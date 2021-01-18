Голова ОБСЄ Лінде збирається відвідати Донбас

Чинна голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 20 січня відвідає Донбас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, візит відбудеться, якщо дозволить ситуація з безпекою.

Зазначається, що Лінде 19-20 січня відвідає Україну для зустрічей з українськими високопосадовцями і для подорожі на схід.19 січня вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Переговори буде зосереджено на кризі в Україні і довкола неї, а також на зміцненні співпраці між ОБСЄ і Україною", - сказано у повідомленні.

Також вона зустрінеться з представниками громадянського суспільства, членами Спеціальної моніторингової місії і Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

"20 січня вона планує відвідати східну Україну, якщо дозволить ситуація з безпекою, щоб побачити на власні очі ситуацію у районах, вражених конфліктом", - додали в ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чинний голова ОБСЄ Лінде відвідає Україну з робочим візитом 19-20 січня