В Германии обнаружили новый штамм коронавируса

В больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии обнаружили у 35 пациентов новый вариант коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Новая мутация отличается от вариантов, обнаруженных ранее в ЮАР и Великобритании.

По словам директора клиники, пока неизвестно, насколько заразен и насколько смертоносный новый вариант.

"Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен", - отметил Франк Нидербюль.

Заместитель медицинского директора Клеменс Стокклаузнер сказал, что пока нет необходимости паниковать.

"Мы должны дождаться полного секвенирования. На данный момент мы не можем сказать, имеет ли эта (мутация) любое клиническое значение", - сказал он журналистам.

Отмечается, что образцы пациентов были отправлены в берлинскую больницу "Шарите" для дальнейшего исследования.

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