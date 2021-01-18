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Голова ОБСЄ Лінде збирається відвідати Донбас

Голова ОБСЄ Лінде збирається відвідати Донбас

Чинна голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 20 січня відвідає Донбас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, візит відбудеться, якщо дозволить ситуація з безпекою.

Зазначається, що Лінде 19-20 січня відвідає Україну для зустрічей з українськими високопосадовцями і для подорожі на схід.19 січня вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Переговори буде зосереджено на кризі в Україні і довкола неї, а також на зміцненні співпраці між ОБСЄ і Україною", - сказано у повідомленні.

Також вона зустрінеться з представниками громадянського суспільства, членами Спеціальної моніторингової місії і Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

"20 січня вона планує відвідати східну Україну, якщо дозволить ситуація з безпекою, щоб побачити на власні очі ситуацію у районах, вражених конфліктом", - додали в ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чинний голова ОБСЄ Лінде відвідає Україну з робочим візитом 19-20 січня

візит (1570) ОБСЄ (3497) Донбас (22354) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
+1
Предполагаю, что упрежденные о визите высокого чиновника ОБСЕ запоребриковые ублюдки и их местные сателлиты донбасского разлива, будут вести себя настолько чинно и важно, что может создаться ложное впечатление о закончившихся военных действиях. Рашисты- самые большие манипуляторы в мире. Надеюсь, ЛИНДЕ этот фортель не убаюкает, а картинка разрушений впечатлит не по-детски.
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18.01.2021 19:48
+1
А ексурсоводами будуть Єрмак з Мервтечуком
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18.01.2021 19:50
+1
доречі й могилку брата Єрмака провідають...
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18.01.2021 19:51
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18.01.2021 19:13 Відповісти
скоро будем деньги с людей брать, за экскурсию в резервацию, на пару десятилетий отставшую ..
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18.01.2021 19:13 Відповісти
Без лиж нехай і не приїжджає, без подарунків янелох не прийме.
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18.01.2021 19:15 Відповісти
ну, и кому нужны эти покатушки? была бы цаца приличная, типа федерики, можно было бы грошей на шару подяковать
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18.01.2021 19:17 Відповісти
Предполагаю, что упрежденные о визите высокого чиновника ОБСЕ запоребриковые ублюдки и их местные сателлиты донбасского разлива, будут вести себя настолько чинно и важно, что может создаться ложное впечатление о закончившихся военных действиях. Рашисты- самые большие манипуляторы в мире. Надеюсь, ЛИНДЕ этот фортель не убаюкает, а картинка разрушений впечатлит не по-детски.
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18.01.2021 19:48 Відповісти
А ексурсоводами будуть Єрмак з Мервтечуком
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18.01.2021 19:50 Відповісти
доречі й могилку брата Єрмака провідають...
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18.01.2021 19:51 Відповісти
може ще встигне могилку самого дєрьмака провідати
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18.01.2021 20:38 Відповісти
Зеленые, не забудьте предупредить ту сторону о конкретной дате, чтоб они посидели тихо, аки мышки, у нас же "мирная тишина"
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18.01.2021 20:39 Відповісти
 
 