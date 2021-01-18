Председатель ОБСЕ Линде собирается посетить Донбасс

Действующая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде 20 января посетит Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, визит состоится, если позволит ситуация с безопасностью.

Линде будет в Украине с визитом 19-20 января. Помимо встреч с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве, она планирует отправиться в зону ООС.

"20 января она планирует посетить восточную Украину, если позволит ситуация с безопасностью, чтобы увидеть своими глазами ситуацию в районах, пораженных конфликтом", - отметили в ОБСЕ.

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