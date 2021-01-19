Новый эпицентр коронавируса выявили в Китае
В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР во вторник.
Смертельных исходов от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний не зарегистрировано.
За воскресенье было обнаружено 109 новых заразившихся, внутри страны - 93, умерших не было.
Новым эпицентром внутренних случаев заражения в понедельник стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели - 30.
Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. За последние сутки в Хэбэе обнаружены 35 новых заболевших (все - в административной центре провинции городе Шицзячжуане), в то время как сутками ранее было зафиксировано 54 новых случая заражения, (52 - в Шицзячжуане).
В связи с тем, что на территории Хэбэй находится Пекин, жителям районов провинции, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, введены ограничения на въезд в столицу.
За минувший понедельник 27 "внутренних" случаев заражения выявлены также в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, один - в Пекине. Всего в Китае с начала пандемии зафиксировано 88 тыс. 454 случая заражения коронавирусом, скончались 4 тыс. 635 человек, выздоровели более 82,4 тыс.
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К эпицентру ядреная бомба доставляется как организациями, так и отдельными гражданами. Если такой гражданин идет из зоны Б в зону А, то что его встретит? Правильно, товарищи, ударная волна, которая помимо легких ушибов причиняет также тотальные разрушения мостов и железобетонных конструкций.
Еще одним поразительным фактором ядреного взрыва является протыкающая радиация, которая ионизирует воздух. Вот почему после ядреного взрыва так легко дышится.
Приведем несколько характерных примеров. Погожим летним днем (ПЛД) вы с девушкой гуляете по парку культуры имени отдыха, и вам на голову падает ядреная бомба. Ваши действия?
Неправильно, товарищи. Прежде всего надо оповестить население, а уже потом принимать меры к окапыванию.
Для этого каждый гражданин, в том числе и девушка, должен на левом боку носить малую саперную лопатку и уметь окапываться. Опыты, проведенные не нашими учеными, показали, что на трупах неокопавшихся были обнаружены ожоги, в то время, как на трупах окопавшихся никаких ожогов обнаружено не было.
это правило не для девушек с саперной лопаткой
https://censor.net/ru/news/3242578/za_sutki_izza_covid19_v_ukraine_umerli_177_chelovek_vyyavleny_3_939_novyh_sluchaev_vyzdoroveli_15_052 - все ОК ребята, пора карантин снимать!
Коли релігія (спосіб мислення) з дірками, то чому законам не бути з дірками. Адже кожен закон повинен бути справедливим. А поняття справедливості якраз відповідає моралі спільноти.
Ковід прийшов звідтиля.
Хто небуть вірить у наведені дані ??
Нічого нового - я про це читав у фантастів ще тридцять років тому. Там правда кололи старим ( ну не хотіли швидко вмирати) вітаміни. Із прогнозованим результатом. Кого здивує смерть девяностолітньої людини?
А сьогодні всім вколять вакцини. З прогнозованим результатом.