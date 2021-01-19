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Новости Коронавирус и карантин
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Новый эпицентр коронавируса выявили в Китае

Новый эпицентр коронавируса выявили в Китае

В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР во вторник.

Смертельных исходов от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний не зарегистрировано.

За воскресенье было обнаружено 109 новых заразившихся, внутри страны - 93, умерших не было.

Новым эпицентром внутренних случаев заражения в понедельник стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели - 30.

Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. За последние сутки в Хэбэе обнаружены 35 новых заболевших (все - в административной центре провинции городе Шицзячжуане), в то время как сутками ранее было зафиксировано 54 новых случая заражения, (52 - в Шицзячжуане).

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В связи с тем, что на территории Хэбэй находится Пекин, жителям районов провинции, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, введены ограничения на въезд в столицу.

За минувший понедельник 27 "внутренних" случаев заражения выявлены также в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, один - в Пекине. Всего в Китае с начала пандемии зафиксировано 88 тыс. 454 случая заражения коронавирусом, скончались 4 тыс. 635 человек, выздоровели более 82,4 тыс.

карантин (16729) Китай (2909) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
эпицентр?...от него все беды
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19.01.2021 09:32
+4
В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения - УЖАС!! КОШМАР!!!

https://censor.net/ru/news/3242578/za_sutki_izza_covid19_v_ukraine_umerli_177_chelovek_vyyavleny_3_939_novyh_sluchaev_vyzdoroveli_15_052 - все ОК ребята, пора карантин снимать!
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19.01.2021 09:40
+3
Во всем мире решили сделать новую систему управления обществом, отбросив традиционных Христа, Будду, Аллаха и т.д., заменив их прямым животным страхом перед "пандемиями", наказаниями за их нарушения, обязательное ношение рабских намордников, малочисленные патриции в каждом правительстве и крупными торговцами
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19.01.2021 09:54
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эпицентр?...от него все беды
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19.01.2021 09:32 Ответить
Растет Герега. Вот чертяка
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19.01.2021 09:33 Ответить
та да. не успели в Запорожье открыть, как уже в северо-восточной провинции дзинь-дзинь...
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19.01.2021 09:58 Ответить
После взрыва бомбы образуются три зоны - А, Б и В. В центре зон - эпицентр. Главный секрет ядреной бомбы в том, что она всегда падает точно в свой эпицентр.
К эпицентру ядреная бомба доставляется как организациями, так и отдельными гражданами. Если такой гражданин идет из зоны Б в зону А, то что его встретит? Правильно, товарищи, ударная волна, которая помимо легких ушибов причиняет также тотальные разрушения мостов и железобетонных конструкций.
Еще одним поразительным фактором ядреного взрыва является протыкающая радиация, которая ионизирует воздух. Вот почему после ядреного взрыва так легко дышится.
Приведем несколько характерных примеров. Погожим летним днем (ПЛД) вы с девушкой гуляете по парку культуры имени отдыха, и вам на голову падает ядреная бомба. Ваши действия?
Неправильно, товарищи. Прежде всего надо оповестить население, а уже потом принимать меры к окапыванию.
Для этого каждый гражданин, в том числе и девушка, должен на левом боку носить малую саперную лопатку и уметь окапываться. Опыты, проведенные не нашими учеными, показали, что на трупах неокопавшихся были обнаружены ожоги, в то время, как на трупах окопавшихся никаких ожогов обнаружено не было.
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19.01.2021 09:47 Ответить
при виде грибовидного облака,нужно срочно принять положение лежа, повернув лицо таким образом, чтобы видеть куда улетят яйца...
это правило не для девушек с саперной лопаткой
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19.01.2021 09:56 Ответить
Епіцентр К...
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19.01.2021 10:39 Ответить
Ну, раз целый эпицентр короновируса - это к Герегам.
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19.01.2021 09:32 Ответить
Лапті завітали в гості?
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19.01.2021 09:37 Ответить
Курва , щойно з епіцентру
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19.01.2021 09:37 Ответить
В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения - УЖАС!! КОШМАР!!!

https://censor.net/ru/news/3242578/za_sutki_izza_covid19_v_ukraine_umerli_177_chelovek_vyyavleny_3_939_novyh_sluchaev_vyzdoroveli_15_052 - все ОК ребята, пора карантин снимать!
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19.01.2021 09:40 Ответить
Китай всё фильтрует.Тоталитарная страна типа Северной Кореи.Всё идёт к тому.Телефоны уже индийские в ходу и без Байду.Сяоми рядом не стояли.
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19.01.2021 10:00 Ответить
Во всем мире решили сделать новую систему управления обществом, отбросив традиционных Христа, Будду, Аллаха и т.д., заменив их прямым животным страхом перед "пандемиями", наказаниями за их нарушения, обязательное ношение рабских намордников, малочисленные патриции в каждом правительстве и крупными торговцами
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19.01.2021 09:54 Ответить
А шо ще робити, як звичайні релігії вже не діють, закони з дірками, а люди розпоясалися?
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19.01.2021 10:06 Ответить
Это правда. Демократия вела к плачевным последствиям, реально распоясались люди от вседозволенности вне работы, самоконтроль отсутствовал, моральные принципы улетали в трубу. Может так и лучше
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19.01.2021 10:23 Ответить
виправляти в релігіях протиріччя. Бо у хрестиян, що вірять у Сина Божого чомусь вони діти Авраама і Якова. Тоді як інші діти цих названих не вірять у сина божого. Може вже пора визначитися?
Коли релігія (спосіб мислення) з дірками, то чому законам не бути з дірками. Адже кожен закон повинен бути справедливим. А поняття справедливості якраз відповідає моралі спільноти.
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19.01.2021 12:19 Ответить
Просто создаётся новая религия - называется ковидианство! Ее жрецы это врачи. Глава церкви - глава ВОЗ, министры здравоохранения - патриархи. Теневые управители - крупные фармкомпании и фонды типа имени "святых" Била и Мелинды Гейтс😁
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19.01.2021 15:33 Ответить
То Швецию хвалили за отсутствие карантина, то Китай - за жесткий карантин. А по итогу вирус как иголка в стоге сена, нихрена это все не помогает.
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19.01.2021 10:00 Ответить
У Китаї 1,4 млрд осіб населення.
Ковід прийшов звідтиля.
Хто небуть вірить у наведені дані ??
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19.01.2021 10:31 Ответить
У явіть собі, що штучний вірус має властивість не вбивати людей із певними генетичними особливостями. І в основному працездатного віку.
Нічого нового - я про це читав у фантастів ще тридцять років тому. Там правда кололи старим ( ну не хотіли швидко вмирати) вітаміни. Із прогнозованим результатом. Кого здивує смерть девяностолітньої людини?
А сьогодні всім вколять вакцини. З прогнозованим результатом.
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19.01.2021 12:26 Ответить
 
 