Трамп заборонив купувати американським відомствам безпілотники у "противників США"
Чинний президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє американським відомствам закуповувати безпілотники у Росії, Ірану, Китаю і КНДР. У документі країни названо "противниками США, загрозливими для національної безпеки".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому.
Президент додав, що операції з використанням дронів стосуються збору та зберігання конфіденційної інформації.
"Термін "іноземний противник" передбачає КНДР, Іран, Китай, Росію або, як визначить Міністерство торгівлі, будь-яку іншу країну, територію, неурядову організацію, які причетні до довгострокових схем діяльності, несприятливої для національної і економічної безпеки США", - йдеться в указі.
Зазначається, що політика США полягає в тому, щоб запобігти використанню коштів платників податків для придбання апаратів, що "створюють неприйнятні ризики для національної безпеки або програмного забезпечення, життєво важливих електронних компонентів апаратів, вироблених іноземними противниками".
Раніше стало відомо, що Дональд Трамп доручив уряду розробити заходи для скорочення закупівель китайських товарів. Китай звинувачують у нападах на інформаційні системи США.
Нагадаємо, влітку 2020 року Китай запровадив санкції проти посадових осіб і організацій Сполучених Штатів. Таке рішення було ухвалено у відповідь на обмеження, запроваджені США за порушення прав людини проти офіційних осіб Сіньцзян-Уйгурського автономного району КНР.
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Ничего, Байден уже сказал - стройте, а с санкциями потом втихаря порешаем.
Не запрещал, а вводил санкции к НЕКОТОРЫМ компаниям участвовавшим в "северном потоке 2" и делал это весьма аккуратно, так чтобы это не сильно било по "основным игрокам"
От не був би ти ЗЕбілом то знав би,що санкції не так просто зняти
и не обзывай сонного джо "рыжее чмо подстилка пуйловская".
это байден. в полную силу только в Твиттере куролесил...
Вони ще за декілька років наперед знали, що будуть ці мутки з рижим.. І придумали цей КОВІД, що б весь світ посадити на карантин - локдаун, для прикриття заборони масових заходів на інавгурації Байдена))
Я так предполагаю самое меньше процентов 50 будет
Трамп запретил покупать американским ведомствам беспилотники у "противников США"
А к беспилотникам относят любые дроны-квадрокоптеры, которых развелось как грязи, на подходе автомобили, которым водитель нафиг не нужен будет
Тут же не указано конкретно что запрещают покупать вооружение на основе беспилотников, а ВСЕ аппараты.
Пару дней назад была новость, что у Ксианоми начались офигенные проблемы, потому как их связали с военным ведомством Китая, похоже их ждет судьба Мейзу
Беспилотники в США используются где попало, как у нас компьютеры. Это и геодезия и планирование урожаев, прогнозирование погоды ... Теоретически коммунисты могут серьезно подорвать эти области.
Военные тоже делают из китайских комплектующих.
А Китайцы не дураки, все скопировали и воссоздали под собственные бренды.
США попались на комуняцкую удочку.
Лахті,ПНХ!
Российские космонавты доели последние запасы еды на МКС, но новые запасы им не прислали.
Американские астронавты на борту МКС поделились едой с российскими коллегами, которые остались без питания из-за того, что запуск грузовика «Прогресс» был отложен, передает РИА «Новости».
Как рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, после решения о переносе старта «Прогресса» с декабря на февраль российская сторона обратилась к американской с просьбой доставить на МКС рационы для космонавтов. Однако американцы предложили использовать их запасы, которые уже имеются на станции в большом количестве. Агуреев уточнил, что американцы предоставили российским космонавтам питание безвозмездно.
Трамп, ты смешон и жалок!