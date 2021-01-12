На рождественской ярмарке во Львове стреляли, ранен охранник

45-летний посетитель ярмарки во время конфликта с охранником выстрелил в него из револьвера. Теперь мужчину могут посадить на срок от 3 до 7 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Стрельба произошла вечером 11 января.

"Посетитель "Рождественской ярмарки" - 45-летний львовянин, у которого возник конфликт с охранником, во время которого он выстрелил из револьвера в направлении мужчину, причинив ему телесные повреждения", - сказано в сообщении.

33-летний охранник в больнице, его жизни ничто не угрожает. Стрелявшего задержали. Дело расследуют по ч. 4 ст.296 (хулиганство), и мужчину могут посадить за стрельбу на срок от 3 до 7 лет.

Оружие отправили на экспертизу.

