кураже и шовинизме на верх (в решалы) пробивается свякая тупая шваль и потому практически всё, шо они производят ненадёжно и вообще сомнительно на соответсвии декларации и фактажа .
Их система власти контроверсивна качеству продукции , а не их гасла .
По данным этого сайта
https://cov19.cc/
Израиль вторая страна в мире (после Дании) , шо сделала тестов больше чем население своей страны
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/na-pobochnye-dejstviya-vakciny-ot-koronavirusa-v-estonii-pozhalovalis-87-chelovek-dvoe-vakcinirovannyh-skonchalis?id=92290509 Двое вакцинированных скончались
В договоре указано, что минздрав Израиля обязуется передавать компании Pfizer информацию об эпидемиологической обстановке в Израиле, в частности данные:
- о количестве новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 за неделю;
- о количестве госпитализаций с коронавирусом за неделю; ;
- о количестве больных в тяжелом и критическом состоянии за неделю; ;
- о количестве пациентов, подключенных к ИВЛ;
- о количестве летальных случаев за неделю;
- об основной симптоматике заболевания за текущую неделю;
- о количестве вакцинированных за неделю: общий показатель, а также показатели по возрастным и демографическим группам;
- о количестве заболеваний за неделю по возрастным и демографическим группам;
- данные серологических тестов на содержание антител.
Скорее всего это именно та информация, которую как черт ладана боится сообщать Минздрав Украины своим гражданам и крутит данными статистики как цыган солнцем. И наверное поэтому ЗЕленые обратились за вакциной не к привередливой Pfizer, а к не слишком требовательным китайцам.
Одновременно Израиль является чемпионом и по другому показателю - жесткости запретительных и карательных мер. С начала эпидемии полицейские 9-ти миллионной страны выписали 522 тысячи штрафов за нарушение карантина. (в Италии 385 тыс. штрафов, в Испании - 350 тыс.).При этом израильская полиция наделена правом проверять соблюдение карантина на дому и совершила 840 тысяч проверок в квартирах тех, кто должен соблюдать режим карантина в домашних условиях.