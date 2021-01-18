Застреленный полицейскими мужчина - директор мариупольского рынка, стрелял 23-летний студент университета МВД. ФОТО

В прокуратуре рассказали о подробностях стрельбы под Мариуполем, в результате которой от рук полицейского погиб мужчина.

О случившемся говорится в сообщении на сайте Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Стрельба произошла 16 января. Незаконную вырубку леса полицейские обнаружили рядом с с. Сартана Кальмиусского района Мариуполя.

"У "лесорубов" были изъяты их оборудования и два автомобиля: легковой "ВАЗ-2112" и грузовик "ГАЗ-3302". На место происшествия приехал 66-летний отец одного из правонарушителей, несмотря на запрет, сел за руль грузовика, который изымали полицейские, и начал движение", - сказано в сообщении.

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Как сообщает ТСН, руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов рассказал на брифинге, что в мужчину стрелял полицейский 1997 года рождения, студент 3 курса Донецкого юридического университета МВД. Его отстранили.

Случившееся расследуют по статье ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Белоусов также отметил, что пойманных на незаконной вырубке мужчин уже неоднократно задерживали полицейские.

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Ранее в полиции сообщали, что погибший - мужчина 1987 года рождения. В сообщении отдела коммуникации ГУ НП в Донецкой области было сказано, что он попытался покинуть место происшествия на автомобиле и сбил полицейского.

Позже на сайте полиции Донецкой области опубликовали сообщение, в котором годом рождения погибшего указан 1955.

Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что эти факты требуют объективного, всестороннего расследования.







