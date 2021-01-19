Медпрацівників у Білорусі почали вакцинувати "Супутником V"
У Білорусі 19 січня лікарів почали прищеплювати проти коронавірусу російською вакциною "Супутник V".
Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я Білорусі, передає Цензор.НЕТ.
"Заклади охорони здоров'я отримали партії вакцин "Супутник V" для вакцинації медпрацівників Білорусі - тих, які в зоні ризику. Перш за все, будуть щеплені 2 тис. 285 медпрацівників Мінська, 3 тис. 460 Брестського регіону, 3 тис. 260 - Вітебського, 4 тис. 365 Гомельського, 1 тис. 735 Гродненського, 1 тис. 610 Могилевського, 2 тис. 485 Мінської області. Близько 800 - доз для медпрацівників республіканських установ", - йдеться в повідомленні відомства.
Варто нагадати, що російська вакцина "Супутник V" досі не пройшла третього етапу клінічних випробувань. ВООЗ не підтвердила, що препарат можна використовувати. Однак в Росії на це не зважають і прищеплюють людей. До речі, вже зафіксували повторні випадки інфікування коронавірусом після такої вакцинації.
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Втім, відповідь я знаю. Серед білорусів нормальних людей на пару відсотків більше, ніж серед к@цапів, тож щиро похер на вашу долю.
Во первых мало людей которые больше одного раза заболели КОВИД, и те, почти все с нарушением иммунной системы. И вообще болезнь новая, статистики по повторным заболеваниям очень мало.
И чего бы это повторное заражение должно протекать в более тяжёлой форме?
А, ну да, ты же пришёл сюда чтобы полаять с умным видом
Втім, там лікарі теж є частиною системи.
росія хоче завалити світ російською(випущеною в Південній Кореї) Х..уйнею.
погодились Перуанський Клоун,Бацька,і ще ряд фінансованих рашкою країн....)
тобто багато не зароблять..))