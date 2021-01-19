Трамп запретил покупать американским ведомствам беспилотники у "противников США"

Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским ведомствам закупать беспилотники у России, Ирана, Китая и КНДР. В документе страны названы "противниками США, угрожающими национальной безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующий указ опуьликован на сайте Белого дома.

Президент добавил, что операции с использованием дронов касаются сбора и хранения конфиденциальной информации.

"Термин "иностранный противник" подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит Министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США", - говорится в указе.

Указывается, что политика США заключается в том, чтобы предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, "создающих неприемлемые риски для национальной безопасности или программного обеспечения, жизненно важных электронных компонентов аппаратов, произведенных иностранными противниками".

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп пообещал бороться за прекращение "бесконечных войн" с участием США и после ухода из Белого дома

Ранее стало известно, что Дональд Трамп поручил правительству разработать меры для сокращения закупок китайских товаров. Китай обвиняют в нападениях на информационные системы США.

Напомним, летом 2020 года Китай ввел санкции против должностных лиц и организаций Соединенных Штатов. Такое решение было принято в ответ на ограничения, введенные США за нарушения прав человека против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.