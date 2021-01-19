У Німеччині виявили новий штам коронавірусу

У лікарні баварського міста Гарміш-Партенкірхен на півдні Німеччини виявили у 35 пацієнтів новий варіант коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Нова мутація відрізняється від варіантів, виявлених раніше в ПАР і Великій Британії.

За словами директора клініки, поки невідомо, наскільки заразний і наскільки смертоносний новий варіант.

"Той факт, що це новий варіант, не означає, що він більш заразний", - зазначив Франк Нідербюль.

Заступник медичного директора Клеменс Стокклаузнер сказав, що поки немає необхідності панікувати.

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"Ми повинні дочекатися повного секвенування. На цей момент ми не можемо сказати, чи має ця (мутація) будь-яке клінічне значення", - сказав він журналістам.

Зазначається, що зразки пацієнтів були відправлені до берлінської лікарні "Шаріте" для подальшого дослідження.