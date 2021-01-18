Чинний голова ОБСЄ Лінде відвідає Україну з робочим візитом 19-20 січня

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде буде перебувати в Україні з робочим візитом 19-20 січня, зокрема, разом із міністром закордонних справ України відвідає зону проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє МЗС України.

"Саме Україна стане першою країною, яку Анн Лінде відвідає з візитом як головуюча в ОБСЄ, що підкреслює пріоритетне значення нашої держави в порядку денному ОБСЄ в 2021 році. У рамках візиту Анн Лінде проведе в Києві переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - йдеться в повідомленні МЗС України, оприлюдненому в понеділок.

Як зазначається, чинний голова ОБСЄ і міністр закордонних справ України обговорять низку тем, серед яких ситуація з безпекою на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.

"Міністри приділять особливу увагу актуальним питанням двосторонніх українсько-шведських відносин, подальшого збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між двома країнами, взаємодії України та Швеції в міжнародних організаціях", - зазначили в МЗС.

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Чинний голова ОБСЄ також відвідає разом із міністром закордонних справ України зону проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ проти України.

19 січня о 12.30 Дмитро Кулеба і Анн Лінде проведуть спільну прес-конференцію.

Як повідомлялося, Швеція почала своє річне головування в ОБСЄ 1 січня 2021 року.