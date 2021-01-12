На різдвяному ярмарку у Львові стріляли, поранено охоронця
45-річний відвідувач ярмарку під час конфлікту з охоронцем вистрілив у нього з револьвера. Тепер чоловіка можуть посадити на термін від 3 до 7 років.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Стрілянина сталася ввечері 11 січня.
"Відвідувач "Різдвяного ярмарку" - 45-річний львів'янин, у якого виник конфлікт з охоронцем, під час якого він вистрілив з револьвера в напрямку чоловіка, завдавши йому тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.
33-річний охоронець у лікарні, його життю нічого не загрожує. Стрільця затримали. Справу розслідують за ч. 4 ст.296 (хуліганство), і чоловіка можуть посадити за стрілянину на термін від 3 до 7 років.
Зброю відправили на експертизу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
баламут
показати весь коментар12.01.2021 15:57 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Sergey Pliusnin
показати весь коментар12.01.2021 16:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Hena Karpov
показати весь коментар12.01.2021 16:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
баламут
показати весь коментар12.01.2021 17:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Smith Wesson
показати весь коментар12.01.2021 15:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Руководитель Руководимых
показати весь коментар12.01.2021 16:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
mrSmith
показати весь коментар12.01.2021 16:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Таня Krassss
показати весь коментар12.01.2021 17:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль