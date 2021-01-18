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"Слуга народа" Мошенец считает коронавирус "биологическим оружием Китая". ВИДЕО

Елена Мошенец, сопредседатель группы по межпарламентским связям с КНР, предположила, что коронавирус может быть "биологическим оружием" Поднебесной.

Свои взгляды на природу происхождения коронавируса она озвучила в эфире телеканала "Наш", информирует Цензор.НЕТ.

"Холодная война с угрозами ядерным оружием переходит или перешла уже даже к биологическому оружию. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", - заявила депутат.

На уточнение журналистки, говорит ли она о коронавирусе, Мошенец ответила: "В том числе и о коронавирусе".

"Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. Потому что о биологическом оружии, как и о ядерном, речь идет уже много десятилетий, и это оружие намного хуже, чем ядерное. Если по ядерным боеголовкам мы можем посчитать, сколько их, где и в каких странах, чтобы понимать масштабы, то что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем, здесь сложнее сказать", - сказала Мошенец.

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"Коронавирус может быть хорошим примером того, как это может быть даже без ядерного оружия", - сказала депутат.

До того, как стать депутатом, Мошенец работала журналисткой.

В Верховной Раде она является сопредседателем группы по межпарламентским связям с Китайской Народной Республикой.

Автор: 

карантин (16729) Мошинец Елена (16) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
"Слуга народа" Мошенец считает коронавирус "биологическим оружием Китая" - Цензор.НЕТ 5028
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18.01.2021 17:51
+13
"Слуга народа" Мошенец считает коронавирус "биологическим оружием Китая" - Цензор.НЕТ 5340
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18.01.2021 17:50
+10
"Слуга народу" Мошенець вважає коронавірус "біологічною зброєю Китаю" - Цензор.НЕТ 7543
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18.01.2021 18:07
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Правила форума Совет форумчан
Так поезжай в Китай и скажи это им...))
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18.01.2021 17:48 Ответить
Она всего лишь высказала то, о чем давно шепчут на Западе. И дело даже не в том, что это было сделано намерено, это идиотская версия. Там все намного запутаннее, включая то, что лаборатория в том городе работала над вакциной от ВИЧ. А чем дальше сейчас изучают вирус, тем больше вопросов о его происхождении
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18.01.2021 18:01 Ответить
маловероятно, что бы такая отсталая страна как рашка так быстро создала вакцину не имея на руках первичный штамм.
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18.01.2021 18:27 Ответить
Думаю, она у них была была, просто выжидали время.
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18.01.2021 20:28 Ответить
и чтобудет ?ты комуноИДИОТ
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18.01.2021 18:45 Ответить
С каких пор Новосибирск в Китае?
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18.01.2021 17:48 Ответить
Сосна тупа якесь воно
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18.01.2021 17:49 Ответить
"Слуга народа" Мошенец считает коронавирус "биологическим оружием Китая" - Цензор.НЕТ 5028
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18.01.2021 17:51 Ответить
Тупа, але карабєльна...)
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18.01.2021 17:51 Ответить
СоснИ, вони такі...
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18.01.2021 18:27 Ответить
Може счітати себе рептілоїдом
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18.01.2021 18:56 Ответить
В каких борделях их всех набирают??
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18.01.2021 17:49 Ответить
У Трускавецьких.Коли своїх недосить.
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18.01.2021 18:28 Ответить
"Несіть мені усі по три рубля - і мудрості я дам вам *****!..." (с) Митець
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18.01.2021 17:50 Ответить
"Слуга народа" Мошенец считает коронавирус "биологическим оружием Китая" - Цензор.НЕТ 5340
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18.01.2021 17:50 Ответить
Я уперших лавах!!! А.Богдан.
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18.01.2021 18:29 Ответить
ну чого дуже популярна теорія...в раші( і недобитків рукцага міра) та серед фанатів трампа
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18.01.2021 17:50 Ответить
Умная, как утка, аж страшно.
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18.01.2021 17:52 Ответить
"Слуга народа" Мошенец считает коронавирус "биологическим оружием Китая" - Цензор.НЕТ 6379
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18.01.2021 17:52 Ответить
Сосна зегенеративная - смертельное оружие для здравого смысла.
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18.01.2021 17:53 Ответить
И этот человек отвечает за добрососедские отношения с Китаем?
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18.01.2021 17:54 Ответить
Интересно в каком журнале нашли эту "журналистку": в Мурзилке или Крокодиле? Или это просто типа журналистка, чтобы пропуск оформить
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18.01.2021 17:54 Ответить
Ана всьо!!!! Вава атсипал.

"Слуга народа" Мошенец считает коронавирус "биологическим оружием Китая" - Цензор.НЕТ 6316
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18.01.2021 17:56 Ответить
Порощенка
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18.01.2021 17:56 Ответить
Если Мошенец хочет потерять главного торгового партнера для Украины с оборотом сотни миллиардов баксов, она это получит! И это будет уже не дно!
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18.01.2021 17:57 Ответить
Какие сотни миллиардов....Тысячи триллионов
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18.01.2021 17:59 Ответить
А кто у нас главный торговый партнер?
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18.01.2021 18:04 Ответить
А какое в Украины внешнеторговое сальдо с Китаем? Правильно - отрицательное. Т.Е. Продаём своего товара меньше, чем покупаем китайского от хуавеев до презервативов
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18.01.2021 18:07 Ответить
https://agropolit.com/news/18641-kitay-stav-naybilshim-torgovim-partnerom-********-pid-chas-koronakrizi За підсумками 9 місяців 2020 року частка Китаю у зовнішньому обороті України (експорт і імпорт товарів і послуг) склала 12,9% (10 854,7 млн доларів). У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя - 12,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
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18.01.2021 18:12 Ответить
Ты пропустил название статьи - "Китай став найбільшим торговим партнером України під час коронакризи"...
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18.01.2021 18:26 Ответить
В АТБ видел чеснок китайский. Как без него прожить
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18.01.2021 18:38 Ответить
Вообще-то, налоги от продаж этого чеснока идут в бюджет из которого платят все социальные пособия...А вот скажи, зачем ты защищаешь этих депутатов, которых к весне могут всех разогнать?
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18.01.2021 19:03 Ответить
Та нічого я не пропустив... Ти краще скажи звідки взяв суму в сотні міліардів доларів тов оберту з Китаєм? https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/03/19/658295/ тримай статистику до коронакризи...
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18.01.2021 21:24 Ответить
Что ты мне подсовываешь ЕС? В ЕС три десятка стран, а Китай один! А сотни миллиардов - это за десять лет!
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18.01.2021 21:57 Ответить
ок...не маю часу і бажання з тобою дискус проводити...
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19.01.2021 00:41 Ответить
работает рашистко- китайская упряжка.(подельники)
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18.01.2021 17:58 Ответить
ВОЗ после того как совсем недавно (их туда комуняки не пускали) изучили обстановку в Ухане с Ковидом и пришли к общему мнению-заключению ( кста- их там было много мировых вирусологов с именем которые принимали участие ) - что источник вируса был не Ухань и соответственно не Китай - а ошибка Китая только в том что изначально скрыли от мира эту эпидемию.. Одним словом можно сказать так - Кацапам привет !!!
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18.01.2021 17:59 Ответить
они еще ни к каким определенным выводам не пришли. Их еле в Китай впустили.
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18.01.2021 19:19 Ответить
как я читал - "вирус пошел не из Уханя, а он был завезен в Ухань и т.д. и т.л."
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18.01.2021 21:10 Ответить
где это такое? везде пишут, что они только на днях смогли прорваться в Ухань. Не пускали их китайцы. И это странно.
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18.01.2021 22:44 Ответить
ну дык, я и написал что их не пускали , и вот на днях только пустили и они поработав сделали первые выводы - вирус в Ухань пришел из вне..
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18.01.2021 23:20 Ответить
А биологиечским оружием России она не хочет считать этот вирус?
Или взрыв на "Векторе" прошел бесследно?
Пора понять, что за всем стоит РОссия.
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18.01.2021 18:02 Ответить
У мене є фольга з рошенівської чікаляди, можу подарувати для шапочки.
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18.01.2021 18:04 Ответить
"Слуга народу" Мошенець вважає коронавірус "біологічною зброєю Китаю" - Цензор.НЕТ 7543
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18.01.2021 18:07 Ответить
...вогнепальна, ядерна, біологічна, метафізична...
essay-ks.blogspot.com
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18.01.2021 18:09 Ответить
Скорее всего не Китай, а РФ через Китай. Т.е. вирус сделан в РФ, а Китай просто подставили.
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18.01.2021 18:13 Ответить
А я думаю наоборот. Сравни где больше погибших.
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18.01.2021 20:35 Ответить
Ты забыл, что русские заботятся только о высших эшелонах власти, а бабы новых нарожают. Они скорее не учли русский туризм в Китай, а наличие эпидемии и погибших от короновируса в больших количествах, это лучшее прикрытие.
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19.01.2021 02:23 Ответить
как правильно читается ее фамииё ? )))
МошенЕц или МошЕнец ))) или МОшенец ?
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18.01.2021 18:14 Ответить
Однако ..

ХОРОШО НАЛАЖИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО с Китаем..
.
А новосибирск - где ??
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18.01.2021 18:18 Ответить
У меня местный бомж Вася тоже так считает, пропечатайте его тоже, его мнение тоже очень важное , как у слуги Ленки.
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18.01.2021 18:23 Ответить
такие перлы рождаются когда очень хочется сделать громкое заявление (ну чтоб внимание обратили), а ума нет.
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18.01.2021 18:30 Ответить
Ну да, вот такие как она с рогами на голове на днях Капитолий штурмовали😁😁😁
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18.01.2021 18:33 Ответить
за китай не уверен ( хотя все может быть ) , а вот наши власти и есть самое страшное для граждан
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18.01.2021 18:35 Ответить
Да, но только не Китая, а...России. После пожара вирус удалось восстановить по крупицам и его модифицировали, как оказалось неоднократно. Раннее! разработанная Россией вакцина оказалась бесполезной.
Вот как надо использовать чужое оружие. Используем его и мы, и вы и я, ваш покорный слуга, плоские морды на экранах, это результат работы. Это только видимый! результат.
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18.01.2021 18:40 Ответить
Это уже давным давно всем известно...Че она сказала сенсационного?.Да Китай - да 400 тысяч смертей в США...Выгодно Китаю и России...
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18.01.2021 18:42 Ответить
работа камуняк 100%
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18.01.2021 20:19 Ответить
поражаюсь сколько комубыдла на цензоре вам не на запад на восток к своим братьям коммунистам вы как были воспитаны совками так ими и остаетесь
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18.01.2021 18:46 Ответить
комуНОбыдла -ведь только идиот не понимает то что это биологическое оружие комуно-китайского производства
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18.01.2021 18:48 Ответить
Ну а почему собственно нет ? Китай вполне мог десятилетиями работать над биологическим оружием в том числе. Произошла утечка и Китай начал играть роль потерпевшего. То им американцы якобы завезли, то ещё кто-то. Китаю доверия нет, там такие же лживые коммунисты как в ЦК СССР. Совки врали про что угодно, начиная с революции и по Чернобыль.
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18.01.2021 18:52 Ответить
100%
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18.01.2021 20:05 Ответить
Слуга не слуга ,а сказала верно ! То что вирус рукотворный сомнению не подлежит ! Вопрос лишь в том как он вырвался : случайно или преднамеренно! В любом случае в Китае знали чем он грозит с первой минуты и меры были беспрецедентными ! В "скафандрах" сезонный грипп не лечат и многомиллионный город не закрывают.
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18.01.2021 18:52 Ответить
думаю, преднамеренно
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18.01.2021 19:21 Ответить
Фамилия Мошенница, с чего бы это
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18.01.2021 19:01 Ответить
И Помпео то же самое говорит. А ведь он был директором ЦРУ.
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18.01.2021 19:22 Ответить
на нобелевскуую потянет. умная аж жуть........ а то что мир уже год об этом триндит, херня. ВОТ Я ДУМАЮ....................
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18.01.2021 19:34 Ответить
и не знаю сколько было фото дублей но умного лица так и не поймали
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18.01.2021 19:35 Ответить
Не факт. Выделили первый раз этот вирус в США,в Северной Каролине в 2014 году. В начале 2015 года была опубликована статья в журнале "Nature",и после этой публикации Обама запретил исследование и срезал финансирование. Да,там были два китайских ученных,но статью в журнале,стопроцентно,прочитали и рашисты. Когда в прошлом году была авария на предприятии "Вектор",специализирующейся на вирусологии,во многих областях,которые находились вокруг этого предприятия,была эпидемия какой-то пневмонии. Рядом же,шли какие-то воинские маневры рашистов и китайских военных. После этого в Китае прошел ЧМ среди военных,и сразу после этого все пошло-поехало. Я бы не исключил,что рашисты подставили китайцев,потому что китайская и штатовская экономики шли на полном ходу,-а единственный,кому подходил удар по мировой экономике,это был лысый окурок.
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18.01.2021 20:06 Ответить
А чума тоже биологическое оружие?
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18.01.2021 20:11 Ответить
Для снаряжения биологического оружия могут быть использованы возбудители или токсины следующих заболеваний:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0 чума ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0 холера ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0 сибирская язва ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC ботулизм .
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18.01.2021 20:26 Ответить
А кому-то еще интересно, что говорят дегенераты из СН?

Нравятся говорящие питомцы - заведите попугая.
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18.01.2021 20:20 Ответить
Скільки ж розуму треба мати, щоб відповідаючи за звязки з Китаєм виступати з такими заявами , не обгрутувавши їх на всі сто , як мало бути
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18.01.2021 20:32 Ответить
Только не Китая, а россии. А так да, все верно
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18.01.2021 20:41 Ответить
Так она просто повторила слова Помпео
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18.01.2021 21:14 Ответить
https://censor.net/ru/news/3242243/koronavirus_voznik_v_kitayiskih_laboratoriyah_gossekretar_ssha_pompeo
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18.01.2021 21:16 Ответить
Слуга народа" Мошенец считает коронавирус "биологическим оружием Китая"

Сразу видно - баба умная (
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18.01.2021 21:28 Ответить
И Я ТАК СЧИТАЮ !!! ТОЛЬКО КОГДА ОТВЕТ БУДЕТ ОТ ЕС И США !!!???
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19.01.2021 07:47 Ответить
 
 