"Слуга народа" Мошенец считает коронавирус "биологическим оружием Китая". ВИДЕО

Елена Мошенец, сопредседатель группы по межпарламентским связям с КНР, предположила, что коронавирус может быть "биологическим оружием" Поднебесной.

Свои взгляды на природу происхождения коронавируса она озвучила в эфире телеканала "Наш", информирует Цензор.НЕТ.

"Холодная война с угрозами ядерным оружием переходит или перешла уже даже к биологическому оружию. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию", - заявила депутат.

На уточнение журналистки, говорит ли она о коронавирусе, Мошенец ответила: "В том числе и о коронавирусе".

"Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. Потому что о биологическом оружии, как и о ядерном, речь идет уже много десятилетий, и это оружие намного хуже, чем ядерное. Если по ядерным боеголовкам мы можем посчитать, сколько их, где и в каких странах, чтобы понимать масштабы, то что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем, здесь сложнее сказать", - сказала Мошенец.

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"Коронавирус может быть хорошим примером того, как это может быть даже без ядерного оружия", - сказала депутат.

До того, как стать депутатом, Мошенец работала журналисткой.

В Верховной Раде она является сопредседателем группы по межпарламентским связям с Китайской Народной Республикой.