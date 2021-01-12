РУС
На рождественской ярмарке во Львове стреляли, ранен охранник

На рождественской ярмарке во Львове стреляли, ранен охранник

45-летний посетитель ярмарки во время конфликта с охранником выстрелил в него из револьвера. Теперь мужчину могут посадить на срок от 3 до 7 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Стрельба произошла вечером 11 января.

"Посетитель "Рождественской ярмарки" - 45-летний львовянин, у которого возник конфликт с охранником, во время которого он выстрелил из револьвера в направлении мужчину, причинив ему телесные повреждения", - сказано в сообщении.

33-летний охранник в больнице, его жизни ничто не угрожает. Стрелявшего задержали. Дело расследуют по ч. 4 ст.296 (хулиганство), и мужчину могут посадить за стрельбу на срок от 3 до 7 лет.

Оружие отправили на экспертизу.

Это же Флобер. Одежду хоть пробил охраннику?
12.01.2021 15:57 Ответить
с другой стороны можно и в глаз случайно и все привет тяжкие телесные и зона.
12.01.2021 16:00 Ответить
Цинковое ведро на вылет , если досыпать и обжать Это будут и смотреть - было ли вмешательство в заряд . Я смотрю барабан стальной , можно дошить бумажной гильзой , тогда газобетон прошивает как иглой . Я на Ютуб видел . У меня турецкий силуминовый , чисто с 5 метров по мишеням , и то когда сын или брат в гости приедут ( дорого развлекаться каждый день).
12.01.2021 16:58 Ответить
Если досыпать то это уже статья за изготовление огнестрельного. Но в общем то если кто помнит был второй бунт возле Врадиевки, тогда менты выстрелили в грудь дебоширу из Флобера, а пуля попала между ребрами и дошла до сердца.
12.01.2021 17:28 Ответить
А разве может 4мм причинить телесные повреждения? Он хоть одежду то пробивает?
12.01.2021 15:58 Ответить
Это не револьвер, а инструмент массажиста.
12.01.2021 16:00 Ответить
А что за ярмарка во время карантина?
12.01.2021 16:50 Ответить
Во Львове клали на карантин и правильно делали. А флобером никого не убьешь. Выпотрашат только если он дурак и повысил содержание пороха.
12.01.2021 17:20 Ответить
 
 