Голова ОБСЄ Лінде збирається відвідати Донбас
Чинна голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 20 січня відвідає Донбас.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, візит відбудеться, якщо дозволить ситуація з безпекою.
Зазначається, що Лінде 19-20 січня відвідає Україну для зустрічей з українськими високопосадовцями і для подорожі на схід.19 січня вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
"Переговори буде зосереджено на кризі в Україні і довкола неї, а також на зміцненні співпраці між ОБСЄ і Україною", - сказано у повідомленні.
Також вона зустрінеться з представниками громадянського суспільства, членами Спеціальної моніторингової місії і Координатором проектів ОБСЄ в Україні.
"20 січня вона планує відвідати східну Україну, якщо дозволить ситуація з безпекою, щоб побачити на власні очі ситуацію у районах, вражених конфліктом", - додали в ОБСЄ.
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