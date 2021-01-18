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Новости Агрессия России против Украины
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Председатель ОБСЕ Линде собирается посетить Донбасс

Председатель ОБСЕ Линде собирается посетить Донбасс

Действующая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 20 января посетит Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, визит состоится, если позволит ситуация с безопасностью.

Линде будет в Украине с визитом 19-20 января. Помимо встреч с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве, она планирует отправиться в зону ООС.

"20 января она планирует посетить восточную Украину, если позволит ситуация с безопасностью, чтобы увидеть своими глазами ситуацию в районах, пораженных конфликтом", - отметили в ОБСЕ.

Также на Цензор.НЕТ: Действующий председатель ОБСЕ Линде посетит Украину с рабочим визитом 19-20 января

Автор: 

визит (3065) ОБСЕ (4870) Донбасс (26955) Линде Анн (51)


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Топ комментарии
+1
Предполагаю, что упрежденные о визите высокого чиновника ОБСЕ запоребриковые ублюдки и их местные сателлиты донбасского разлива, будут вести себя настолько чинно и важно, что может создаться ложное впечатление о закончившихся военных действиях. Рашисты- самые большие манипуляторы в мире. Надеюсь, ЛИНДЕ этот фортель не убаюкает, а картинка разрушений впечатлит не по-детски.
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18.01.2021 19:48
+1
А ексурсоводами будуть Єрмак з Мервтечуком
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18.01.2021 19:50
+1
доречі й могилку брата Єрмака провідають...
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18.01.2021 19:51
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18.01.2021 19:13 Ответить
скоро будем деньги с людей брать, за экскурсию в резервацию, на пару десятилетий отставшую ..
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18.01.2021 19:13 Ответить
Без лиж нехай і не приїжджає, без подарунків янелох не прийме.
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18.01.2021 19:15 Ответить
ну, и кому нужны эти покатушки? была бы цаца приличная, типа федерики, можно было бы грошей на шару подяковать
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18.01.2021 19:17 Ответить
Предполагаю, что упрежденные о визите высокого чиновника ОБСЕ запоребриковые ублюдки и их местные сателлиты донбасского разлива, будут вести себя настолько чинно и важно, что может создаться ложное впечатление о закончившихся военных действиях. Рашисты- самые большие манипуляторы в мире. Надеюсь, ЛИНДЕ этот фортель не убаюкает, а картинка разрушений впечатлит не по-детски.
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18.01.2021 19:48 Ответить
А ексурсоводами будуть Єрмак з Мервтечуком
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18.01.2021 19:50 Ответить
доречі й могилку брата Єрмака провідають...
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18.01.2021 19:51 Ответить
може ще встигне могилку самого дєрьмака провідати
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18.01.2021 20:38 Ответить
Зеленые, не забудьте предупредить ту сторону о конкретной дате, чтоб они посидели тихо, аки мышки, у нас же "мирная тишина"
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18.01.2021 20:39 Ответить
 
 