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Новини Коронавірус і карантин
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У Німеччині виявили новий штам коронавірусу

У Німеччині виявили новий штам коронавірусу

У лікарні баварського міста Гарміш-Партенкірхен на півдні Німеччини виявили у 35 пацієнтів новий варіант коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Нова мутація відрізняється від варіантів, виявлених раніше в ПАР і Великій Британії.

За словами директора клініки, поки невідомо, наскільки заразний і наскільки смертоносний новий варіант.

"Той факт, що це новий варіант, не означає, що він більш заразний", - зазначив Франк Нідербюль.

Заступник медичного директора Клеменс Стокклаузнер сказав, що поки немає необхідності панікувати.

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"Ми повинні дочекатися повного секвенування. На цей момент ми не можемо сказати, чи має ця (мутація) будь-яке клінічне значення", - сказав він журналістам.

Зазначається, що зразки пацієнтів були відправлені до берлінської лікарні "Шаріте" для подальшого дослідження.

Автор: 

Німеччина (7316) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
О да, теперь мутации, новые штаммы, ковид 2021.....2040 и прочие будут постоянно. А дебилы будут верить, на них и расчет, а их большинство, как оказалось.
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19.01.2021 09:53
+4
Это да, сколько я не пытался доказать весной тут слабоумным что Ковид и Пандемия это фейк и брехня , ничего не выходило - люди продолжали верит ТЕЛЕВИЗОРУ.
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19.01.2021 09:59
+4
Если в какой то стране не обнаружится новый вид короны, названный именем этой страны, то это уже как то не комильфо.
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19.01.2021 10:03
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О да, теперь мутации, новые штаммы, ковид 2021.....2040 и прочие будут постоянно. А дебилы будут верить, на них и расчет, а их большинство, как оказалось.
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19.01.2021 09:53 Відповісти
Это да, сколько я не пытался доказать весной тут слабоумным что Ковид и Пандемия это фейк и брехня , ничего не выходило - люди продолжали верит ТЕЛЕВИЗОРУ.
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19.01.2021 09:59 Відповісти
про ковиду как про новые бренды в автопроме Германии ... напрягает с каким заранее предсказуемым выплыл ковид.... а ведь задолго за 100-50-20-10 лет были и пророчества и предсказания и косяком Голливуд снимал всякие фильмы про вирусы пандемии зомби у Ванги предсказано-- что новая болячка погубит в Китае больше половины ее населения.... как знать как знать.. пока есть основания допускать что Китай и выпустил джина из бутылки вирус новые и может бумеранг таки накажет какая то его версия мутации китайцев..
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19.01.2021 10:49 Відповісти
в смысле пророчества? это что, значит "все расписано"? "мойры" это не фейк? прикольненько получается
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19.01.2021 11:03 Відповісти
больше ковидов,хороших и разных!
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19.01.2021 09:56 Відповісти
Если в какой то стране не обнаружится новый вид короны, названный именем этой страны, то это уже как то не комильфо.
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19.01.2021 10:03 Відповісти
Так глядишь и до зомби реальных не далеко
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19.01.2021 09:58 Відповісти
Хорошо кстати то, что эти фейк-ньюс вызывают у людей просто смех и ехидничание в адрес СМИ. Весной многие верили что вот прямо сейчас идёт "страшная Пандемия" и мы все умрем.
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19.01.2021 10:00 Відповісти
І це видно по зменшенню кількості бажаючих зробити тест, і по Степанову, який перетворивсь на зазивалу.
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19.01.2021 10:13 Відповісти
Многие верят и будут верить, а потом - 5 локдаунов подряд с подкрученной статистикой и принудительная вакцинация.
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19.01.2021 10:19 Відповісти
У Німеччині виявили новий штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 1808
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19.01.2021 10:09 Відповісти
враньё,не верю!
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19.01.2021 10:50 Відповісти
Шо опять требуется новая вакцина? Раль Барик наш труженик на плантациях чашки Петри такое насоздавал, что Билл Гейтс ему перевернутую золотую звезду героя мальтузианского труда обязательно вручит в конторе масонского совета.
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19.01.2021 11:42 Відповісти
Примечательно как кацапы в коментах разгоняют про "вывсёврёти! никакого коронавируса не существует"
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19.01.2021 11:56 Відповісти
 
 