Медработников в Беларуси начали вакцинировать "Спутником V"
В Беларуси 19 января врачей начали прививать от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
"Учреждения здравоохранения получили партии вакцин "Спутник V" для вакцинации медработников Беларуси – тех, которые находятся в зоне риска. Прежде всего, будут привиты 2 тыс. 285 медработников Минска, 3 тыс. 460 Брестского региона, 3 тыс. 260 – Витебского, 4 тыс. 365 Гомельского, 1 тыс. 735 Гродненского, 1 тыс. 610 Могилевского, 2 тыс. 485 Минской области. Около 800 - доз для медработников республиканских учреждений", - говорится в сообщении ведомства.
Стоит напомнить, что российская вакцина "Спутник V" до сих пор не прошла третьего этапа клинических испытаний. ВОЗ не подтвердила, что препарат можно использовать. Однако в России на это не обращают внимания и прививают людей. Кстати, уже зафиксировали повторные случаи инфицирования коронавирусом после такой вакцинации.
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Втім, відповідь я знаю. Серед білорусів нормальних людей на пару відсотків більше, ніж серед к@цапів, тож щиро похер на вашу долю.
Во первых мало людей которые больше одного раза заболели КОВИД, и те, почти все с нарушением иммунной системы. И вообще болезнь новая, статистики по повторным заболеваниям очень мало.
И чего бы это повторное заражение должно протекать в более тяжёлой форме?
А, ну да, ты же пришёл сюда чтобы полаять с умным видом
Втім, там лікарі теж є частиною системи.
росія хоче завалити світ російською(випущеною в Південній Кореї) Х..уйнею.
погодились Перуанський Клоун,Бацька,і ще ряд фінансованих рашкою країн....)
тобто багато не зароблять..))