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Новини Коронавірус і карантин
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Медпрацівників у Білорусі почали вакцинувати "Супутником V"

Медпрацівників у Білорусі почали вакцинувати

У Білорусі 19 січня лікарів почали прищеплювати проти коронавірусу російською вакциною "Супутник V".

Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

"Заклади охорони здоров'я отримали партії вакцин "Супутник V" для вакцинації медпрацівників Білорусі - тих, які в зоні ризику. Перш за все, будуть щеплені 2 тис. 285 медпрацівників Мінська, 3 тис. 460 Брестського регіону, 3 тис. 260 - Вітебського, 4 тис. 365 Гомельського, 1 тис. 735 Гродненського, 1 тис. 610 Могилевського, 2 тис. 485 Мінської області. Близько 800 - доз для медпрацівників республіканських установ", - йдеться в повідомленні відомства.

Варто нагадати, що російська вакцина "Супутник V" досі не пройшла третього етапу клінічних випробувань. ВООЗ не підтвердила, що препарат можна використовувати. Однак в Росії на це не зважають і прищеплюють людей. До речі, вже зафіксували повторні випадки інфікування коронавірусом після такої вакцинації.

Також читайте: В американському штаті Каліфорнія через алергію хочуть призупинити використання вакцини Moderna

Медпрацівників у Білорусі почали вакцинувати Супутником V 01

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Білорусь (7922) вакцина (4418) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Он пфайзером привился из под полы, как правлящая верхушка зебилов
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19.01.2021 10:00
+7
Медработников в Беларуси начали вакцинировать "Спутником V" - Цензор.НЕТ 956
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19.01.2021 10:06
+7
Медпрацівників у Білорусі почали вакцинувати "Супутником V" - Цензор.НЕТ 3368
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19.01.2021 10:12
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На здоровьє!
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19.01.2021 09:56 Відповісти
А скот лукашенко привился говновакциной.. или как и ***** считает что эта типа вакцина для иупого стада??
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19.01.2021 09:59 Відповісти
Он пфайзером привился из под полы, как правлящая верхушка зебилов
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19.01.2021 10:00 Відповісти
Он переболел уже, теперь здоров и силен.
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19.01.2021 10:04 Відповісти
Фапаєш на свого бульба-лідера, як к@цапи фапають на *****?
Втім, відповідь я знаю. Серед білорусів нормальних людей на пару відсотків більше, ніж серед к@цапів, тож щиро похер на вашу долю.
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19.01.2021 10:14 Відповісти
А ты на петю.
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19.01.2021 10:18 Відповісти
Похер мені на усіх наших політиків. Я сам собі пан, у мене психологія вільною людини, а на раба, як у к@цапів та бульбашів.
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19.01.2021 10:31 Відповісти
Я тебе поверил.
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19.01.2021 10:39 Відповісти
Істото, ти не у церкві, а на "Цензорі". З вірою до Бога, а не до мене.
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19.01.2021 10:45 Відповісти
Переболеть мало, особенно если он легко переболел. Через три месяца можно заболеть вновь, причем течение болезни с каждым новым разом всё более тяжелое. Так что люди при деньгах и власти теперь будут колоться каждый квартал, максимум - раз в полгода. А нынешняя массовая вакцинация проводится в попытке остановить пандемию, когда её остановят, и корона реально будет ходить, как грипп - волнами локально в разных странах, то никто вот так заморачиваться больше не будет.
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19.01.2021 10:23 Відповісти
Бред

Во первых мало людей которые больше одного раза заболели КОВИД, и те, почти все с нарушением иммунной системы. И вообще болезнь новая, статистики по повторным заболеваниям очень мало.

И чего бы это повторное заражение должно протекать в более тяжёлой форме?

А, ну да, ты же пришёл сюда чтобы полаять с умным видом
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19.01.2021 11:07 Відповісти
Да-да, когда повторно заболевает, к примеру, мэр города, остается только кивать головой на мировую статистику. Потому что такой случай уже не скроешь под "не всё так однозначно...".
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19.01.2021 11:23 Відповісти
А "ПІД ПОЛОЮ" ЩЕ Й ХОЛОДИЛЬНИК.. що 'тримає' -70 ?
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19.01.2021 10:53 Відповісти
как говорят евреи: если проблему можно решить за деньги - это не проблема
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19.01.2021 11:05 Відповісти
А в чем проблема в боксе, забитым сухим льдом? Это как раз решается на раз. Вот тебе и -78.5°С
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19.01.2021 11:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/22056,-а разве по мозгам лукашенко,разве не видно,что он приВитый? (или все таки "Б"? )
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19.01.2021 11:06 Відповісти
а интересно, сам ***** усатый привился спутником? и почему не показали на камеру?!
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19.01.2021 11:10 Відповісти
На воскресенье значитсо запланирован марш вакцинированных ?
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19.01.2021 09:59 Відповісти
теперь вакцинированные будут маршировать отдельно от не вакцинированных. вход по ветеринарному паспорту.
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19.01.2021 10:05 Відповісти
Медработников в Беларуси начали вакцинировать "Спутником V"Медработников в Беларуси начали вакцинировать "Спутником V" - Цензор.НЕТ 3169
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19.01.2021 10:00 Відповісти
Жаль что некому границу закрыть....
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19.01.2021 10:01 Відповісти
Медработников в Беларуси начали вакцинировать "Спутником V" - Цензор.НЕТ 956
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19.01.2021 10:06 Відповісти
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19.01.2021 12:03 Відповісти
Медработников в Беларуси начали вакцинировать "Спутником V" - Цензор.НЕТ 1874
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19.01.2021 10:07 Відповісти
Медпрацівників у Білорусі почали вакцинувати "Супутником V" - Цензор.НЕТ 345
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19.01.2021 10:09 Відповісти
А я думал что с задержанных на митингах начнут а врачи в чем виноваты?
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19.01.2021 10:10 Відповісти
Краще б на ментах почали.
Втім, там лікарі теж є частиною системи.
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19.01.2021 10:12 Відповісти
От Лукашенка и так врачи разбегаются, так он оставшихся превратил в лабораторных кроликов для испытания недовакцины.
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19.01.2021 10:11 Відповісти
Медпрацівників у Білорусі почали вакцинувати "Супутником V" - Цензор.НЕТ 3368
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19.01.2021 10:12 Відповісти
У кацапов траур, вон, у нас тут даже в комментах кацапские тролли со своей рекламой чудо-вакцины как-то рассосались. Потому что зарубеж кацапы сейчас поставляют свою отраву только в одну страну, и то это Беларусь. А вони и крику то было, и про Бразилию, и про Индию, и отдельно сильно упоротые личности даже про Китай что-то вякали. А тут "вяличие" скукожилось до сотни тыс. чудо-вакцин для Беларуси, с которой просто никто другой не хочет вести дела.
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19.01.2021 10:29 Відповісти
уточнення..
росія хоче завалити світ російською(випущеною в Південній Кореї) Х..уйнею.

погодились Перуанський Клоун,Бацька,і ще ряд фінансованих рашкою країн....)
тобто багато не зароблять..))
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19.01.2021 10:58 Відповісти
Да пох
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19.01.2021 10:13 Відповісти
полицаев вакцинируйте...
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19.01.2021 10:29 Відповісти
жаль Белорусов
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19.01.2021 10:32 Відповісти
Це дуже гуманно з боку москалів: спочатку випробувати на собі, а потім на людях.
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19.01.2021 10:36 Відповісти
Ждем подтверждения от Moderna,-если концерн дает разрешение Румынии,то эта вакцина может быть в Молдове,из Румынии,уже на этой недели.
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19.01.2021 10:38 Відповісти
тому, що ти - москаль. і агітуєш за спутнік. агітуй росіян, а не наших росіськомовних людей.
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19.01.2021 12:07 Відповісти
Пробіг по вашим форумам- ;Спутнік-5; часто діє як хімічна кастрація. Так що через пару тижнів відпишешся що у тебе там з дружиною.
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19.01.2021 12:14 Відповісти
Хочу тебя попросить. Ты не мог бы ещё раз пробежаться по вашим форумам, найти мне такую ссылку где пишут, что от этой вакцины вырастают новые зубы у семидесятидвухлетних стариков?
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22.01.2021 16:19 Відповісти
кацапки не панімают, чому їхня срана вакцина українцям не потрібна https://www.youtube.com/watch?v=1COF9nXegbE
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19.01.2021 12:24 Відповісти
 
 