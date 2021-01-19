РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11065 посетителей онлайн
Новости Судебная реформа
2 712 36

В Украине вакантны 1900 должностей судей, - замглавы Высшего совета правосудия Маловацкий

В Украине вакантны 1900 должностей судей, - замглавы Высшего совета правосудия Маловацкий

В каждом из судов Украины в среднем не хватает от двух до трех судей, а в целом по всей стране вакантными остаются 1900 судейских должностей.

Об этом сообщил заместитель главы Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Высшим советом правосудия принято решение о внесении Президенту Украины представления о назначении на должности судей 2682 кандидатов. По состоянию на 12 января 2020 года установленное количество судей составляет 7295. Таким образом, если говорить о восстановлении доверия к судебной власти, с 2015 года почти половина судей была заменена. Однако сейчас этот процесс фактически остановлен, ведь не действует ВККСУ. Фактическое количество судей - 5395, из которых 394 судьи не имеют полномочий. Общее количество судов в Украине - 761, при этом 1900 должностей судей являются вакантными. То есть в каждом суде не хватает почти 3 судей. Именно эти показатели демонстрируют реальное состояние судебной власти Украины", - рассказал Маловацкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСП привлек к ответственности судью Антикорсуда Хамзина за разрешение на обыск у судьи ОАСК Келеберды, - ЦПК

По его словам, "если в 2021 году не заработает ВККСУ, а судьи, имеющие право на отставку, покинут должности, то на конец года количество полномочных судей уменьшится еще на 1752, а общий дефицит будет составлять более 60%".

"Поэтому в случае сохранения и в дальнейшем такой неутешительной динамики относительно кадрового обеспечения судов существует риск, что через полгода функционирование судебной ветви власти как таковой вообще прекратится", - отметил замглавы ВСП.

Также он сообщил, что временные механизмы, в частности командировки судей на работу в другие суды, в полной мере не могут исправить кризисную ситуацию, обусловленную кадровым голодом.

"В таком случае придется констатировать, что государство в полной мере не выполняет функцию обеспечения права граждан на доступ к правосудию. В связи с этим будут не только ограничены права граждан, но и правоохранительная система будет работать неэффективно - о борьбе с преступностью, коррупцией говорить будет невозможно, ведь почти все следственные действия должны быть санкционированы следственными судьями, которые будут завалены тысячами дел", - отметил Маловацкий.

Автор: 

судебная реформа (1802) судья (2643) Высший совет правосудия (568) Маловацкий Алексей (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Нада идти в судьи, правда образования не имею, но хуже не будет
В Україні вакантними є 1900 посад суддів, - заступник голови Вищої ради правосуддя Маловацький - Цензор.НЕТ 1895
показать весь комментарий
19.01.2021 08:59
+8
все эти должности сократить... а потом вообще весь продажный судейский корпус Украины разогнать без права трудоустройства... 2-3 года без взяточников и брехунов Украина переживет спокойно...
показать весь комментарий
19.01.2021 08:59
+8
Прайс у Ермака.
показать весь комментарий
19.01.2021 09:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что то чувствуют.
показать весь комментарий
19.01.2021 08:58 Ответить
все эти должности сократить... а потом вообще весь продажный судейский корпус Украины разогнать без права трудоустройства... 2-3 года без взяточников и брехунов Украина переживет спокойно...
показать весь комментарий
19.01.2021 08:59 Ответить
Нада идти в судьи, правда образования не имею, но хуже не будет
В Україні вакантними є 1900 посад суддів, - заступник голови Вищої ради правосуддя Маловацький - Цензор.НЕТ 1895
показать весь комментарий
19.01.2021 08:59 Ответить
Социальный лифт для избирателей ЗЕ - из базарных хабалок и таксистов в судьи.
показать весь комментарий
19.01.2021 09:01 Ответить
почем кресло судьи?7 сколько сколько шото дюже дорого будет 2 ляма в баксах за вонючую посаду судьи..да тому и вакантно усе.. вы думаете просто так 1900 человек из 13 тысяч свободны нет ДОРОГО КАЖДОЕ МЕ СТО судья практически каждый идет у судьи по нескольким комбинациям группы нардепов скидывается и покупает ему место также тандем нардепы НАБУ СБУ ГБР МВД Прокуроры.. + банки олигархи воры в законе ОПГ полукриминальные структуры политические рычаги депутаты городов областей... в тандему с компаниями в том числе с зарубежной регистрацией просто так с улицы пришел сдал документы никто и никого не принимает- эта эпоха закончилась в начале 2000 годах... я трижды... пытался на судью..в начале 90 годов не решился был последний набор в райсуды по квоте облсовета на 10 лет сразу..не прошел.... в Крыму там вообще /Янукович в 2000 годах дог Оранжевой революции и Кучма рулили.. и в Донецкой области... Амросиевка Председатель согласен был все окей а вот ОГА Донецка под руководством Овоща сказал нет нам таких вумных с Адессы не надо и протолкнули выгнанного за взятки и криминал мента из налоговой. ....свои люди... короче...
показать весь комментарий
19.01.2021 09:21 Ответить
І в той самий час "прохідна" сума щоб влаштуватись працювати суддею 100 000$ мінімум - знайома жінка митника скаржилась що навіть для неї це дорогувато!
показать весь комментарий
19.01.2021 09:00 Ответить
За рік окупиться. Я, як дізнався про відкати на залізниці, зрозумів чого вона збиткова. Середні начальники мають 20000 баксів за півроку.
показать весь комментарий
19.01.2021 09:03 Ответить
А скільки коштує посада?
показать весь комментарий
19.01.2021 09:01 Ответить
Прайс у Ермака.
показать весь комментарий
19.01.2021 09:02 Ответить
у брата Ермака
показать весь комментарий
19.01.2021 09:04 Ответить
Так его ж лично Порошенко на фронте убил давно уже. Ермак лично фоточки убийства показывал Помпео.
И он же по идее тоже был Ермак.
показать весь комментарий
19.01.2021 09:07 Ответить
Нету денег чтоб заплатить за должность....Собирают.А без денег судьей не станешь....
показать весь комментарий
19.01.2021 09:03 Ответить
В україні взагалі нема ні судів ні суддів а є портновсько -підрахуйське судилище -чаво ізволітє.
показать весь комментарий
19.01.2021 09:04 Ответить
твоїм, зебіл, галасуванням
показать весь комментарий
19.01.2021 09:13 Ответить
Ну да, ну да.... Вот раньше, еще каких-то пару лет назад у нас были чеснейшие судьи. А сейчас....
показать весь комментарий
19.01.2021 10:38 Ответить
реформи суду зупинені бубочкою. Бо невигідні бені
показать весь комментарий
19.01.2021 13:36 Ответить
Суддівська мафія штучно створює дефіцит суддів, бо не хоче допускати в своє середовище "нові обличчя". Невже хтось може повірити, що на існуючу з/платню суддів (одну тільки пенсію суддям нещодавно підняли на 22000грн.) не було б бажаючих працювати на такому прибутковому місці?
показать весь комментарий
19.01.2021 09:12 Ответить
Працювати у Києві та обласних центрах бажаючі є та нема вакансій, а от в районах областей є вакансії та нема бажаючих...
показать весь комментарий
19.01.2021 11:03 Ответить
Знайдуться судді, тільки свисни на таку зарплату, а от що робити з вихователями, які отримують мінімалку, але їх потрібно набагато більше. Потім невиховані діти підуть у злочинний світ. Круговорот речей повинен бути, але за це забули ненажерливі олігархи, а потім Астанавитесь!
показать весь комментарий
19.01.2021 09:12 Ответить
Мабуть занадто просять за призначення суддею. Схоже, не у всіх бажаючих є стільки грошей, щоб купити собі пожиттєву посаду судді, а з нею і змогу маніпулювати законами на користь тих, хто більше заплатить...
показать весь комментарий
19.01.2021 09:13 Ответить
Де ж стільки корумпованих морд набрати, ось і дефіцит. Не кожен же хоче вилизувати дупи владарям і мафії, тут талант потрібен.
показать весь комментарий
19.01.2021 09:16 Ответить
Шкода, що на цій гілці, ніби й адекватні - а все одно анархісти, пропонують знищення інституцій держави.
Відсутність нормального судочинства (в т.ч. і через некомплект штату суддів) - одна із перешкод руху України до ЄС і в НАТО. Інша справа, що штат потрібно "шерстити", але для цього потрібно, щоб він був заповненим!
До речі, давно вже ВВКС не збиралась... І ГРД - закинули доглядати за цією сферою...
показать весь комментарий
19.01.2021 09:20 Ответить
Украинцы столько судей не прокормят
Один только Тупицкий стоит ОТ 430 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ украинскому налогоплательщику
показать весь комментарий
19.01.2021 09:28 Ответить
вакантны 1900 должностей судей..

Так а в чем проблемы? Юристов каждый год выпускается из институтов кучи. Назначайте. Все равно эти будут лучше чем старые взяточники. А судьей может работать каждый дурак, тут ума не нужно. Кодекс открыл, громко зачитал срок, вот и все.
показать весь комментарий
19.01.2021 09:33 Ответить
Это бизнес. А у дураков столько денег нет.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:14 Ответить
Проблема в тому, що ніхто з тих хто може пройти конкурс не схоче їхати в якийсь зажопінський райцентр, а у Київі вакантних посад нема.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:00 Ответить
"Восстановление доверия к судебной системе путем замены судей" - это ярко. Это как перенося воду в решете предложить поменять все сита.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:02 Ответить
По-вашему замена всех ****** в публичном доме вообще никаких проблем не решает?
показать весь комментарий
19.01.2021 11:06 Ответить
Сам факт не меняет ничего. Публичный дом останется публичным домом. А ***** останутся *******.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:19 Ответить
*** заграничные судьи должны в очереди убиваться.... у них таких зарплат нету...
показать весь комментарий
19.01.2021 11:16 Ответить
1900 посад судів по 50-100 тисяч бакінських за посаду - це 90 -190 млн доллярів налічкою!!! Хтось розуміє яка це сумма яку посіпаки Єрмака-Зеленського планують заробити на працевлаштуванні "нових" обличь суддів? І ви розумієте, що ці судді будуть робити? Вони будуть відбивати вложені кошти! Ось вам і обличчя нової влади! Кінець бідності!
показать весь комментарий
19.01.2021 12:19 Ответить
Эти твари (судьи) нужны только на помойке. В Украине шо ********** янелох, шо судьи, шо прокуратура с аваковской МэВэДэээ - инородные тела. Эти структуры таки доказали свою бесполезность и вредность для развития. Мафия - хапуги, бандиты и взяточники - одним словом, воры при законе.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:03 Ответить
просто у людей денег нет, чтоб столько заплатить за вакантное место
показать весь комментарий
19.01.2021 13:37 Ответить
Так на посади суддів на "конкурсі" відбирають за необхідними ознаками: щоб хабарник, щоб виконував будь-які замовлення; щоб біографію мав таку, що в разі непослуху - тюрма; щоб сєпарюга; щоб у праві розбирався як свиня в балеті.
От і некомплект.
показать весь комментарий
20.01.2021 10:33 Ответить
Если бы не брали такие большие суммы за назначение на должность судьи, то выкансий бы не было.
показать весь комментарий
20.01.2021 17:44 Ответить
 
 