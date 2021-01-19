В Украине вакантны 1900 должностей судей, - замглавы Высшего совета правосудия Маловацкий

В каждом из судов Украины в среднем не хватает от двух до трех судей, а в целом по всей стране вакантными остаются 1900 судейских должностей.

Об этом сообщил заместитель главы Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Высшим советом правосудия принято решение о внесении Президенту Украины представления о назначении на должности судей 2682 кандидатов. По состоянию на 12 января 2020 года установленное количество судей составляет 7295. Таким образом, если говорить о восстановлении доверия к судебной власти, с 2015 года почти половина судей была заменена. Однако сейчас этот процесс фактически остановлен, ведь не действует ВККСУ. Фактическое количество судей - 5395, из которых 394 судьи не имеют полномочий. Общее количество судов в Украине - 761, при этом 1900 должностей судей являются вакантными. То есть в каждом суде не хватает почти 3 судей. Именно эти показатели демонстрируют реальное состояние судебной власти Украины", - рассказал Маловацкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСП привлек к ответственности судью Антикорсуда Хамзина за разрешение на обыск у судьи ОАСК Келеберды, - ЦПК

По его словам, "если в 2021 году не заработает ВККСУ, а судьи, имеющие право на отставку, покинут должности, то на конец года количество полномочных судей уменьшится еще на 1752, а общий дефицит будет составлять более 60%".

"Поэтому в случае сохранения и в дальнейшем такой неутешительной динамики относительно кадрового обеспечения судов существует риск, что через полгода функционирование судебной ветви власти как таковой вообще прекратится", - отметил замглавы ВСП.

Также он сообщил, что временные механизмы, в частности командировки судей на работу в другие суды, в полной мере не могут исправить кризисную ситуацию, обусловленную кадровым голодом.

"В таком случае придется констатировать, что государство в полной мере не выполняет функцию обеспечения права граждан на доступ к правосудию. В связи с этим будут не только ограничены права граждан, но и правоохранительная система будет работать неэффективно - о борьбе с преступностью, коррупцией говорить будет невозможно, ведь почти все следственные действия должны быть санкционированы следственными судьями, которые будут завалены тысячами дел", - отметил Маловацкий.