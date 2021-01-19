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Трамп заборонив купувати американським відомствам безпілотники у "противників США"

Трамп заборонив купувати американським відомствам безпілотники у

Чинний президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє американським відомствам закуповувати безпілотники у Росії, Ірану, Китаю і КНДР. У документі країни названо "противниками США, загрозливими для національної безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому.

Президент додав, що операції з використанням дронів стосуються збору та зберігання конфіденційної інформації.

"Термін "іноземний противник" передбачає КНДР, Іран, Китай, Росію або, як визначить Міністерство торгівлі, будь-яку іншу країну, територію, неурядову організацію, які причетні до довгострокових схем діяльності, несприятливої для національної і економічної безпеки США", - йдеться в указі.

Зазначається, що політика США полягає в тому, щоб запобігти використанню коштів платників податків для придбання апаратів, що "створюють неприйнятні ризики для національної безпеки або програмного забезпечення, життєво важливих електронних компонентів апаратів, вироблених іноземними противниками".

Також читайте: Трамп пообіцяв боротися за припинення "нескінченних війн" за участю США і після того, як піде з Білого дому

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп доручив уряду розробити заходи для скорочення закупівель китайських товарів. Китай звинувачують у нападах на інформаційні системи США.

Нагадаємо, влітку 2020 року Китай запровадив санкції проти посадових осіб і організацій Сполучених Штатів. Таке рішення було ухвалено у відповідь на обмеження, запроваджені США за порушення прав людини проти офіційних осіб Сіньцзян-Уйгурського автономного району КНР.

Автор: 

безпілотник (4079) Китай (4500) росія (64871) США (22417) Трамп (5429)


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Топ коментарі
+7
Ну, останній день у Овальному кабінеті... Розважається дядько...
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19.01.2021 08:39
+5
Ты смотри, в последний день на человека стал похож .
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19.01.2021 08:24
+4
Трамп вовсю хочет показаться АМЕРИКАНЦЕМ , а не шестеркою ( заложником) ПУКина..
.
.
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19.01.2021 08:23
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Трамп вовсю хочет показаться АМЕРИКАНЦЕМ , а не шестеркою ( заложником) ПУКина..
.
.
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19.01.2021 08:23 Відповісти
Ну, останній день у Овальному кабінеті... Розважається дядько...
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19.01.2021 08:39 Відповісти
Ты смотри, в последний день на человека стал похож .
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19.01.2021 08:24 Відповісти
А когда запрещал Северный поток - ну такая был скотина!
Ничего, Байден уже сказал - стройте, а с санкциями потом втихаря порешаем.
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19.01.2021 08:44 Відповісти
А когда это он "запрещал Северный поток"?!
Не запрещал, а вводил санкции к НЕКОТОРЫМ компаниям участвовавшим в "северном потоке 2" и делал это весьма аккуратно, так чтобы это не сильно било по "основным игрокам"
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19.01.2021 08:53 Відповісти
PS Вон в прошлой новости: наложили санкции на расейское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его капитана. Ахренеть "санкция" - судно переименуют и перерегистрируют, (да судно это плавать в США для строительства "северного потока 3" вряд ли собиралось), единственный пострадавший это капитан - теперь у него будут проблемы с "бизнесом" в США
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19.01.2021 08:59 Відповісти
А можна пруф на слова Байдена?)))
От не був би ти ЗЕбілом то знав би,що санкції не так просто зняти
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19.01.2021 09:02 Відповісти
Запрещал северный поток Конгресс США, а не Трамп.
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19.01.2021 11:11 Відповісти
ууу, какой страшный прорусский Трамп, все четыре года прессовал рф и в последние дни не отступает.
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19.01.2021 08:31 Відповісти
Прессовал вполсилы Конгресс вопреки желанию трампа освободить "друга *********" от санкций. Рыжее чмо подстилка пуйловская.
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19.01.2021 09:29 Відповісти
Трамп прессовал в полную силу и конгресс и "друга бладимира".
и не обзывай сонного джо "рыжее чмо подстилка пуйловская".
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19.01.2021 09:41 Відповісти
Трамп в полную силу только в Твиттере куролесил...
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19.01.2021 10:41 Відповісти
Трамп вообще не куролесил.
это байден. в полную силу только в Твиттере куролесил...
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19.01.2021 11:11 Відповісти
Трамп запретил покупать американским ведомствам беспилотники у "противников США" - Цензор.НЕТ 7618
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19.01.2021 08:34 Відповісти
Наскільки пам"ятаю, Укази президента мають обмеження у часі застосування... Вони діють лише на період президентства особи, яка видала даний Указ... Так що Байден може або погодиться з цим указом (по замовчуванню", або скасувать його... Так що цей Указ подібний "пердежу" при виході з приміщення...
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19.01.2021 08:36 Відповісти
Репетиція інавгурації Джо Байдена. На Національній алеї розмістили близько 200 тисяч прапорців, які символізують американців, що не зможуть потрапити на інавгурацію. Гостей на події буде мало, вхід лише за обмеженими запрошеннями.

Трамп заборонив купувати американським відомствам безпілотники у "противників США" - Цензор.НЕТ 955 Трамп заборонив купувати американським відомствам безпілотники у "противників США" - Цензор.НЕТ 6397
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19.01.2021 08:40 Відповісти
Я ще більше захоплююсь американським вектором розвитку.
Вони ще за декілька років наперед знали, що будуть ці мутки з рижим.. І придумали цей КОВІД, що б весь світ посадити на карантин - локдаун, для прикриття заборони масових заходів на інавгурації Байдена))
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19.01.2021 09:20 Відповісти
У ТЕБЕ ПРАВИЛЬНИЙ НІК!
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19.01.2021 10:39 Відповісти
Безвіз з х@йлостаном слабо?
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19.01.2021 08:43 Відповісти
Вредитель тупорылый...
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19.01.2021 08:58 Відповісти
ну-ну... он бы ещё креветки запретил у Беларуси закупать.
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19.01.2021 09:06 Відповісти
Основное там КИТАЙ, остальные так прицепом
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19.01.2021 09:19 Відповісти
Т.е. до этого покупали!
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19.01.2021 09:11 Відповісти
А у тебя дома мало вещей и техники из Китая?
Я так предполагаю самое меньше процентов 50 будет
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19.01.2021 09:22 Відповісти
50% беспилотников дома?
Трамп запретил покупать американским ведомствам беспилотники у "противников США"
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19.01.2021 09:27 Відповісти
Ну если для вас вещи и техника это исключительно беспилотники, тогда да
А к беспилотникам относят любые дроны-квадрокоптеры, которых развелось как грязи, на подходе автомобили, которым водитель нафиг не нужен будет
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19.01.2021 09:34 Відповісти
Статья о запрете закупки беспилотников!
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19.01.2021 09:41 Відповісти
Точно, и раз запрещают, значит покупают, потому что маде ин China заполонило все.
Тут же не указано конкретно что запрещают покупать вооружение на основе беспилотников, а ВСЕ аппараты.
Пару дней назад была новость, что у Ксианоми начались офигенные проблемы, потому как их связали с военным ведомством Китая, похоже их ждет судьба Мейзу
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19.01.2021 09:45 Відповісти
Как ни странно, в США плановая экономика. Если быть точнее, прогнозная, основанная на прогнозах.
Беспилотники в США используются где попало, как у нас компьютеры. Это и геодезия и планирование урожаев, прогнозирование погоды ... Теоретически коммунисты могут серьезно подорвать эти области.
Военные тоже делают из китайских комплектующих.
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19.01.2021 09:52 Відповісти
Пожинают плоды глобализации, когда отдали технологии производства китайцам для "удешевления" производства.
А Китайцы не дураки, все скопировали и воссоздали под собственные бренды.
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19.01.2021 09:57 Відповісти
Дешева рибка - погана юшка.
США попались на комуняцкую удочку.
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19.01.2021 10:06 Відповісти
навіть шкарпетки ...от Трампушка й хотів щоб щось почали робити у Штатах окрім зброї ... за це його й покарано ... якщо Байден буде дотримуватися політики повернення виробництва в країну то у Штатів є шанс ... а як ні то ...застій та деградація суспільства не за горами
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19.01.2021 09:29 Відповісти
Та да, сраные болты и саморезы в строймаркетах и те из Китая
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19.01.2021 09:35 Відповісти
Байден не будет возвращать производство в страну. Трамп на этом и погорел. Одни вернули, другие нет. А цена ниже у китайцев, вернувшиеся обанкротились.
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19.01.2021 10:09 Відповісти
приходу, нечесним шляхом, ліваків до влади

Лахті,ПНХ!
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19.01.2021 10:38 Відповісти
А до сегодня они типа Рапторы и Предаторы в Китае покупали. Чиста на поржать.
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19.01.2021 10:10 Відповісти
Трамп заборонив купувати американським відомствам безпілотники у "противників США" - Цензор.НЕТ 9184
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19.01.2021 10:10 Відповісти
В этот самый момент и надо было ему Twitter блокировать.
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19.01.2021 12:12 Відповісти
Трамп заборонив купувати американським відомствам безпілотники у "противників США" - Цензор.НЕТ 1290

Российские космонавты доели последние запасы еды на МКС, но новые запасы им не прислали.

Американские астронавты на борту МКС поделились едой с российскими коллегами, которые остались без питания из-за того, что запуск грузовика «Прогресс» был отложен, передает РИА «Новости».
Как рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, после решения о переносе старта «Прогресса» с декабря на февраль российская сторона обратилась к американской с просьбой доставить на МКС рационы для космонавтов. Однако американцы предложили использовать их запасы, которые уже имеются на станции в большом количестве. Агуреев уточнил, что американцы предоставили российским космонавтам питание безвозмездно.
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19.01.2021 10:36 Відповісти
Істерика Вова де ти, тиж казав шо все буде харашо.
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19.01.2021 12:13 Відповісти
Ахахахахах)))) И где теперь Байден будет покупать беспилотники, как не у Ирана, КНДР и расее?
Трамп, ты смешон и жалок!
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19.01.2021 13:28 Відповісти
 
 