У Німеччині виявили новий штам коронавірусу
У лікарні баварського міста Гарміш-Партенкірхен на півдні Німеччини виявили у 35 пацієнтів новий варіант коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Нова мутація відрізняється від варіантів, виявлених раніше в ПАР і Великій Британії.
За словами директора клініки, поки невідомо, наскільки заразний і наскільки смертоносний новий варіант.
"Той факт, що це новий варіант, не означає, що він більш заразний", - зазначив Франк Нідербюль.
Заступник медичного директора Клеменс Стокклаузнер сказав, що поки немає необхідності панікувати.
"Ми повинні дочекатися повного секвенування. На цей момент ми не можемо сказати, чи має ця (мутація) будь-яке клінічне значення", - сказав він журналістам.
Зазначається, що зразки пацієнтів були відправлені до берлінської лікарні "Шаріте" для подальшого дослідження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль