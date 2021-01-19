УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10702 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
14 767 20

Новий епіцентр коронавірусу виявили в Китаї

Новий епіцентр коронавірусу виявили в Китаї

У Китаї за минулу добу виявлено 118 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 106 випадків зафіксовано всередині країни

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР у вівторок.

Смертей від пов'язаних з коронавірусною інфекцією захворювань не зареєстровано.

За неділю було виявлено 109 нових заражених, всередині країни - 93, померлих не було.

Новим епіцентром внутрішніх випадків зараження в понеділок стала північно-східна провінція Цзілінь, де зафіксовано зростання кількості інфікованих. Упродовж минулої доби було виявлено 43 нових хворих, у той час як за неділю минулого тижня - 30.

Раніше найбільш гостра ситуація спостерігалася в провінції Хебей на сході країни. За останню добу в Хебеї виявлено 35 нових хворих (всі - в адміністративному центрі провінції місті Шицзячжуані), водночас добою раніше було зафіксовано 54 нові випадки зараження, (52 - в Шицзячжуані).

Також читайте: У Китаї виявили коронавірус у морозиві, сироватку для якого поставляли з України

У зв'язку з тим, що на території Хебей розташовано Пекін, жителям районів провінції, де склалася несприятлива епідеміологічна ситуація, введені обмеження на в'їзд до столиці.

За минулий понеділок 27 "внутрішніх" випадків зараження виявлені також у провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, один - у Пекіні. Всього в Китаї з початку пандемії зафіксовано 88 тис. 454 випадки зараження коронавірусом, померли 4 тис. 635 осіб, видужали понад 82,4 тис.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4500) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
эпицентр?...от него все беды
показати весь коментар
19.01.2021 09:32
+4
В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения - УЖАС!! КОШМАР!!!

https://censor.net/ru/news/3242578/za_sutki_izza_covid19_v_ukraine_umerli_177_chelovek_vyyavleny_3_939_novyh_sluchaev_vyzdoroveli_15_052 - все ОК ребята, пора карантин снимать!
показати весь коментар
19.01.2021 09:40
+3
Во всем мире решили сделать новую систему управления обществом, отбросив традиционных Христа, Будду, Аллаха и т.д., заменив их прямым животным страхом перед "пандемиями", наказаниями за их нарушения, обязательное ношение рабских намордников, малочисленные патриции в каждом правительстве и крупными торговцами
показати весь коментар
19.01.2021 09:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
эпицентр?...от него все беды
показати весь коментар
19.01.2021 09:32 Відповісти
Растет Герега. Вот чертяка
показати весь коментар
19.01.2021 09:33 Відповісти
та да. не успели в Запорожье открыть, как уже в северо-восточной провинции дзинь-дзинь...
показати весь коментар
19.01.2021 09:58 Відповісти
После взрыва бомбы образуются три зоны - А, Б и В. В центре зон - эпицентр. Главный секрет ядреной бомбы в том, что она всегда падает точно в свой эпицентр.
К эпицентру ядреная бомба доставляется как организациями, так и отдельными гражданами. Если такой гражданин идет из зоны Б в зону А, то что его встретит? Правильно, товарищи, ударная волна, которая помимо легких ушибов причиняет также тотальные разрушения мостов и железобетонных конструкций.
Еще одним поразительным фактором ядреного взрыва является протыкающая радиация, которая ионизирует воздух. Вот почему после ядреного взрыва так легко дышится.
Приведем несколько характерных примеров. Погожим летним днем (ПЛД) вы с девушкой гуляете по парку культуры имени отдыха, и вам на голову падает ядреная бомба. Ваши действия?
Неправильно, товарищи. Прежде всего надо оповестить население, а уже потом принимать меры к окапыванию.
Для этого каждый гражданин, в том числе и девушка, должен на левом боку носить малую саперную лопатку и уметь окапываться. Опыты, проведенные не нашими учеными, показали, что на трупах неокопавшихся были обнаружены ожоги, в то время, как на трупах окопавшихся никаких ожогов обнаружено не было.
показати весь коментар
19.01.2021 09:47 Відповісти
при виде грибовидного облака,нужно срочно принять положение лежа, повернув лицо таким образом, чтобы видеть куда улетят яйца...
это правило не для девушек с саперной лопаткой
показати весь коментар
19.01.2021 09:56 Відповісти
Епіцентр К...
показати весь коментар
19.01.2021 10:39 Відповісти
Ну, раз целый эпицентр короновируса - это к Герегам.
показати весь коментар
19.01.2021 09:32 Відповісти
Лапті завітали в гості?
показати весь коментар
19.01.2021 09:37 Відповісти
Курва , щойно з епіцентру
показати весь коментар
19.01.2021 09:37 Відповісти
В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения - УЖАС!! КОШМАР!!!

https://censor.net/ru/news/3242578/za_sutki_izza_covid19_v_ukraine_umerli_177_chelovek_vyyavleny_3_939_novyh_sluchaev_vyzdoroveli_15_052 - все ОК ребята, пора карантин снимать!
показати весь коментар
19.01.2021 09:40 Відповісти
Китай всё фильтрует.Тоталитарная страна типа Северной Кореи.Всё идёт к тому.Телефоны уже индийские в ходу и без Байду.Сяоми рядом не стояли.
показати весь коментар
19.01.2021 10:00 Відповісти
Во всем мире решили сделать новую систему управления обществом, отбросив традиционных Христа, Будду, Аллаха и т.д., заменив их прямым животным страхом перед "пандемиями", наказаниями за их нарушения, обязательное ношение рабских намордников, малочисленные патриции в каждом правительстве и крупными торговцами
показати весь коментар
19.01.2021 09:54 Відповісти
А шо ще робити, як звичайні релігії вже не діють, закони з дірками, а люди розпоясалися?
показати весь коментар
19.01.2021 10:06 Відповісти
Это правда. Демократия вела к плачевным последствиям, реально распоясались люди от вседозволенности вне работы, самоконтроль отсутствовал, моральные принципы улетали в трубу. Может так и лучше
показати весь коментар
19.01.2021 10:23 Відповісти
виправляти в релігіях протиріччя. Бо у хрестиян, що вірять у Сина Божого чомусь вони діти Авраама і Якова. Тоді як інші діти цих названих не вірять у сина божого. Може вже пора визначитися?
Коли релігія (спосіб мислення) з дірками, то чому законам не бути з дірками. Адже кожен закон повинен бути справедливим. А поняття справедливості якраз відповідає моралі спільноти.
показати весь коментар
19.01.2021 12:19 Відповісти
Просто создаётся новая религия - называется ковидианство! Ее жрецы это врачи. Глава церкви - глава ВОЗ, министры здравоохранения - патриархи. Теневые управители - крупные фармкомпании и фонды типа имени "святых" Била и Мелинды Гейтс😁
показати весь коментар
19.01.2021 15:33 Відповісти
То Швецию хвалили за отсутствие карантина, то Китай - за жесткий карантин. А по итогу вирус как иголка в стоге сена, нихрена это все не помогает.
показати весь коментар
19.01.2021 10:00 Відповісти
У Китаї 1,4 млрд осіб населення.
Ковід прийшов звідтиля.
Хто небуть вірить у наведені дані ??
показати весь коментар
19.01.2021 10:31 Відповісти
У явіть собі, що штучний вірус має властивість не вбивати людей із певними генетичними особливостями. І в основному працездатного віку.
Нічого нового - я про це читав у фантастів ще тридцять років тому. Там правда кололи старим ( ну не хотіли швидко вмирати) вітаміни. Із прогнозованим результатом. Кого здивує смерть девяностолітньої людини?
А сьогодні всім вколять вакцини. З прогнозованим результатом.
показати весь коментар
19.01.2021 12:26 Відповісти
 
 