Новий епіцентр коронавірусу виявили в Китаї

У Китаї за минулу добу виявлено 118 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 106 випадків зафіксовано всередині країни

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР у вівторок.

Смертей від пов'язаних з коронавірусною інфекцією захворювань не зареєстровано.

За неділю було виявлено 109 нових заражених, всередині країни - 93, померлих не було.

Новим епіцентром внутрішніх випадків зараження в понеділок стала північно-східна провінція Цзілінь, де зафіксовано зростання кількості інфікованих. Упродовж минулої доби було виявлено 43 нових хворих, у той час як за неділю минулого тижня - 30.

Раніше найбільш гостра ситуація спостерігалася в провінції Хебей на сході країни. За останню добу в Хебеї виявлено 35 нових хворих (всі - в адміністративному центрі провінції місті Шицзячжуані), водночас добою раніше було зафіксовано 54 нові випадки зараження, (52 - в Шицзячжуані).

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У зв'язку з тим, що на території Хебей розташовано Пекін, жителям районів провінції, де склалася несприятлива епідеміологічна ситуація, введені обмеження на в'їзд до столиці.

За минулий понеділок 27 "внутрішніх" випадків зараження виявлені також у провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, один - у Пекіні. Всього в Китаї з початку пандемії зафіксовано 88 тис. 454 випадки зараження коронавірусом, померли 4 тис. 635 осіб, видужали понад 82,4 тис.