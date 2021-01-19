Трамп заборонив купувати американським відомствам безпілотники у "противників США"

Чинний президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє американським відомствам закуповувати безпілотники у Росії, Ірану, Китаю і КНДР. У документі країни названо "противниками США, загрозливими для національної безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідний указ опубліковано на сайті Білого дому.

Президент додав, що операції з використанням дронів стосуються збору та зберігання конфіденційної інформації.

"Термін "іноземний противник" передбачає КНДР, Іран, Китай, Росію або, як визначить Міністерство торгівлі, будь-яку іншу країну, територію, неурядову організацію, які причетні до довгострокових схем діяльності, несприятливої для національної і економічної безпеки США", - йдеться в указі.

Зазначається, що політика США полягає в тому, щоб запобігти використанню коштів платників податків для придбання апаратів, що "створюють неприйнятні ризики для національної безпеки або програмного забезпечення, життєво важливих електронних компонентів апаратів, вироблених іноземними противниками".

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Раніше стало відомо, що Дональд Трамп доручив уряду розробити заходи для скорочення закупівель китайських товарів. Китай звинувачують у нападах на інформаційні системи США.

Нагадаємо, влітку 2020 року Китай запровадив санкції проти посадових осіб і організацій Сполучених Штатів. Таке рішення було ухвалено у відповідь на обмеження, запроваджені США за порушення прав людини проти офіційних осіб Сіньцзян-Уйгурського автономного району КНР.