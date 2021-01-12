На різдвяному ярмарку у Львові стріляли, поранено охоронця

45-річний відвідувач ярмарку під час конфлікту з охоронцем вистрілив у нього з револьвера. Тепер чоловіка можуть посадити на термін від 3 до 7 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Стрілянина сталася ввечері 11 січня.

"Відвідувач "Різдвяного ярмарку" - 45-річний львів'янин, у якого виник конфлікт з охоронцем, під час якого він вистрілив з револьвера в напрямку чоловіка, завдавши йому тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

33-річний охоронець у лікарні, його життю нічого не загрожує. Стрільця затримали. Справу розслідують за ч. 4 ст.296 (хуліганство), і чоловіка можуть посадити за стрілянину на термін від 3 до 7 років.

Зброю відправили на експертизу.

