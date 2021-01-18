"Слуга народу" Мошенець вважає коронавірус "біологічною зброєю Китаю". ВIДЕО

Олена Мошенець, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з КНР, припустила, що коронавірус може бути "біологічною зброєю" Піднебесної.

Свої погляди на природу походження коронавірусу вона озвучила в ефірі телеканалу "Наш", інформує Цензор.НЕТ.

"Холодна війна з погрозами ядерною зброєю переходить або перейшла вже навіть до біологічної зброї.

Я б сказала, що зараз Китай вийшов на першу лінію", - заявила депутат.

На уточнення журналістки, чи говорить вона про коронавірус, Мошенець відповіла: "У тому числі і про коронавірус".

"Я розглядаю таку можливість, що це може бути однією з різновидів біологічної зброї. Тому що про біологічну зброю, як і про ядерну, мова йде вже багато десятиліть, і це зброя набагато гірша, ніж ядерна. Якщо ядерні боєголовки ми можемо порахувати, де і в яких країнах, щоб розуміти масштаби, то те, що відбувається в лабораторіях і як це може вплинути на світову кон'юнктуру в майбутньому, тут складніше сказати", - заявила Мошенець.

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"Коронавірус може бути хорошим прикладом того, як це може бути навіть без ядерної зброї", - сказала депутат. До того, як стати депутатом, Мошенець працювала журналісткою. У Верховній Раді вона є співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною Республікою.