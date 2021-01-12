УКР
На різдвяному ярмарку у Львові стріляли, поранено охоронця

На різдвяному ярмарку у Львові стріляли, поранено охоронця

45-річний відвідувач ярмарку під час конфлікту з охоронцем вистрілив у нього з револьвера. Тепер чоловіка можуть посадити на термін від 3 до 7 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Стрілянина сталася ввечері 11 січня.

"Відвідувач "Різдвяного ярмарку" - 45-річний львів'янин, у якого виник конфлікт з охоронцем, під час якого він вистрілив з револьвера в напрямку чоловіка, завдавши йому тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

33-річний охоронець у лікарні, його життю нічого не загрожує. Стрільця затримали. Справу розслідують за ч. 4 ст.296 (хуліганство), і чоловіка можуть посадити за стрілянину на термін від 3 до 7 років.

Зброю відправили на експертизу.

Львів (3149) Нацполіція (15498) стрілянина (1832)
Это же Флобер. Одежду хоть пробил охраннику?
показати весь коментар
12.01.2021 15:57 Відповісти
с другой стороны можно и в глаз случайно и все привет тяжкие телесные и зона.
показати весь коментар
12.01.2021 16:00 Відповісти
Цинковое ведро на вылет , если досыпать и обжать Это будут и смотреть - было ли вмешательство в заряд . Я смотрю барабан стальной , можно дошить бумажной гильзой , тогда газобетон прошивает как иглой . Я на Ютуб видел . У меня турецкий силуминовый , чисто с 5 метров по мишеням , и то когда сын или брат в гости приедут ( дорого развлекаться каждый день).
показати весь коментар
12.01.2021 16:58 Відповісти
Если досыпать то это уже статья за изготовление огнестрельного. Но в общем то если кто помнит был второй бунт возле Врадиевки, тогда менты выстрелили в грудь дебоширу из Флобера, а пуля попала между ребрами и дошла до сердца.
показати весь коментар
12.01.2021 17:28 Відповісти
А разве может 4мм причинить телесные повреждения? Он хоть одежду то пробивает?
показати весь коментар
12.01.2021 15:58 Відповісти
Это не револьвер, а инструмент массажиста.
показати весь коментар
12.01.2021 16:00 Відповісти
А что за ярмарка во время карантина?
показати весь коментар
12.01.2021 16:50 Відповісти
Во Львове клали на карантин и правильно делали. А флобером никого не убьешь. Выпотрашат только если он дурак и повысил содержание пороха.
показати весь коментар
12.01.2021 17:20 Відповісти
 
 