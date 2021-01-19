Трамп запретил покупать американским ведомствам беспилотники у "противников США"
Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским ведомствам закупать беспилотники у России, Ирана, Китая и КНДР. В документе страны названы "противниками США, угрожающими национальной безопасности".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующий указ опуьликован на сайте Белого дома.
Президент добавил, что операции с использованием дронов касаются сбора и хранения конфиденциальной информации.
"Термин "иностранный противник" подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит Министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США", - говорится в указе.
Указывается, что политика США заключается в том, чтобы предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, "создающих неприемлемые риски для национальной безопасности или программного обеспечения, жизненно важных электронных компонентов аппаратов, произведенных иностранными противниками".
Ранее стало известно, что Дональд Трамп поручил правительству разработать меры для сокращения закупок китайских товаров. Китай обвиняют в нападениях на информационные системы США.
Напомним, летом 2020 года Китай ввел санкции против должностных лиц и организаций Соединенных Штатов. Такое решение было принято в ответ на ограничения, введенные США за нарушения прав человека против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
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Ничего, Байден уже сказал - стройте, а с санкциями потом втихаря порешаем.
Не запрещал, а вводил санкции к НЕКОТОРЫМ компаниям участвовавшим в "северном потоке 2" и делал это весьма аккуратно, так чтобы это не сильно било по "основным игрокам"
От не був би ти ЗЕбілом то знав би,що санкції не так просто зняти
и не обзывай сонного джо "рыжее чмо подстилка пуйловская".
это байден. в полную силу только в Твиттере куролесил...
Вони ще за декілька років наперед знали, що будуть ці мутки з рижим.. І придумали цей КОВІД, що б весь світ посадити на карантин - локдаун, для прикриття заборони масових заходів на інавгурації Байдена))
Я так предполагаю самое меньше процентов 50 будет
Трамп запретил покупать американским ведомствам беспилотники у "противников США"
А к беспилотникам относят любые дроны-квадрокоптеры, которых развелось как грязи, на подходе автомобили, которым водитель нафиг не нужен будет
Тут же не указано конкретно что запрещают покупать вооружение на основе беспилотников, а ВСЕ аппараты.
Пару дней назад была новость, что у Ксианоми начались офигенные проблемы, потому как их связали с военным ведомством Китая, похоже их ждет судьба Мейзу
Беспилотники в США используются где попало, как у нас компьютеры. Это и геодезия и планирование урожаев, прогнозирование погоды ... Теоретически коммунисты могут серьезно подорвать эти области.
Военные тоже делают из китайских комплектующих.
А Китайцы не дураки, все скопировали и воссоздали под собственные бренды.
США попались на комуняцкую удочку.
Лахті,ПНХ!
Российские космонавты доели последние запасы еды на МКС, но новые запасы им не прислали.
Американские астронавты на борту МКС поделились едой с российскими коллегами, которые остались без питания из-за того, что запуск грузовика «Прогресс» был отложен, передает РИА «Новости».
Как рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, после решения о переносе старта «Прогресса» с декабря на февраль российская сторона обратилась к американской с просьбой доставить на МКС рационы для космонавтов. Однако американцы предложили использовать их запасы, которые уже имеются на станции в большом количестве. Агуреев уточнил, что американцы предоставили российским космонавтам питание безвозмездно.
Трамп, ты смешон и жалок!