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Трамп запретил покупать американским ведомствам беспилотники у "противников США"

Трамп запретил покупать американским ведомствам беспилотники у

Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским ведомствам закупать беспилотники у России, Ирана, Китая и КНДР. В документе страны названы "противниками США, угрожающими национальной безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующий указ опуьликован на сайте Белого дома.

Президент добавил, что операции с использованием дронов касаются сбора и хранения конфиденциальной информации.

"Термин "иностранный противник" подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит Министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США", - говорится в указе.

Указывается, что политика США заключается в том, чтобы предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, "создающих неприемлемые риски для национальной безопасности или программного обеспечения, жизненно важных электронных компонентов аппаратов, произведенных иностранными противниками".

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Ранее стало известно, что Дональд Трамп поручил правительству разработать меры для сокращения закупок китайских товаров. Китай обвиняют в нападениях на информационные системы США.

Напомним, летом 2020 года Китай ввел санкции против должностных лиц и организаций Соединенных Штатов. Такое решение было принято в ответ на ограничения, введенные США за нарушения прав человека против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

беспилотник (3520) Китай (2909) россия (95326) США (26336) Трамп (5048)


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Топ комментарии
+7
Ну, останній день у Овальному кабінеті... Розважається дядько...
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19.01.2021 08:39
+5
Ты смотри, в последний день на человека стал похож .
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19.01.2021 08:24
+4
Трамп вовсю хочет показаться АМЕРИКАНЦЕМ , а не шестеркою ( заложником) ПУКина..
.
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19.01.2021 08:23
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Трамп вовсю хочет показаться АМЕРИКАНЦЕМ , а не шестеркою ( заложником) ПУКина..
.
.
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19.01.2021 08:23 Ответить
Ну, останній день у Овальному кабінеті... Розважається дядько...
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19.01.2021 08:39 Ответить
Ты смотри, в последний день на человека стал похож .
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19.01.2021 08:24 Ответить
А когда запрещал Северный поток - ну такая был скотина!
Ничего, Байден уже сказал - стройте, а с санкциями потом втихаря порешаем.
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19.01.2021 08:44 Ответить
А когда это он "запрещал Северный поток"?!
Не запрещал, а вводил санкции к НЕКОТОРЫМ компаниям участвовавшим в "северном потоке 2" и делал это весьма аккуратно, так чтобы это не сильно било по "основным игрокам"
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19.01.2021 08:53 Ответить
PS Вон в прошлой новости: наложили санкции на расейское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его капитана. Ахренеть "санкция" - судно переименуют и перерегистрируют, (да судно это плавать в США для строительства "северного потока 3" вряд ли собиралось), единственный пострадавший это капитан - теперь у него будут проблемы с "бизнесом" в США
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19.01.2021 08:59 Ответить
А можна пруф на слова Байдена?)))
От не був би ти ЗЕбілом то знав би,що санкції не так просто зняти
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19.01.2021 09:02 Ответить
Запрещал северный поток Конгресс США, а не Трамп.
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19.01.2021 11:11 Ответить
ууу, какой страшный прорусский Трамп, все четыре года прессовал рф и в последние дни не отступает.
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19.01.2021 08:31 Ответить
Прессовал вполсилы Конгресс вопреки желанию трампа освободить "друга *********" от санкций. Рыжее чмо подстилка пуйловская.
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19.01.2021 09:29 Ответить
Трамп прессовал в полную силу и конгресс и "друга бладимира".
и не обзывай сонного джо "рыжее чмо подстилка пуйловская".
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19.01.2021 09:41 Ответить
Трамп в полную силу только в Твиттере куролесил...
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19.01.2021 10:41 Ответить
Трамп вообще не куролесил.
это байден. в полную силу только в Твиттере куролесил...
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19.01.2021 11:11 Ответить
Трамп запретил покупать американским ведомствам беспилотники у "противников США" - Цензор.НЕТ 7618
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19.01.2021 08:34 Ответить
Наскільки пам"ятаю, Укази президента мають обмеження у часі застосування... Вони діють лише на період президентства особи, яка видала даний Указ... Так що Байден може або погодиться з цим указом (по замовчуванню", або скасувать його... Так що цей Указ подібний "пердежу" при виході з приміщення...
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19.01.2021 08:36 Ответить
Репетиція інавгурації Джо Байдена. На Національній алеї розмістили близько 200 тисяч прапорців, які символізують американців, що не зможуть потрапити на інавгурацію. Гостей на події буде мало, вхід лише за обмеженими запрошеннями.

Трамп заборонив купувати американським відомствам безпілотники у "противників США" - Цензор.НЕТ 955 Трамп заборонив купувати американським відомствам безпілотники у "противників США" - Цензор.НЕТ 6397
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19.01.2021 08:40 Ответить
Я ще більше захоплююсь американським вектором розвитку.
Вони ще за декілька років наперед знали, що будуть ці мутки з рижим.. І придумали цей КОВІД, що б весь світ посадити на карантин - локдаун, для прикриття заборони масових заходів на інавгурації Байдена))
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19.01.2021 09:20 Ответить
У ТЕБЕ ПРАВИЛЬНИЙ НІК!
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19.01.2021 10:39 Ответить
Безвіз з х@йлостаном слабо?
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19.01.2021 08:43 Ответить
Вредитель тупорылый...
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19.01.2021 08:58 Ответить
ну-ну... он бы ещё креветки запретил у Беларуси закупать.
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19.01.2021 09:06 Ответить
Основное там КИТАЙ, остальные так прицепом
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19.01.2021 09:19 Ответить
Т.е. до этого покупали!
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19.01.2021 09:11 Ответить
А у тебя дома мало вещей и техники из Китая?
Я так предполагаю самое меньше процентов 50 будет
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19.01.2021 09:22 Ответить
50% беспилотников дома?
Трамп запретил покупать американским ведомствам беспилотники у "противников США"
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19.01.2021 09:27 Ответить
Ну если для вас вещи и техника это исключительно беспилотники, тогда да
А к беспилотникам относят любые дроны-квадрокоптеры, которых развелось как грязи, на подходе автомобили, которым водитель нафиг не нужен будет
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19.01.2021 09:34 Ответить
Статья о запрете закупки беспилотников!
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19.01.2021 09:41 Ответить
Точно, и раз запрещают, значит покупают, потому что маде ин China заполонило все.
Тут же не указано конкретно что запрещают покупать вооружение на основе беспилотников, а ВСЕ аппараты.
Пару дней назад была новость, что у Ксианоми начались офигенные проблемы, потому как их связали с военным ведомством Китая, похоже их ждет судьба Мейзу
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19.01.2021 09:45 Ответить
Как ни странно, в США плановая экономика. Если быть точнее, прогнозная, основанная на прогнозах.
Беспилотники в США используются где попало, как у нас компьютеры. Это и геодезия и планирование урожаев, прогнозирование погоды ... Теоретически коммунисты могут серьезно подорвать эти области.
Военные тоже делают из китайских комплектующих.
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19.01.2021 09:52 Ответить
Пожинают плоды глобализации, когда отдали технологии производства китайцам для "удешевления" производства.
А Китайцы не дураки, все скопировали и воссоздали под собственные бренды.
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19.01.2021 09:57 Ответить
Дешева рибка - погана юшка.
США попались на комуняцкую удочку.
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19.01.2021 10:06 Ответить
навіть шкарпетки ...от Трампушка й хотів щоб щось почали робити у Штатах окрім зброї ... за це його й покарано ... якщо Байден буде дотримуватися політики повернення виробництва в країну то у Штатів є шанс ... а як ні то ...застій та деградація суспільства не за горами
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19.01.2021 09:29 Ответить
Та да, сраные болты и саморезы в строймаркетах и те из Китая
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19.01.2021 09:35 Ответить
Байден не будет возвращать производство в страну. Трамп на этом и погорел. Одни вернули, другие нет. А цена ниже у китайцев, вернувшиеся обанкротились.
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19.01.2021 10:09 Ответить
приходу, нечесним шляхом, ліваків до влади

Лахті,ПНХ!
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19.01.2021 10:38 Ответить
А до сегодня они типа Рапторы и Предаторы в Китае покупали. Чиста на поржать.
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19.01.2021 10:10 Ответить
Трамп заборонив купувати американським відомствам безпілотники у "противників США" - Цензор.НЕТ 9184
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19.01.2021 10:10 Ответить
В этот самый момент и надо было ему Twitter блокировать.
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19.01.2021 12:12 Ответить
Трамп заборонив купувати американським відомствам безпілотники у "противників США" - Цензор.НЕТ 1290

Российские космонавты доели последние запасы еды на МКС, но новые запасы им не прислали.

Американские астронавты на борту МКС поделились едой с российскими коллегами, которые остались без питания из-за того, что запуск грузовика «Прогресс» был отложен, передает РИА «Новости».
Как рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, после решения о переносе старта «Прогресса» с декабря на февраль российская сторона обратилась к американской с просьбой доставить на МКС рационы для космонавтов. Однако американцы предложили использовать их запасы, которые уже имеются на станции в большом количестве. Агуреев уточнил, что американцы предоставили российским космонавтам питание безвозмездно.
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19.01.2021 10:36 Ответить
Істерика Вова де ти, тиж казав шо все буде харашо.
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19.01.2021 12:13 Ответить
Ахахахахах)))) И где теперь Байден будет покупать беспилотники, как не у Ирана, КНДР и расее?
Трамп, ты смешон и жалок!
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19.01.2021 13:28 Ответить
 
 