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Новости
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Действующий председатель ОБСЕ Линде посетит Украину с рабочим визитом 19-20 января

Действующий председатель ОБСЕ Линде посетит Украину с рабочим визитом 19-20 января

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде будет находиться в Украине с рабочим визитом 19-20 января, в частности, вместе с министром иностранных дел Украины посетит зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает МИД Украины.

"Именно Украина станет первой страной, которую Анн Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчеркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году. В рамках визита Анн Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - говорится в сообщении МИД Украины, обнародованном в понедельник.

Как отмечается, действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Украины обсудят ряд тем, среди которых ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, поддержка деятельности ОБСЕ.

"Министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинско-шведских отношений, дальнейшему увеличению объемов торговли и инвестиций между двумя странами, взаимодействию Украины и Швеции в международных организациях", - указали в МИД.

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Действующий председатель ОБСЕ также посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, где лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ против Украины.

19 января в 12.30 Дмитрий Кулеба и Анн Линде проведут совместную пресс-конференцию.

Как сообщалось, Швеция начала свое годовое председательствование в ОБСЕ 1 января 2021 года.

визит (3122) ОБСЕ (4889) Швеция (1020) Линде Анн (51)


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Постріляють по сепарам?
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18.01.2021 11:34 Ответить
Порка недолугого вiслюка начнется с ОБСЕ... Тоже не плохо.
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18.01.2021 11:36 Ответить
Очень сильный политик - называет вещи своими именами.
Конечно, решения принимает Совет ЕС - а это лидеры государств и МИДов, но всё делается на основании отчётов ОБСЕ.
Недосказанности и замыливания в отчётах ОБСЕ теперь точно не будет.
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18.01.2021 11:46 Ответить
И куда это денется? Что то подсказывает что опять какаяразница получится. Или вы думаете что после того как росиянцев вернули в совет Европы их уберут из ОБСЕ?
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18.01.2021 12:05 Ответить
ай ем хаппі вері мач....от щастя привалило...
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18.01.2021 11:57 Ответить
 
 