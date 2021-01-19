Новий епіцентр коронавірусу виявили в Китаї
У Китаї за минулу добу виявлено 118 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 106 випадків зафіксовано всередині країни
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР у вівторок.
Смертей від пов'язаних з коронавірусною інфекцією захворювань не зареєстровано.
За неділю було виявлено 109 нових заражених, всередині країни - 93, померлих не було.
Новим епіцентром внутрішніх випадків зараження в понеділок стала північно-східна провінція Цзілінь, де зафіксовано зростання кількості інфікованих. Упродовж минулої доби було виявлено 43 нових хворих, у той час як за неділю минулого тижня - 30.
Раніше найбільш гостра ситуація спостерігалася в провінції Хебей на сході країни. За останню добу в Хебеї виявлено 35 нових хворих (всі - в адміністративному центрі провінції місті Шицзячжуані), водночас добою раніше було зафіксовано 54 нові випадки зараження, (52 - в Шицзячжуані).
У зв'язку з тим, що на території Хебей розташовано Пекін, жителям районів провінції, де склалася несприятлива епідеміологічна ситуація, введені обмеження на в'їзд до столиці.
За минулий понеділок 27 "внутрішніх" випадків зараження виявлені також у провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, один - у Пекіні. Всього в Китаї з початку пандемії зафіксовано 88 тис. 454 випадки зараження коронавірусом, померли 4 тис. 635 осіб, видужали понад 82,4 тис.
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К эпицентру ядреная бомба доставляется как организациями, так и отдельными гражданами. Если такой гражданин идет из зоны Б в зону А, то что его встретит? Правильно, товарищи, ударная волна, которая помимо легких ушибов причиняет также тотальные разрушения мостов и железобетонных конструкций.
Еще одним поразительным фактором ядреного взрыва является протыкающая радиация, которая ионизирует воздух. Вот почему после ядреного взрыва так легко дышится.
Приведем несколько характерных примеров. Погожим летним днем (ПЛД) вы с девушкой гуляете по парку культуры имени отдыха, и вам на голову падает ядреная бомба. Ваши действия?
Неправильно, товарищи. Прежде всего надо оповестить население, а уже потом принимать меры к окапыванию.
Для этого каждый гражданин, в том числе и девушка, должен на левом боку носить малую саперную лопатку и уметь окапываться. Опыты, проведенные не нашими учеными, показали, что на трупах неокопавшихся были обнаружены ожоги, в то время, как на трупах окопавшихся никаких ожогов обнаружено не было.
это правило не для девушек с саперной лопаткой
https://censor.net/ru/news/3242578/za_sutki_izza_covid19_v_ukraine_umerli_177_chelovek_vyyavleny_3_939_novyh_sluchaev_vyzdoroveli_15_052 - все ОК ребята, пора карантин снимать!
Коли релігія (спосіб мислення) з дірками, то чому законам не бути з дірками. Адже кожен закон повинен бути справедливим. А поняття справедливості якраз відповідає моралі спільноти.
Ковід прийшов звідтиля.
Хто небуть вірить у наведені дані ??
Нічого нового - я про це читав у фантастів ще тридцять років тому. Там правда кололи старим ( ну не хотіли швидко вмирати) вітаміни. Із прогнозованим результатом. Кого здивує смерть девяностолітньої людини?
А сьогодні всім вколять вакцини. З прогнозованим результатом.