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Новости Коронавирус и карантин
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В Германии обнаружили новый штамм коронавируса

В Германии обнаружили новый штамм коронавируса

В больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии обнаружили у 35 пациентов новый вариант коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Новая мутация отличается от вариантов, обнаруженных ранее в ЮАР и Великобритании.

По словам директора клиники, пока неизвестно, насколько заразен и насколько смертоносный новый вариант.

"Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен", - отметил Франк Нидербюль.

Заместитель медицинского директора Клеменс Стокклаузнер сказал, что пока нет необходимости паниковать.

"Мы должны дождаться полного секвенирования. На данный момент мы не можем сказать, имеет ли эта (мутация) любое клиническое значение", - сказал он журналистам.

Отмечается, что образцы пациентов были отправлены в берлинскую больницу "Шарите" для дальнейшего исследования.

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Германия (6925) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
О да, теперь мутации, новые штаммы, ковид 2021.....2040 и прочие будут постоянно. А дебилы будут верить, на них и расчет, а их большинство, как оказалось.
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19.01.2021 09:53
+4
Это да, сколько я не пытался доказать весной тут слабоумным что Ковид и Пандемия это фейк и брехня , ничего не выходило - люди продолжали верит ТЕЛЕВИЗОРУ.
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19.01.2021 09:59
+4
Если в какой то стране не обнаружится новый вид короны, названный именем этой страны, то это уже как то не комильфо.
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19.01.2021 10:03
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О да, теперь мутации, новые штаммы, ковид 2021.....2040 и прочие будут постоянно. А дебилы будут верить, на них и расчет, а их большинство, как оказалось.
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19.01.2021 09:53 Ответить
Это да, сколько я не пытался доказать весной тут слабоумным что Ковид и Пандемия это фейк и брехня , ничего не выходило - люди продолжали верит ТЕЛЕВИЗОРУ.
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19.01.2021 09:59 Ответить
про ковиду как про новые бренды в автопроме Германии ... напрягает с каким заранее предсказуемым выплыл ковид.... а ведь задолго за 100-50-20-10 лет были и пророчества и предсказания и косяком Голливуд снимал всякие фильмы про вирусы пандемии зомби у Ванги предсказано-- что новая болячка погубит в Китае больше половины ее населения.... как знать как знать.. пока есть основания допускать что Китай и выпустил джина из бутылки вирус новые и может бумеранг таки накажет какая то его версия мутации китайцев..
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19.01.2021 10:49 Ответить
в смысле пророчества? это что, значит "все расписано"? "мойры" это не фейк? прикольненько получается
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19.01.2021 11:03 Ответить
больше ковидов,хороших и разных!
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19.01.2021 09:56 Ответить
Если в какой то стране не обнаружится новый вид короны, названный именем этой страны, то это уже как то не комильфо.
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19.01.2021 10:03 Ответить
Так глядишь и до зомби реальных не далеко
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19.01.2021 09:58 Ответить
Хорошо кстати то, что эти фейк-ньюс вызывают у людей просто смех и ехидничание в адрес СМИ. Весной многие верили что вот прямо сейчас идёт "страшная Пандемия" и мы все умрем.
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19.01.2021 10:00 Ответить
І це видно по зменшенню кількості бажаючих зробити тест, і по Степанову, який перетворивсь на зазивалу.
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19.01.2021 10:13 Ответить
Многие верят и будут верить, а потом - 5 локдаунов подряд с подкрученной статистикой и принудительная вакцинация.
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19.01.2021 10:19 Ответить
У Німеччині виявили новий штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 1808
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19.01.2021 10:09 Ответить
враньё,не верю!
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19.01.2021 10:50 Ответить
Шо опять требуется новая вакцина? Раль Барик наш труженик на плантациях чашки Петри такое насоздавал, что Билл Гейтс ему перевернутую золотую звезду героя мальтузианского труда обязательно вручит в конторе масонского совета.
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19.01.2021 11:42 Ответить
Примечательно как кацапы в коментах разгоняют про "вывсёврёти! никакого коронавируса не существует"
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19.01.2021 11:56 Ответить
 
 