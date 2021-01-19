РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11339 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 227 49

Медработников в Беларуси начали вакцинировать "Спутником V"

Медработников в Беларуси начали вакцинировать

В Беларуси 19 января врачей начали прививать от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Учреждения здравоохранения получили партии вакцин "Спутник V" для вакцинации медработников Беларуси – тех, которые находятся в зоне риска. Прежде всего, будут привиты 2 тыс. 285 медработников Минска, 3 тыс. 460 Брестского региона, 3 тыс. 260 – Витебского, 4 тыс. 365 Гомельского, 1 тыс. 735 Гродненского, 1 тыс. 610 Могилевского, 2 тыс. 485 Минской области. Около 800 - доз для медработников республиканских учреждений", - говорится в сообщении ведомства.

Читайте также: Вакцинация - это вызов для всего мира, - Зеленский

Стоит напомнить, что российская вакцина "Спутник V" до сих пор не прошла третьего этапа клинических испытаний. ВОЗ не подтвердила, что препарат можно использовать. Однако в России на это не обращают внимания и прививают людей. Кстати, уже зафиксировали повторные случаи инфицирования коронавирусом после такой вакцинации.

Медработников в Беларуси начали вакцинировать Спутником V 01

Беларусь (7886) вакцина (3814) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Он пфайзером привился из под полы, как правлящая верхушка зебилов
показать весь комментарий
19.01.2021 10:00
+7
Медработников в Беларуси начали вакцинировать "Спутником V" - Цензор.НЕТ 956
показать весь комментарий
19.01.2021 10:06
+7
Медпрацівників у Білорусі почали вакцинувати "Супутником V" - Цензор.НЕТ 3368
показать весь комментарий
19.01.2021 10:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На здоровьє!
показать весь комментарий
19.01.2021 09:56 Ответить
А скот лукашенко привился говновакциной.. или как и ***** считает что эта типа вакцина для иупого стада??
показать весь комментарий
19.01.2021 09:59 Ответить
Он пфайзером привился из под полы, как правлящая верхушка зебилов
показать весь комментарий
19.01.2021 10:00 Ответить
Он переболел уже, теперь здоров и силен.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:04 Ответить
Фапаєш на свого бульба-лідера, як к@цапи фапають на *****?
Втім, відповідь я знаю. Серед білорусів нормальних людей на пару відсотків більше, ніж серед к@цапів, тож щиро похер на вашу долю.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:14 Ответить
А ты на петю.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:18 Ответить
Похер мені на усіх наших політиків. Я сам собі пан, у мене психологія вільною людини, а на раба, як у к@цапів та бульбашів.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:31 Ответить
Я тебе поверил.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:39 Ответить
Істото, ти не у церкві, а на "Цензорі". З вірою до Бога, а не до мене.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:45 Ответить
Переболеть мало, особенно если он легко переболел. Через три месяца можно заболеть вновь, причем течение болезни с каждым новым разом всё более тяжелое. Так что люди при деньгах и власти теперь будут колоться каждый квартал, максимум - раз в полгода. А нынешняя массовая вакцинация проводится в попытке остановить пандемию, когда её остановят, и корона реально будет ходить, как грипп - волнами локально в разных странах, то никто вот так заморачиваться больше не будет.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:23 Ответить
Бред

Во первых мало людей которые больше одного раза заболели КОВИД, и те, почти все с нарушением иммунной системы. И вообще болезнь новая, статистики по повторным заболеваниям очень мало.

И чего бы это повторное заражение должно протекать в более тяжёлой форме?

А, ну да, ты же пришёл сюда чтобы полаять с умным видом
показать весь комментарий
19.01.2021 11:07 Ответить
Да-да, когда повторно заболевает, к примеру, мэр города, остается только кивать головой на мировую статистику. Потому что такой случай уже не скроешь под "не всё так однозначно...".
показать весь комментарий
19.01.2021 11:23 Ответить
А "ПІД ПОЛОЮ" ЩЕ Й ХОЛОДИЛЬНИК.. що 'тримає' -70 ?
показать весь комментарий
19.01.2021 10:53 Ответить
как говорят евреи: если проблему можно решить за деньги - это не проблема
показать весь комментарий
19.01.2021 11:05 Ответить
А в чем проблема в боксе, забитым сухим льдом? Это как раз решается на раз. Вот тебе и -78.5°С
показать весь комментарий
19.01.2021 11:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/22056,-а разве по мозгам лукашенко,разве не видно,что он приВитый? (или все таки "Б"? )
показать весь комментарий
19.01.2021 11:06 Ответить
а интересно, сам ***** усатый привился спутником? и почему не показали на камеру?!
показать весь комментарий
19.01.2021 11:10 Ответить
На воскресенье значитсо запланирован марш вакцинированных ?
показать весь комментарий
19.01.2021 09:59 Ответить
теперь вакцинированные будут маршировать отдельно от не вакцинированных. вход по ветеринарному паспорту.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:05 Ответить
Медработников в Беларуси начали вакцинировать "Спутником V"Медработников в Беларуси начали вакцинировать "Спутником V" - Цензор.НЕТ 3169
показать весь комментарий
19.01.2021 10:00 Ответить
Жаль что некому границу закрыть....
показать весь комментарий
19.01.2021 10:01 Ответить
Медработников в Беларуси начали вакцинировать "Спутником V" - Цензор.НЕТ 956
показать весь комментарий
19.01.2021 10:06 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2021 12:03 Ответить
Медработников в Беларуси начали вакцинировать "Спутником V" - Цензор.НЕТ 1874
показать весь комментарий
19.01.2021 10:07 Ответить
Медпрацівників у Білорусі почали вакцинувати "Супутником V" - Цензор.НЕТ 345
показать весь комментарий
19.01.2021 10:09 Ответить
А я думал что с задержанных на митингах начнут а врачи в чем виноваты?
показать весь комментарий
19.01.2021 10:10 Ответить
Краще б на ментах почали.
Втім, там лікарі теж є частиною системи.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:12 Ответить
От Лукашенка и так врачи разбегаются, так он оставшихся превратил в лабораторных кроликов для испытания недовакцины.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:11 Ответить
Медпрацівників у Білорусі почали вакцинувати "Супутником V" - Цензор.НЕТ 3368
показать весь комментарий
19.01.2021 10:12 Ответить
У кацапов траур, вон, у нас тут даже в комментах кацапские тролли со своей рекламой чудо-вакцины как-то рассосались. Потому что зарубеж кацапы сейчас поставляют свою отраву только в одну страну, и то это Беларусь. А вони и крику то было, и про Бразилию, и про Индию, и отдельно сильно упоротые личности даже про Китай что-то вякали. А тут "вяличие" скукожилось до сотни тыс. чудо-вакцин для Беларуси, с которой просто никто другой не хочет вести дела.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:29 Ответить
уточнення..
росія хоче завалити світ російською(випущеною в Південній Кореї) Х..уйнею.

погодились Перуанський Клоун,Бацька,і ще ряд фінансованих рашкою країн....)
тобто багато не зароблять..))
показать весь комментарий
19.01.2021 10:58 Ответить
Да пох
показать весь комментарий
19.01.2021 10:13 Ответить
полицаев вакцинируйте...
показать весь комментарий
19.01.2021 10:29 Ответить
жаль Белорусов
показать весь комментарий
19.01.2021 10:32 Ответить
Це дуже гуманно з боку москалів: спочатку випробувати на собі, а потім на людях.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:36 Ответить
Ждем подтверждения от Moderna,-если концерн дает разрешение Румынии,то эта вакцина может быть в Молдове,из Румынии,уже на этой недели.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:38 Ответить
тому, що ти - москаль. і агітуєш за спутнік. агітуй росіян, а не наших росіськомовних людей.
показать весь комментарий
19.01.2021 12:07 Ответить
Пробіг по вашим форумам- ;Спутнік-5; часто діє як хімічна кастрація. Так що через пару тижнів відпишешся що у тебе там з дружиною.
показать весь комментарий
19.01.2021 12:14 Ответить
Хочу тебя попросить. Ты не мог бы ещё раз пробежаться по вашим форумам, найти мне такую ссылку где пишут, что от этой вакцины вырастают новые зубы у семидесятидвухлетних стариков?
показать весь комментарий
22.01.2021 16:19 Ответить
кацапки не панімают, чому їхня срана вакцина українцям не потрібна https://www.youtube.com/watch?v=1COF9nXegbE
показать весь комментарий
19.01.2021 12:24 Ответить
 
 