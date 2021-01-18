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Застреленный полицейскими мужчина - директор мариупольского рынка, стрелял 23-летний студент университета МВД. ФОТО

В прокуратуре рассказали о подробностях стрельбы под Мариуполем, в результате которой от рук полицейского погиб мужчина.

О случившемся говорится в сообщении на сайте Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Стрельба произошла 16 января. Незаконную вырубку леса полицейские обнаружили рядом с с. Сартана Кальмиусского района Мариуполя.

"У "лесорубов" были изъяты их оборудования и два автомобиля: легковой "ВАЗ-2112" и грузовик "ГАЗ-3302". На место происшествия приехал 66-летний отец одного из правонарушителей, несмотря на запрет, сел за руль грузовика, который изымали полицейские, и начал движение", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция на Донетчине застрелила правонарушителя, который пытался скрыться с места преступления и травмировал правоохранителя. ФОТОрепортаж

Как сообщает ТСН, руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов рассказал на брифинге, что в мужчину стрелял полицейский 1997 года рождения, студент 3 курса Донецкого юридического университета МВД. Его отстранили.

Случившееся расследуют по статье ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Белоусов также отметил, что пойманных на незаконной вырубке мужчин уже неоднократно задерживали полицейские.

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Ранее в полиции сообщали, что погибший - мужчина 1987 года рождения. В сообщении отдела коммуникации ГУ НП в Донецкой области было сказано, что он попытался покинуть место происшествия на автомобиле и сбил полицейского.

Позже на сайте полиции Донецкой области опубликовали сообщение, в котором годом рождения погибшего указан 1955.

Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что эти факты требуют объективного, всестороннего расследования.

Застреленный полицейскими мужчина - директор мариупольского рынка, стрелял 23-летний студент университета МВД 01
Застреленный полицейскими мужчина - директор мариупольского рынка, стрелял 23-летний студент университета МВД 02
Застреленный полицейскими мужчина - директор мариупольского рынка, стрелял 23-летний студент университета МВД 03
Застреленный полицейскими мужчина - директор мариупольского рынка, стрелял 23-летний студент университета МВД 04

Автор: 

Мариуполь (5704) Нацполиция (16418) смерть (9211) стрельба (3250) убийство (6474) Донецкая область (9482)


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Топ комментарии
+140
Огневую подготовку пацану в семестре засчитать автоматом
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18.01.2021 18:46
+112
Полицейсского- студента = = =НАГРАДИТЬ !
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18.01.2021 18:47
+85
Надо смотреть нюансы (допрос свидетелей + экспертизы), но в целом курсант поступил правильно. Если изымают машину правонарушителей, а тут кто-то нарисовался с оказанием сопротивления, начинает отбивать машину, пытается угнать, может наехать на полицейских - надо стрелять. Сначала по колёсам в качестве предупреждения, а потом на поражение. За рулём в ногу попасть сложно - видно туловище и голову, поэтому риск летальных последствий большой, конечно. Но не надо было оказывать сопротивление органам правопорядка.
После служебного расследования парня восстановить и вынести благодарность за службу. Полиция должна быть полицией, а не слюнтяями.
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18.01.2021 18:51
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1.Однозначне перевищення службового становища.
2.Курсант,якщо не відкупиться-сяде!
3.За ліс треба братись радикально,а не стріляти по газелях.
4.Нещасний випадок,скоріш за все!
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19.01.2021 09:33 Ответить
Якщо був наїзд і загроза життю і лише стрільбою на враження можна було запобігти нанесенню важких іт.д.,то дуже навіть по закону.
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23.01.2021 07:43 Ответить
Кто дал право поливать очередями с калаша безоружного, пожилого газелиста? Почему эти гардемарины наделали в штаны , когда в 2014 их братья забрали леса, горы и весь полуостров вместе с шахтами и заводами? Где подевалась честь мундира, защита НАРОДА УКРАИНЫ?
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19.01.2021 12:10 Ответить
Как страшно жить!
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19.01.2021 19:05 Ответить
Подъезжая к полю, меня остановила машина с гражданскими номерами. Оттуда выскочили двое человек - полицейский в форме и гражданский. Человек одетый в гражданскую одежду, представился как начальник Кальмиуского отдела полиции. Они сразу же обвинили нас в том, что мы незаконно пилили дрова.
Хотя в кузове "Газели" кроме нескольких деревянных чурок не было ни пилы, ни топора. Мне совершенно не нужно пилить дрова, я вполне обеспечен и достаточно зарабатываю. Затем полицейские вызвали патрульных. Кроме полицейских подъехали еще какие-то военные, с автоматами и даже снайперской винтовкой!
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19.01.2021 12:22 Ответить
Це що ремікс на нєкрасовскій " я ізлєсу вишел бил сільний мароз, сматрю поднімаєтца...."?
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23.01.2021 07:48 Ответить
Браво, полиция!
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19.01.2021 12:35 Ответить
Поставить его на место авакова+премию выписать
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19.01.2021 13:26 Ответить
По словам Александра, сын погибшего со знакомым ехал на "Газели" на помощь к приятелю, который на легковом автомобиле застрял на окраине поселка Сартана. Когда подъехал на место, к ним также подъехал полицейский патруль. Полицейские увидели в грузовике несколько деревянных брусков, которые, по словам сына, он нашел по дороге и бросил в багажник, чтобы "Газель" была тяжелее и было легче тянуть легковушку

https://www.0629.com.ua/news/2996292/rezonansnoe-ubijstvo-pod-sartanoj-zastrelen-osnovatel-mariupolskogo-rynka-foto Вот, полюбуйтесь на эти "несколько деревянных брусков"
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19.01.2021 14:30 Ответить
ЭТИХ СВЯТЫХ публиковали на их газели 12 января еще за незаконной вырубкой леса
Застрелений поліцейськими чоловік - директор маріупольського ринку, стріляв 23-річний студент університету МВС - Цензор.НЕТ 5337
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19.01.2021 20:11 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=449539693122204&id=100041985310960
ВОТ ИХ РАНЕЕ ЗАСЕКАЛИ НА ВОРОВСТВЕ ЛЕСА
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19.01.2021 20:30 Ответить
Нагородити!
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19.01.2021 14:58 Ответить
Незаконную вырубку леса полицейские обнаружили рядом с с. Сартана

В Сартане есть лес?
https://www.youtube.com/watch?v=atPmhwQBaY8 Там есть красивые дома?

Там конечно от восточной границы села до окопов в Пикузах(Коминтерново) около 7 км и поэтому каждый куст, тем более если он на правом берегу р.Кальмиус, имеет с военной точки зрения стратегическое значение.
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19.01.2021 16:02 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=449539693122204&id=100041985310960
ВОТ ИХ РАНЕЕ ЗАСЕКАЛИ НА ВОРОВСТВЕ ЛЕСА
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19.01.2021 20:28 Ответить
Спроба вбити поліцейського у всьому світі призводить до смерті порушника, чому в Україні повинно бути інакше
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19.01.2021 16:16 Ответить
Трагедия, конечно, но... Всем борзым крутэлыкам на заметку!
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19.01.2021 16:22 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=449539693122204&id=100041985310960
ВОТ ИХ РАНЕЕ ЗАСЕКАЛИ НА ВОРОВСТВЕ ЛЕСА
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19.01.2021 20:28 Ответить
Как єто чувак до 66 лет дожил? Наверное думал, что директору ринка можно все.
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19.01.2021 18:55 Ответить
Характерно, что только курсант проявил себя решительно при задержании преступника. Молодец парень.
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19.01.2021 19:12 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=449539693122204&id=100041985310960
ВОТ ИХ РАНЕЕ ЗАСЕКАЛИ НА ВОРОВСТВЕ ЛЕСА
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19.01.2021 20:26 Ответить
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