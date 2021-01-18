РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4546 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
630 3

За выходные на Донбассе было более 90 нарушений перемирия, - миссия ОБСЕ

За выходные на Донбассе было более 90 нарушений перемирия, - миссия ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с вечера 15 до вечера 17 января зафиксировала на Донбассе более 90 нарушений перемирия, больше всего на территории Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии СММ ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего на территории Донецкой области наблюдатели заметили 83 нарушения перемирия. Большинство из них, в частности, 4 взрыва, произошли вблизи подконтрольных Украине Широкино и Лебединского.

Кроме того, еще 8 нарушений перемирия зафиксировали на территории Луганской области. В частности, наблюдатели сообщили о 8 взрывах вблизи оккупированного Калиново.

Всего с начала действия перемирия на Донбассе наблюдатели зафиксировали 6 294 нарушений, в том числе 2,6 тыс. взрывов.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ обстреляли из 82-мм миномета позиции ВСУ возле Богдановки, - пресс-центр ОС

Автор: 

ОБСЕ (4870) обстрел (26835) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За выходные на Донбассе было более 90 нарушений перемирия, - миссия ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2052
показать весь комментарий
18.01.2021 22:54 Ответить
ОБСЕ - "За выходные на Донбассе было более 90 нарушений перемирия......"

На фронті поновлюються обстріли, а зеЛенін - мовчить. Мовчить, і тим самим демонструє страх перед ******. Мовчить, бо мріє ще раз зазирнути йому в очі? Верховний головком ніяк не може зрозуміти, що політика примирення з агресором не дає результатів.
показать весь комментарий
18.01.2021 23:39 Ответить
 
 