Медработников в Беларуси начали вакцинировать "Спутником V"

В Беларуси 19 января врачей начали прививать от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Учреждения здравоохранения получили партии вакцин "Спутник V" для вакцинации медработников Беларуси – тех, которые находятся в зоне риска. Прежде всего, будут привиты 2 тыс. 285 медработников Минска, 3 тыс. 460 Брестского региона, 3 тыс. 260 – Витебского, 4 тыс. 365 Гомельского, 1 тыс. 735 Гродненского, 1 тыс. 610 Могилевского, 2 тыс. 485 Минской области. Около 800 - доз для медработников республиканских учреждений", - говорится в сообщении ведомства.

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Стоит напомнить, что российская вакцина "Спутник V" до сих пор не прошла третьего этапа клинических испытаний. ВОЗ не подтвердила, что препарат можно использовать. Однако в России на это не обращают внимания и прививают людей. Кстати, уже зафиксировали повторные случаи инфицирования коронавирусом после такой вакцинации.